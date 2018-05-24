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Это жесть

​Чморить проигравших — это уже что-то типа национальной традиции, а Всемирная паутина к тому же развязывает язык и пленит безнаказанностью

Травля певицы Юлии Самойловой в интернете достигла апогея. Гнобят изощренно, методично, желчно. Журналист Антон Лядов, автор программы «The Люди», недавно выложил в сеть содержательное интервью с Юлей, в котором резюмировал — так на просторах YouTube не втаптывали в грязь еще никого. Большую часть комментариев даже публиковать незаконно — иначе привет, Роскомнадзор.

Поездка на Евровидение, о которой денно и нощно грезила молодая исполнительница, сделала Самойлову объектом иррациональной ненависти тысяч россиян. «Твоя песенка спета», — кричат они.

За год «она-чудо» превратилось в глазах общественности в «она-позор».

Чморить проигравших — это уже что-то типа национальной традиции, а Всемирная паутина к тому же развязывает язык и пленит безнаказанностью.

Здесь какой-нибудь условный sfYhd1ncfij_19830 или Акакий Бернардович Жопожуев в пьяном экстазе выливает тонны помоев на любого, кто попадется под руку.

Это могут быть наши футболисты, которым, кажется, никогда не отмыться от народного клейма лузеров и бесконечных фотожаб.

Это спортсмены Олимпиады. А теперь это Юлия Самойлова, на которую направлены все ружья диванной армии. Она посмела не выиграть. Она просит прощения. Она говорит — виновата. Она признается — спела плохо. Она раскрывает тайну о ничтожном количестве репетиций. Она объясняет — почему. Она доведена до ручки и публикует в Instagram посты, полные боли и отчаяния, заставляющие ее поклонников заподозрить нечто страшное.

Так чего сейчас хотят люди? Свести «слабое звено» в могилу? Заставить самоликвидироваться из-за неоправданных ожиданий? Впрочем, какие ожидания…В интернете Самойлову начали топтать еще до выступления, обрушив на нее лавину оскорблений и критики сразу после выхода клипа. Да уж, воодушевили — ничего не скажешь.

Юлия Самойлова — не первая участница Евровидения с ограниченными возможностями здоровья. Вспомните Диану Гурцкую в 2008 году, Монику Кушиньскую (к слову, тоже колясочницу) в 2015-м или, например, панк-группу Pertti Kurikan Nimipaivat, участники которой страдают аутизмом, церебральным параличом и синдромом Дауна. Странно было бы думать, что певицу выбирали, исходя лишь из ее физиологических особенностей. Многие пользователи сети между тем считают, что отправка Юли на конкурс имела лишь одну тропинку к победе — продавленную жалостью.

У зрителей Евровидения сформировалось своеобразное мнение о том, что всегда побеждает самый бодипозитивный, в чем-либо ущемленный или осуждаемый обществом. Это напоминает шутки о премии «Оскар», рецепт получения которой якобы прост: нужно снять фильм про больных геев-афроамериканцев.

Вот и Юлю, по мнению некоторых, толкнули под тот же паравозик терпимости. А сама певица в вышеупомянутом интервью с Лядовым озвучивает идею, что ее использовали — вместе с ее мечтой и инвалидной коляской. Но она делает акцент на том, что не считает поездку на Евровидение политизированной и вспоминает, как хорошо к ней отнеслись в Португалии, где проходил конкурс.

Как бы там ни было, инцидент исчерпан, а пожелание кому-либо смерти за поражение в состязании, пусть и мирового масштаба, — показатель моральной убогости и отсутствия человечности.

В конце концов, Юля с детства живет с тяжелейшим недугом. И хочется надеяться, что ее сильный дух не смогут сломить никакие — даже самые обидные — слова.

Пройдет время. Ярость утихнет. Об этом забудут. Но только потому, что найдется новая жертва.

И это жесть.


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Сегодня в 09:59, просмотров: 507, комментариев: 2


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Комментарии:
444
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Сегодня в 13:01
Какая же это жесть? Это норма в Великой России, больной имперской реваншистской лихорадкой "можем повторить" и окруженной якобы люто ненавидящими ее телевизионными "врагами", которых его величество ядовито (и вся страна знает, что именно ядовито) называет "партнерами". В Великой России, Последнем Оплоте Традиционных Ценностей, где каждое международное состязание целенаправленно превращается не какими-то маргиналами - государством - в войну не на жизнь, а на смерть, в которой любые приемы хороши, - повод задать "пяндосам-гейропецам" знатную трепку.
444
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Сегодня в 13:19
И послали-то Самойлову на Евровидение-2017 во "вражеской" Украине, чтобы ее туда не пустили за концерты в оккупированном Крыму, а российская пропаганда выжала из сердобольных европейцев слезу: "Ах, эта распоясавшаяся фашистская бендеровская хунта, не жалеет никого, ни невинных женщин с ограниченными возможностями, ни распятых детей!" А вовсе не для того, чтобы она выиграла. И делать вид, что автор этого не знает, по-моему, просто неприлично...

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