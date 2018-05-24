Банкротство «Югры-Консалтинг» затянулось из-за проблемных кредиторов

В 2016 году скандально известный застройщик ОАО «Югра-Консалтинг», который возводит дома на улице Энтузиастов, был объявлен банкротом. Десятки сургутян остались без оплаченных квартир. Прошло уже почти два года, а хеппи-энда пока не предвидится. Причем отчасти в этом виноваты и сами дольщики. СИА-ПРЕСС разбирался в непростых взаимоотношениях конкурсного управляющего и кредиторов компании.

Где метры?

Расследование началось после повторного обращения в редакцию Марата Фахретдинова, представляющего интересы своей престарелой матери. Она купила квартиру в строящемся доме по улице Энтузиастов, 17. Ранее мужчина рассказал, что сургутянке предложили переподписать договор на ухудшающих условиях —вместо оплаченной двушки с чистовой отделкой (за почти 4,5 млн рублей) забрать за эти же деньги квартиру в «черновом» варианте.

Во второй раз сургутянин обратился в редакцию с новыми претензиями в адрес строительной компании. Он предположил (на основании документов), что конкурсный управляющий преднамеренно не спешит расплачиваться с кредиторами–дольщиками и утаивает часть имущества, которая является конкурсной массой компании «Югра-Консалтинг». В пример Фахретдинов привел несколько помещений, которые имеются в зданиях и отчетах, но не включены в конкурсную массу и отсутствуют в инвентаризационной описи. Это актив в виде права на объект долевого строительства в строящемся доме ЖК «Восход»; жилое помещение № 28 (двухкомнатная квартира) и нежилое помещение по улице Энтузиастов, 17, по которым покупатели через суд включились в реестр требований кредиторов и расторгли сделки.

«По неофициальным данным конкурсный управляющий Виктор Завьялов в обход торгов на электронной площадке намерен заключить сделку на указанное выше нежилое помещение по заниженной стоимости, то есть незаконно», — написал в редакцию СИА-ПРЕСС Марат Фахретдинов. В этом же обращении сургутянин обвинил конкурсного управляющего и его команду в сокрытии имущества должника, что лишает кредиторов возможности вернуть вложенные средства.

Чужим имуществом не распоряжаемся

Эту ситуацию мы попросили прокомментировать Виктора Завьялова, который на встречу с корреспондентом и кредитором пришел вместе со своим адвокатом Михаилом Кучеровым.

Последний пояснил, что в инвентаризационной описи, в которой Фахретдинов не нашел вышеперечисленные помещения, указывается только то имущество, которое принадлежат «Югре-Консалтинг». Обозначенные объекты не скрываются — они отображены в отчетах Завьялова, но в опись не включены по ряду причин.

«Квартира в ЖК «Восход» в настоящий момент не зарегистрирована, потому что дом в эксплуатацию не введен, у этого объекта нет кадастрового паспорта, паспорта БТИ. Ей на этом этапе невозможно дать стоимостную оценку, — объясняет Кучеров. — А двухкомнатная квартира не внесена в опись из-за того, что собственник не предоставил в Росреестр необходимые документы после суда».

По нежилому помещению ситуация еще сложнее — у него три дольщика, двое отказались от своих прав, предоставив в Службу государственной регистрации требуемые документы, а третий в настоящий момент депортирован в другую страну и на связь не выходит. И законных оснований включить проблемные помещения в конкурсную массу для последующей реализации нет.

В Сургутском отделе Росреестра информацию о том, что решения арбитражного суда не исключают необходимость предоставления документов, подтвердили.

Фото: А. Андронов

Второе дно

Ситуация приобрела совсем новый оборот, когда «обвиняемая» сторона рассказала СИА-ПРЕСС свою точку зрения на ситуацию. По мнению Михаила Кучерова и Виктора Завьялова, Фахретдинов преследует совсем не ту цель, которую озвучивает: «Он подал в суды на возмещение процентов за несвоевременно переданную квартиру, и теперь вместо четырех миллионов компания должна шесть. Также Марат настаивал на продаже квартир по 50 тысяч за квадрат. Это наводит на мысль о том, что своими действиями он пытается получить материальную выгоду». Причем, по словам Кучерова, таких кредиторов среди дольщиков несколько.

Конкурсный управляющий отмечает, что Марат Фахретдинов имеет решающее право голоса — у него есть доверенность еще от одного кредитора. В итоге эти двое человек в сумме имеют самый большой основной долг — по пять миллионов рублей, благодаря чему их представитель может выносить окончательные решения по тем или иным вопросам на голосованиях, не обращая внимание на мнение остальных 70 дольщиков.

«Этот кредитор уже долгое время блокирует реализацию имущества и другие операции. Поэтому денег у нас нет: нечем платить налоги, коммуналку и прочие расходы, а также продолжать ремонтные работы в квартирах собственников. К тому же Марат постоянно пишет жалобы на судей, в Росреестр, а «Югре-Консалтинг» потом приходится отвечать на каждое заявление. Он тормозит дело, затягивает банкротство», — говорит Кучеров.

В итоге из конкурсной массы с марта прошлого года не было продано ни одной квартиры. Остальные дольщики, естественно, не в восторге от того, что не могут реализовать свои имущественные права.

В «Югре-Консалтинг» отмечают, что при желании кредиторы могут вынести на общий совет предложение о смене конкурсного управляющего, если у граждан есть сомнения в его законопослушности. Но даже замена Завьялова не поможет, ведь и у нового управляющего, скорее всего, не получится договорится с теми дольщиками, кто действует только в своих интересах.

Что там в доме?

Встреча конкурсного управляющего с Фахретдиновым выявила еще один аспект, который вызывает новые вопросы. Так, после посещения квартир, которыми в «Югре-Консалтинг» намерены погасить требования кредиторов, у сургутянина появились замечания по соответствию здания требованиям пожарной безопасности. Мужчина считает, что регламент нарушен на лестничных клетках («отсутствуют окна и дымоотвод»), а также на площадках у квартир («при одновременном открытии противоположных дверей, они соприкасаются и не открываются полностью»).

Фото: М. Фахретдинов

Эти замечания сургутянина по соблюдению пожарной безопасности в новостройке оказались отчасти не беспочвенными. Лестничные клетки дома по заключению специалистов Сургутского пожнадзора, соответствуют требованиям, а соприкасающиеся двери — нет. О том, почему высотка была принята сотрудниками Жилстройнадзора на этапе его ввода с подобным нарушением, ведомство не ответило.

Чем закончится ситуация между конкурсным управляющим «Югры-Консалтинг» и дольщиками, покажет время. Адвокат Михаил Кучеров рассказал, что в компании нашли способ противостоять давлению со стороны некоторых кредиторов — развязка не за горами.

Марат Фахретдинов по итогам переговоров написал в редакцию, что его устроит возврат денежных средств.

СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.

Кстати

С дольщиками, согласившимися забрать жилье с черновой отделкой, «Югра-Консалтинг» заключила дополнительные договоры, по которым делает бесплатный ремонт. Он проведен уже в 22 квартирах.

Те, кого предложение застройщика не устроило, могут забрать квартиры и одновременно оформить договоры предварительной реализации с агентствами недвижимости по фиксированной цене — 65 тысяч за квадратный метр.

Замдиректора ФРК «Этажи» Наталия Лемец такую цену считает адекватной: «Для готовой новостройки это вполне приемлемо. В целом по городу она варьируется от 60 до 80 тысяч, в зависимости от локации, ограниченности ассортимента и класса дома».