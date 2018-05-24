Кардинал Мюллер провел Святую Мессу в Сургуте

В понедельник вечером наш город навестил кардинал Герхард Людвиг Мюллер из Ватикана, еще недавно — префект Конгрегации Вероучения, а значит один из самых важных иерархов Католической Церкви, один из самых близких сотрудников и помощников Папы Римского.

Его Высокопреосвященство послужил Святую Мессу в католическом храме Св. Иосифа Труженика в праздник Пресвятой Богородицы — Матери Церкви, второй день торжества Сошествия Святого Духа.

Это очень символично. Два года назад паломники из Польши подарили и привезли в наш сургутский храм статую Божьей Матери Фатимской, как вотум и благодарность за понтификат св. Иоанна Павла Второго, которая является точной копией статуи в Фатиме в Португалии, в месте явлений.

Корону для этой статуи освятил тогда именно кардинал Мюллер, в своей часовне в Ватикане. Потом такие же статуи получили католические приходы в Тюмени и в Тобольске. Во всех этих событиях, связанных с этими статуями, участвовал этот кардинал. В этом году лично короновал статую в Тобольске, а потом прибыл в место, где стоит первая из этих фигур — в наш город Сургут.

Его визит, что очень символично, совершается в праздник Матери Церкви.

Визит кардинала Мюллера, такого великого и важного человека — большая честь для нашего прихода и для нашего города. Это великая поддержка и укрепление в вере для всех католиков Сургута, а также и других городов ХМАО и ЯНАО. На встречу с кардиналом прибыли католики из других городов, особенно из Ханты-Мансийска, Ноябрьска, Нефтеюганска.

Во время Святой Мессы Кардинал покрестил ребенка из одной католической армянской семьи и один мальчик принял первое Святое Причастие из рук Кардинала.





В проповеди Отец Кардинал подчеркивал значение таких событий как крещение и причастие в жизни каждого человека, но подчеркнул также, что это радость не только для этих детей и их семей, но и для всего прихода.

Кардинал Герхард Мюллер в интервью после Мессы сказал: «Я испытал здесь близость и тепло прихожан. Как когда-то Апостолы, так и мы сегодня, помимо разных языков и национальностей, помимо разниц и отличий, объединяемся в единой вере, которая происходит от Святого Духа и является для нас любовью и радостью».

После Мессы многие желали сфотографироваться с Отцом Кардиналом, что он терпеливо и с улыбкой позволял. После, в нижней части храма состоялась более радостная встреча с кардиналом. Прихожане разных национальностей подготовили песни, не только религиозные, но и народные, на своих языках. Были песни на армянском, украинском, белорусском, польском и, естественно, русском языках. Потом прихожане приготовили угощение. За столом, каждый кто желал, мог задать вопрос и лично пообщаться с кардиналом.

Кардинал Мюллер, хотя человек важный и известный во всем мире, оказался человеком очень смиренным и теплым, не создает дистанции, каждый может с ним пообщаться.

Кардинал Мюллер выразил свое восхищение красотой сургутского храма и был удивлен хорошей атмосферой в приходе.

Епископ Герхард Людвиг Мюллер много лет назад, не будучи еще кардиналом, участвовал в экуменическом диалоге между католической и православной Церквями и несколько раз приезжал в Москву и Санкт-Петербург, один раз был также и в Екатеринбурге. Поэтому Россия не является для него страной чужой и незнакомой. Он искренно рад был посетить еще раз Россию и впервые побывать в Сургуте. В конце, он выразил желание когда-то приехать в наш город еще раз.

Благодарим Бога за этот великий дар, за визит такого великого и доброго гостя. Благодарим Отца Кардинала, что захотел приехать в наш скромный приход.