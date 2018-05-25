16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  61,6659   EUR  72,1183  

​Самые большие и маленькие квартиры, выставленные на продажу в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

В городе можно найти как микрожилье, так и хоромы на нескольких этажах

rs63.ru
rs63.ru

Ранее на siapress.ru был опубликован Топ-10 самых дорогих квартир, выставленных на продажу в Сургуте.

Теперь мы решили сделать рейтинг не по цене, а по размерам жилья. Представляем вашему вниманию Топ-5 самых маленьких и Топ-5 самых больших квартир, выставленных на продажу в Сургуте в настоящий момент. Анализ проводился на основе данных с порталов avito.ru и domofond.ru.

Отметим, что критерием отбора для «малышек» было обязательное наличие в них собственного санузла и кухни. Жилье из бывших общежитий, где что-то из этого находится в общем пользовании с соседями, в рейтинг не включено.

ТОП-5 самых маленьких квартир

5 место. Студия, 25 м²


В панельной пятиэтажке на Ленинградской, 7, на четвертом этаже можно приобрести себе студию «с отличным косметическим ремонтом» за 1,7 млн рублей. Как отмечает собственник, возможен торг.

4 место. 1-к квартира, 23 м²


На Крылова, 19, на первом этаже (всего их пять), можно приобрести себе небольшой собственный уголок площадью 23 квадратных метра. Его цена — 1,55 млн рублей. Отметим, что дом кирпичный. В квартире произведен косметический ремонт.

3 место. 1-к квартира, 20 м²


Единственный собственник однушки на Бахилова, 1, продает свое жилье за 1,6 млн рублей. Владелец отмечает, что квартира находится на третьем этаже восьмиэтажного панельного дома. В цену включена некоторая мебель.

2 место. Студия, 17 м²


На втором месте нашего рейтинга находится студия за 1,3 млн рублей. Располагается она на первом этаже по проспекту Набережный, 4б. В квартире сделан косметический ремонт, остается «мебель, холодильник, стиральная машина».

1 место. Студия, 16.9 м²


На последнем этаже 14-этажного панельного дома (Иосифа Каролинского, 14/2) разместилась самая маленькая (на текущий момент) квартира, которая продается в Сургуте. Ее стоимость — 1,5 млн рублей. Владельцы отмечают, что в студии выполнен косметический ремонт, на полу линолеум, санузел обшит пластиком. Покупателям остается вся имеющаяся мебель и техника.

ТОП-5 самых больших квартир

5 место. 9-к квартира, 286 м²


На последних двух этажах 17-этажки (Югорская, 17) за 17,5 млн рублей продается пентхаус в черновом варианте. К нему примыкает огромная терраса (400 кв.м), где уже посажена трава. Дизайн проект отделки квартиры покупателю пойдет в подарок.

4 место. 6-к квартира, 350 м²


На третьем этаже девятиэтажки по адресу Восход, 2, продается квартира за 17 млн рублей.

Как пишет владелец, «состояние хорошее. В квартире четыре балкона, три санузла, две кладовки. На полу паркет. Остается вся встроенная мебель».

3 место. 9-к квартира, 489.9 м²


Три этажа занимает квартира в кирпичном доме на Энергетиков, 10. В квартире есть мансарда, кабинеты, полностью оборудованный винный погреб, санузлы, балконы, гостевые комнаты, спортзал, прачечная, сауна-хамам, детские комнаты, гардеробная, гостиная с камином, кухня и так далее. По заверениям продавца, «ремонт в квартире сделан из самых лучших материалов: самое лучшее дерево, самый лучший кафель и мрамор, самая лучшая мебель, включая кожаные гарнитуры, которые остаются в квартире». Купить это жилье можно за 35 млн рублей.

2 место. 5-к квартира, 500 м²


Если у вас есть 17 млн рублей, то в Сургуте за эту цену можно купить одну из самых больших квартир, которая находится в доме на Каролинского, 11. На трех этажах есть все необходимое для комфортного жилья — «спортзал, теплый паркинг на три автомобиля представительского класса, прачечная, огромная кухня-гостиная и зона отдыха для всей семьи. Спальня с большой гардеробной комнатой, лоджией и своим санузлом».

1 место. 6-к квартира, 550 м²


«Мечта успешного человека, и ценителя центра мегаполиса» — так характеризует самую большую продаваемую квартиру в городе ее владелец. Стоит мечта 30 млн рублей и располагается на последних трех этажах 22-этажки на Университетской, 9.

Как пишет продавец, это «амбициозное дизайнерское решение, не имеющее аналогов в регионе и области».

Самая маленькая квартира в России


В 2016 году в Новосибирской новостройке на продажу была выставлена квартира, площадью всего восемь квадратов. Об этом написал на своей странице урбанист Илья Варламов. Он же сообщил, что стоит микрожилье («конура») 385 тысяч рублей.

Читайте предыдущий рейтинг СИА-ПРЕСС «Украл, съел – в тюрьму»


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:02, просмотров: 344, комментариев: 7


QR код
Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 14:19
Восход, 2 - в подарок милый запах с Заячьего острова; Энергетиков, 10 - дом - старое хламье без двора; Каролинского, 11 - а вот это классный дом, с огороженным двором, малоэтажный, отличный выбор!
Моби
не нравится
Сегодня в 14:22
Университетской, 9 - никак этот муравейник с ужасным двором не ассоциируется с "успешным человеком"
Моби
не нравится
Сегодня в 14:23
Ленинградская, Набережный, Бахилова - старое хламьё, которое давно пора снести
Мудрец Моби
не нравится
Сегодня в 14:31
был в гостях в этом доме - ничем не пахнет и двор огорожен. И - главное, тихо. единственное -вида никакого нет из окон.
А Университетская, 9 - да, это муравейник, зато вид оттуда, наверняка на парк шикарный. Я бы выбирал из этих двух вариантов. если б такие деньги были
Моби Мудрец
не нравится
Сегодня в 14:39
наверное, ветер был в другую сторону
Вид на Университетской, несомненно, классный, но куча народу в доме и неприглядный двор всё портят
Жучка Моби
не нравится
Сегодня в 14:49
Двор по Университетской 9 может и не ассоциируется с элитным жильем, но то как проработан дизайн с мраморным полом, подоконником, ограждением второго этажа, витражным остеклением, отсутствием гобеленовых штор с ламбрекенами вполне видно, что были немалые вложения для создания красоты. Потенциальный покупатель хотя бы будет понимать за что просят такую сумму. Остальные дизайны вызывают недоумение. Как вообще такое возможно было придумать на таких огромных пространствах?
Dochimacho Моби
не нравится
Сегодня в 17:40
Старое хламьё всё лучше по качеству исполнения и инфраструктуре, чем сибпромстрой и иже с ним типа дома на Университетской.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Недостроенную станцию юннатов в Сургуте снесут. А может, не снесут, а перестроят. Разбираемся, что к чему

​Недостроенную станцию юннатов в Сургуте снесут. А может, не снесут, а перестроят. Разбираемся, что к чему
Дмитрий Щеглов Сегодня в 17:28
108 1
​В Югре обсуждают проблемы молодежной ипотечной программы

​В Югре обсуждают проблемы молодежной ипотечной программы
Люди берут инициативу в свои руки и предлагают решение конфликта
Анастасия Якупова Сегодня в 17:04
94 0
​Строительство Свято-Троицкого кафедрального собора идет с соблюдением заявленных сроков

​Строительство Свято-Троицкого кафедрального собора идет с соблюдением заявленных сроков
В этом году на нем будут установлены главки
Полина Амирова Сегодня в 16:47
108 0
Сидеть за партой будем традиционно, а учиться — иначе

Сидеть за партой будем традиционно, а учиться — иначе
В Сургуте в сентябре откроется первая школа с альтернативным обучением
Вера Куликова Сегодня в 16:02
130 0
Не надо снижать планку!

Не надо снижать планку!
Выпускник и отец ученицы салаховки о прошлом и вероятном будущем сургутской гимназии
Кирилл Акинцев, сургутянин Сегодня в 14:08
310 4
​Самые большие и маленькие квартиры, выставленные на продажу в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​Самые большие и маленькие квартиры, выставленные на продажу в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
В городе можно найти как микрожилье, так и хоромы на нескольких этажах
Лилия Сулейманова Сегодня в 14:02
343 7
А вы отличите зиму от лета в Сургуте? // ТЕСТ

А вы отличите зиму от лета в Сургуте? // ТЕСТ
Снег в нашем городе непоколебим и лежит во все времена года! Попробуйте угадать, на какой из этих фотографий настоящая зима.
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 13:52
358 2
​Настоящая Лычкатая

​Настоящая Лычкатая
Безусловная любовь, изгнание страха, сценарий для похорон и тарелочка украинского борща: полтора часа с директором и основателем Сургутского музыкального-драматического театра
Надежда Макаренко Сегодня в 10:37
386 1
Чтобы папа не попал

Чтобы папа не попал

Мы отчетливо видим на детях «женский» отпечаток
Валентин Коленченко, отец троих сыновей, организатор народных семейных игр «Отцы и дети» в Сургуте 24 мая в 15:09
594 0
​В школах Сургута отзвенел последний звонок // ФОТО

​В школах Сургута отзвенел последний звонок // ФОТО
Во взрослую жизнь ребят провожают учителя, родители и администрация города
Анастасия Якупова 24 мая в 16:37
723 0
​Студенты Сургута вернулись со Всероссийской студенческой весны. И не с пустыми руками! // ВИДЕО

​Студенты Сургута вернулись со Всероссийской студенческой весны. И не с пустыми руками! // ВИДЕО
Надежда Макаренко 24 мая в 15:34
400 0
Елена Ермакова: «Ни каблуками, ни тапками конкуренты не закидывают»

Елена Ермакова: «Ни каблуками, ни тапками конкуренты не закидывают»

В одном городе вполне могут существовать разные конкурсы красоты, как и салоны красоты
Вера Куликова 24 мая в 14:49
504 0
Банкротство «Югры-Консалтинг» затянулось из-за проблемных кредиторов

Банкротство «Югры-Консалтинг» затянулось из-за проблемных кредиторов
Компания уже год не может продать ни одной квартиры из конкурсной массы
Лилия Сулейманова 24 мая в 14:29
685 0
Кардинал Мюллер провел Святую Мессу в Сургуте

Кардинал Мюллер провел Святую Мессу в Сургуте
Его визит — большая честь для нашего прихода и города. Это великая поддержка и укрепление в вере для всех католиков Сургута, а также других городов ХМАО и ЯНАО
о. Марэк Ящковски 24 мая в 14:18
524 0
Сергей Глинских

Как охранник серого кардинала "покусал"
Ответ комментатору Nepavlovу к моему прошлому блогу
Сергей Глинских, сургутянин 24 мая в 09:30
475 0
​К вам едет ревизор // ФОТО

​К вам едет ревизор // ФОТО
Общественный совет Сургутского района вместе с комиссией проверяет детские лагеря
Анастасия Якупова 23 мая в 17:21
531 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика