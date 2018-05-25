​Самые большие и маленькие квартиры, выставленные на продажу в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Ранее на siapress.ru был опубликован Топ-10 самых дорогих квартир, выставленных на продажу в Сургуте.

Теперь мы решили сделать рейтинг не по цене, а по размерам жилья. Представляем вашему вниманию Топ-5 самых маленьких и Топ-5 самых больших квартир, выставленных на продажу в Сургуте в настоящий момент. Анализ проводился на основе данных с порталов avito.ru и domofond.ru.

Отметим, что критерием отбора для «малышек» было обязательное наличие в них собственного санузла и кухни. Жилье из бывших общежитий, где что-то из этого находится в общем пользовании с соседями, в рейтинг не включено.

ТОП-5 самых маленьких квартир

5 место. Студия, 25 м²





В панельной пятиэтажке на Ленинградской, 7, на четвертом этаже можно приобрести себе студию «с отличным косметическим ремонтом» за 1,7 млн рублей. Как отмечает собственник, возможен торг.

4 место. 1-к квартира, 23 м²





На Крылова, 19, на первом этаже (всего их пять), можно приобрести себе небольшой собственный уголок площадью 23 квадратных метра. Его цена — 1,55 млн рублей. Отметим, что дом кирпичный. В квартире произведен косметический ремонт.

3 место. 1-к квартира, 20 м²





Единственный собственник однушки на Бахилова, 1, продает свое жилье за 1,6 млн рублей. Владелец отмечает, что квартира находится на третьем этаже восьмиэтажного панельного дома. В цену включена некоторая мебель.

2 место. Студия, 17 м²





На втором месте нашего рейтинга находится студия за 1,3 млн рублей. Располагается она на первом этаже по проспекту Набережный, 4б. В квартире сделан косметический ремонт, остается «мебель, холодильник, стиральная машина».

1 место. Студия, 16.9 м²





На последнем этаже 14-этажного панельного дома (Иосифа Каролинского, 14/2) разместилась самая маленькая (на текущий момент) квартира, которая продается в Сургуте. Ее стоимость — 1,5 млн рублей. Владельцы отмечают, что в студии выполнен косметический ремонт, на полу линолеум, санузел обшит пластиком. Покупателям остается вся имеющаяся мебель и техника.

ТОП-5 самых больших квартир

5 место. 9-к квартира, 286 м²





На последних двух этажах 17-этажки (Югорская, 17) за 17,5 млн рублей продается пентхаус в черновом варианте. К нему примыкает огромная терраса (400 кв.м), где уже посажена трава. Дизайн проект отделки квартиры покупателю пойдет в подарок.

4 место. 6-к квартира, 350 м²





На третьем этаже девятиэтажки по адресу Восход, 2, продается квартира за 17 млн рублей.

Как пишет владелец, «состояние хорошее. В квартире четыре балкона, три санузла, две кладовки. На полу паркет. Остается вся встроенная мебель».

3 место. 9-к квартира, 489.9 м²





Три этажа занимает квартира в кирпичном доме на Энергетиков, 10. В квартире есть мансарда, кабинеты, полностью оборудованный винный погреб, санузлы, балконы, гостевые комнаты, спортзал, прачечная, сауна-хамам, детские комнаты, гардеробная, гостиная с камином, кухня и так далее. По заверениям продавца, «ремонт в квартире сделан из самых лучших материалов: самое лучшее дерево, самый лучший кафель и мрамор, самая лучшая мебель, включая кожаные гарнитуры, которые остаются в квартире». Купить это жилье можно за 35 млн рублей.

2 место. 5-к квартира, 500 м²





Если у вас есть 17 млн рублей, то в Сургуте за эту цену можно купить одну из самых больших квартир, которая находится в доме на Каролинского, 11. На трех этажах есть все необходимое для комфортного жилья — «спортзал, теплый паркинг на три автомобиля представительского класса, прачечная, огромная кухня-гостиная и зона отдыха для всей семьи. Спальня с большой гардеробной комнатой, лоджией и своим санузлом».

1 место. 6-к квартира, 550 м²





«Мечта успешного человека, и ценителя центра мегаполиса» — так характеризует самую большую продаваемую квартиру в городе ее владелец. Стоит мечта 30 млн рублей и располагается на последних трех этажах 22-этажки на Университетской, 9.

Как пишет продавец, это «амбициозное дизайнерское решение, не имеющее аналогов в регионе и области».

Самая маленькая квартира в России





В 2016 году в Новосибирской новостройке на продажу была выставлена квартира, площадью всего восемь квадратов. Об этом написал на своей странице урбанист Илья Варламов. Он же сообщил, что стоит микрожилье («конура») 385 тысяч рублей.

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