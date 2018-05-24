Елена Ермакова: «Ни каблуками, ни тапками конкуренты не закидывают»

Есть английская поговорка: happy wife — happy life. Как сделать счастливой маму четверых детей? Дать выспаться – это понятно, но не менее важно позволить ей быть хрупкой женщиной. Салоны красоты, индустрия моды, дамские клубы – все это в помощь. А еще сегодня в тренде конкурсы красоты для миссис и бизнес-леди. О конкуренции местных организаторов таких конкурсов, завистливых комментаторах и планах на пятого ребенка СИА-ПРЕСС рассказала сургутянка в короне Елена Ермакова.

— Елена, сегодня так много клонов конкурсов красоты, что в них можно запутаться. Как вы делали выбор?

— Меня пригласили организаторы регионального этапа. Я думала месяц. Организатор в Сургуте – предыдущая участница этого конкурса, обладательница титула. Сейчас она выкупила франшизу и также занимается отбором на местном уровне. В какой-то степени для организаторов – это бизнес. Сейчас у нас везде торговые отношения – бизнес даже в политике.

— В Сургуте на сегодняшний день несколько модельных агентств, конкурсов красоты. Они конкурируют?

- На мой взгляд, в одном городе все это может сосуществовать, так же, как и, например, салоны красоты всевозможные. Каждая женщина сама выбирает, куда ей обратиться. Например, наш конкурс подразумевает семейные ценности. У женщины должна быть семья, традиции и при этом она должна быть руководителем. То есть сочетать красоту, талант, материнство и карьеру.

— То есть, в вашу сторону каблуки не летят? А в виде комментариев каких-то завистливых, негативных?

— Нет, ни каблуки, ни тапки не летят. Я достаточно медийная личность, и в лицо никто не говорит неприятное, но знаю, что обсуждают. Меня можно не любить, но, думаю, уважать есть за что. Гораздо больше позитива. Слышала лишь «опять Ермакова, в каждой бочке затычка», но куда без этого!

—А потребность участвовать в конкурсах – это больше пиар или личностные амбиции?

— Эта потребность появилась, когда я уже стала многодетной мамой. Участие в конкурсе красоты было моей детской мечтой. В свое время она не реализовалась, а сейчас муж у меня спортсмен, завоевывает много медалей, дети тоже демонстрируют успехи. И мне просто необходимо быть на уровне! Я не спортсмен, а состязание среди других миссис – это вполне для меня! Было очень приятно стать первой миссис из Сургута, которая привезла корону.

- На форуме многодетных семей вы так воодушевились, что даже поделились желанием завести пятого ребенка. А как же новые горизонты индустрии красоты?

— Но в своем выступлении я также подчеркнула, что многодетная семья – это большой труд. Да, со стороны кажется, что где двое, там и трое, где трое, там и пятеро. Ребенок – это личность, и родителям порой непросто. Но у меня с каждым последующим ребенком происходил какой-то прилив сил. Первые роды были тяжелые… Тогда я поняла, что эта ситуация должна что-то изменить во мне в лучшую сторону. Только мы сами – источник положительной энергии. Когда я это приняла, стала иначе относиться к жизни. Третий ребенок появился, когда я открывала свой небольшой бизнес. Это не помешало, а наоборот помогло осознать, что все можно сочетать: и роль жены, и роль мамы, и роль бизнес-леди. Жены – в первую очередь... С четвертым ребенком открылся новый потенциал – я стала вести блог. Общаясь с другими мамами, мы понимаем, что дети – это супер, это главное!

— А если вдруг поступит заманчивое предложение и придётся переехать, например, в Москву?

— Пока вся наша жизнь связана с Сургутом. Да, в декабре будет финал конкурса, на мировом уровне. Я буду представлять в Филиппинах не только Сургут, но и Россию. Но здесь у нас здесь бизнес, семья, дом, школа… Сорваться с места мы не можем. Но жизнь – штука непредсказуемая…