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Как охранник серого кардинала "покусал"

Ответ комментатору Nepavlovу к моему прошлому блогу

"Нет никакой позиции у Сергея. Он вызывает на бой, в котором мнит себя Дон Кихотом, а на деле просто тявкает. Но тявкает достаточно громко, намеренно подбирая обидные слова: поросята, неудачники и дикари. Причем дикари, все таки, "добрые внутри") Сергею не нужно голосовать... Сергею не нужно вообще ничего делать, это его профессия. Он даже не в состоянии избраться депутатом. И странно, почему охранника ведомственной охраны, выпускника школы, не выбрали? … Удел Сергея - тявкать. Даже покусать то толком не может" Nepavlov

Несколько месяцев назад я направил обращение в адрес депутата ГД Сысоева. В обращении я жаловался депутату на решения и действия администрации, которые, на мой взгляд, незаконные, наносят вред городу и дискредитируют власть. Сысоев на основании моего письма подготовил обращение в прокуратуру. А окружная прокуратура в свою очередь задала трепку администрации. Например, за фокусы администрации, которые она вытворяет в парке "За Саймой". Или за беспрецедентное и, как выяснила прокуратура, незаконное давление на хлебозавод. А история с РКЦ настолько блистательна, что требует прямой речи.

"По доводам обращения о несогласии с созданием СМУП "РКЦ ЖКХ" совместного предприятия с Костромской фирмой АО"ЕИРКЦ" установлено, что в 2017 году по согласованию с администрацией города Сургута СГМУП "РКЦ ЖКХ" выступило учредителем АО "ЕИРКЦ". Вторым учредителем общества является АО "ЕИРКЦ" Кострома. Учредителем АО "ЕИРКЦ" Кострома, в свою очередь, является ОАО "Управляющая компания "Русэнергокопитал" и гражданин Яблонский А.В. В связи с осуществлением трудовой деятельности в 2016 году Жердевым А.А. (с 08.11.2016 заместителем главы администрации г. Сургута) в ОАО "Управляющая компания Русэнергокапитал" возможны признаки нарушения законодательства о противодействии коррупции. В этой связи в соответствии с установленным порядком материалы направлены главе г. Сургута в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. На основании распоряжения администрации от 06.02.2018 по данным фактам в настоящее время проводиться проверка." (Прокурор автономного округа Е.Б Батвинкин)

Появление Алексея Жердева в нашем городе совпало с окончанием относительно спокойного этапа правления Вадима Шувалова, длившегося год. Начался совершенно новый, наполненный решительными действиями и громкими скандалами период. И естественно, что прогрессивная общественность, не долго думая, сразу же связала имя Алексея Александровича с этими событиями. Но на этом не остановилась, а стала демонизировать Алексея Александровича, представляя его настоящим серым кардиналом - сидящим за спиной мэра и мастерски дергающим за ниточки. Алексей, безусловно, человек энергичный и амбициозный, но что бы серый кардинал...

В общепринятом понимании «серый кардинал» - это феноменальный манипулятор, интуитивно и тонко чувствующий момент, досконально знающий ситуацию. Он гроссмейстер, просчитывающий свои действия на много ходов в перед. А что же Алексей Александрович? А Алексей Александрович больше напоминает того наивного подростка, которого распирает желание сделать что-то большое и решительное и при этом как можно скорее. Поэтому он не находит ничего лучше, как разбежаться и со всего маха прыгнуть с моста, ломая себе шею. Причем снова и снова! Ведь как вы понимаете, эти предписания не просто документы, шуршащие в тишине кабинетов, а повод позубоскалить в прокуратуре, в правительстве округа, в Москве, в Сургуте да и черт знает еще где. В конце концов, это становится достоянием широкой общественности. Ну и самое неприятное для репутации "серого кардинала" это то, что окружная прокуратура допускает: действия Жердева могут содержать корупциогенный фактор, а администрация в отношении него должна провести проверку!

Как бы мне ни были обидны слова Nepavlovа, я вынужден согласиться с его оценкой в отношении моей персоны. Я человек необразованный, инертный, трусоватый и мало на что способный. И когда я это говорю, я не кокетничаю. Против фактов не попрешь. Но что же в таком случае есть команда мэра? Чем они думали? Как принимали решения, если необразованный человек, всю жизнь проработавший в охране и потративший полчаса на изложение общеизвестных фактов, разрывает их репутацию в клочья... Ну да, согласен, тут меня подзанесло, разрывать уже в общем-то нечего, их репутация - как вчерашняя газета в луже. Расползается от легкого прикосновения.

P.S.

Выражаю искреннею благодарность депутату Государственной Думы Сысоеву Владимиру Владимировичу за действия, принятые по моему обращению!


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Сегодня в 09:30, просмотров: 333, комментариев: 0


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