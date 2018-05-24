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Чтобы папа не попал

Мы отчетливо видим на детях «женский» отпечаток

К нам на занятия приходят отцы с детьми, и мы отчетливо видим «женский» отпечаток. Идет в сад – женщины воспитатели, дальше школа – опять женщины, и дом тянет мать - и за папу, и за маму. А где же отцы? Они добывают заработок. Так не должно быть.

Мама не может заменить папу. Да, бывает, что семья неполная – это боль. Потом время немного выправляет, но след остается

У нас сегодня как? На тебе, сыночек, гаджет, и дай мне мое свободное время. Потом надо что-то на кухне сделать – опять: «На прибор электронный». А что они там смотрят? Лишь бы не мешал. Мы уверены, что заработать и купить ему планшет — это удобнее. А что в итоге? Ребенок научился только брать, брать и брать – и мы видим, что мир его ослаб...

К нам приходят дети уже со своими проблемами. В четыре с половиной года так и говорит: «У меня все плохо!» Представляете? Начинаем играть, бегать, кричать, все закрутилось, как живой огонь, дети включаются в процесс потихоньку, раскрываться. Уже мордашка порозовела, стал живым ребенком.

Когда дети ВМЕСТЕ с папами, они видят, что мы все взаимодействуем в одной команде. Через игру можно много что воспитать. Проект «Система. Сибирский Казак», которую мы сейчас используем, признали уже и Европе, и в мире. После десятков лет изучения и погружения в русскую культуру, многие достойные сыны нашего отечества прониклись пониманием того, что во всей своей широте и глубине русская культура пропитана поразительной системностью, богатством и мудростью, любовью и совестливостью. Собраны лучшие практики по воспитанию детей, передаче знаний и опыта от отца к детям. На занятиях мы учим детей не только ползать, ходить, но и летать.

Из нашей жизни старательно стараются вымыть семейные ценности. Я сам долгое время был потерян, но потом, когда стал близок к русским традициям, я как к роднику с живой водой припал!Старшего сына я немного упустил, а с младшими — уже совсем по-другому. Отец должен наполнять дом мудростью, уметь договариваться с сыновьями, они все возьмут. Средний сын приходит, говорит: давай бороться. Я с ним договариваюсь, что сначала дело, а потом борьба. А младший, которому четыре года, сам желает мыть посуду. Да, все в воде, тарелка разбита, но он проявил инициативу, а мы поддержали этот опыт. Дали возможность победить.

Кто все это даст, если не отцы и деды? Мужское воспитание в миру было всегда и должно быть. Да, к сожалению, только в преклонном возрасте мужики наши понимают, как это важно — передавать мудрость предков. Не заглядывать в другие народы, не копировать чужое, а брать свое. В русской культуре, поверьте, есть все для воспитания настоящих сынов отечества.


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Сегодня в 15:09, просмотров: 155, комментариев: 0


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