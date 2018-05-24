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​Студенты Сургута вернулись со Всероссийской студенческой весны. И не с пустыми руками! // ВИДЕО

Фото: vk.com
Фото: vk.com

Югорская делегация приехала из Ставрополя, где с размахом прошла «Российская студенческая весна».

Масштабный конкурс, объединяющий студентов всей страны, состоялся в 26-й раз.

Участниками фестиваля стали 2700 человек из 80 регионов страны. За время состязаний жюри оценило 871 творческую работу!

Команда ХМАО заняла третье место в общем зачете и, что немаловажно, взяла серебро в номинации «региональная программа».

А вообще, в копилке у студентов Югры оказалось десять наград фестиваля. Примечательно, что открывать «Российскую студенческую весну» довелось именно нашей делегации, поскольку в прошлом году Югра завоевала почетное первое место.

Отметим, что честь округа отстаивали и молодые таланты из Сургута: народный театр пластики и пантомимы «Гротеск» СурГУ (11 человек) и студия моды «Кардиган» (тоже 11 человек).

По итогам фестиваля актеры «Гротеска» Георгий Кочкин и Олег Раздобреев стали лауреатами второй и третьей степеней в номинации «Пантомима» (профильная группа) и в номинации «Художественное слово» (профильная группа).

Георгий Кочкин показывал пантомиму «Брошенный цветок», а Олег Раздобреев читал «Быка» по мотивам рассказа Василия Шукшина.

Кроме того, студия моды «Кардиган» забрала первый приз в номинации «Этническая мода» (непрофильная группа).

Также сургутяне внесли большой вклад в создание регионального номера ХМАО «Приходит время». Он был сделан на основе программы Сургутского государственного университета. Автором сценария и режиссером выступил Виктор Проскуряков, художественный руководитель театра пластики и пантомимы «Гротеск» СурГУ.

Видео региональной программы СурГУ «Приходит время» (окружная «Студенческая весна» 2018 года)

«Это была моя вторая «Студенческая весна»! И в этот раз она проходила в теплом городе Ставрополе, — делится впечатлениями студентка СурГУ, актриса театра пластики и пантомимы «Гротеск» Алина Кузьминова. — Она прошла для меня тяжелее, чем предыдущая. Была невероятная ответственность, так как впервые у меня была ведущая в роль в региональной программе! (фото слева) Но благодаря атмосфере в зале и людям, которые были рядом, все прошло хорошо, что и подтвердилось результатами. Ждем следующей «Студенческой весны»! Поедем за новыми наградами и впечатлениями!»

Кстати: Профильные группы были введены впервые на «Студенческой весне» впервые. В них заявляются студенты специализированных учебных заведений, осуществляющих свою деятельность в области культуры и искусства (институты культуры, театральные ВУЗы, консерватории и т.д.).


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Сегодня в 15:34, просмотров: 153, комментариев: 0


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