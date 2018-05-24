​В школах Сургута отзвенел последний звонок // ФОТО

24 и 25 мая в сургутских школах для выпускников звучит последний звонок. В день, когда кончается детство, рядом с ребятами традиционно находятся их родители и учителя. Мероприятие посещает и городская администрация.

Утром 24 мая глава Сургута Вадим Шувалов и директор департамента образования Анна Томазова поздравили выпускников гимназии № 2.

Несмотря на пасмурную погоду, ученики счастливы – сегодня у них праздник. Классные руководители желают своим ученикам легкого жизненного пути и, конечно, удачного поступления.

Завуч по учебной и воспитательной работе гимназии №2 Ирина Билль:

Последний звонок – день противоречий, хочется смеяться и плакать, ведь эмоции у всех участников бьют ключом. Чувства переполняют педагогов. Дети проводили в стенах учреждения много времени, и теперь не хочется их отпускать.

Каждый год выпускники дают наказы первоклассникам, а те провожают старших товарищей во взрослую жизнь.

Впереди ребят ждут экзамены, но не всех пугает эта перспектива. Анастасия Агапитова оканчивает гимназию №2 с золотой медалью и красным аттестатом. Девушка признается: учиться на отлично сложнее, чем пройти предстоящие тесты. «Последние полгода я проводила ночи за учебниками, в буквальном смысле, - рассказывает Анастасия, – ЕГЭ сдавать не страшно, потому что задания типовые. Чего не скажет о школьных предметах, которые нужно знать на пятерку».

Родители отличницы отмечают, что результаты дочери – это общий труд. Настя планирует стать ученым-химиком и совсем скоро будет поступать в вуз другого города. От этого ее маме и папе тревожно и радостно.

Взрослые переживают гораздо больше своих детей.

Илья и Иван, также выпускники гимназии, считают, что родители волнуются о сдаче экзаменов и поступлении в университет сильнее самих парней. Прощаясь с гимназией, ребятам грустно расставаться с классом и учителями, но гордость за успешное окончание школы читается в их глазах. Кстати, мальчики уверенно заявили, что продолжат общаться с друзьями-гимназистами.

Кстати, первые профильные экзамены предстоят одиннадцатиклассникам уже 28 мая, ребята пройдут тестирование по географии и информатике. Старт обязательных экзаменов состоится 30 мая, выпускники напишут ЕГЭ по базовому уровню математики.