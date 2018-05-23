​К вам едет ревизор // ФОТО

С 1 июня летние детские лагеря откроют двери отдыхающим. Последние две недели мая представители Общественного совета Сургутского района вместе со специалистами департамента образования, государственного пожарного надзора, врачом и сотрудником национальной гвардии проверяют все учреждения, которые летом организуют отдых и оздоровление школьников.

В списке 36 организаций, которые посетят 3 720 детей. Они созданы на базе средних образовательных школ, детских школ искусств, интерната, центра семьи и помощи, а также будут работать лагеря труда и отдыха и платочный лагерь.

Корреспондент siapress.ru присоединился к проверкам лагерей дневного пребывания в поселках Белый Яр, Барсово и Солнечный. Комиссия оценивает на соответствие законам документальную базу, санитарно-эпидемиологическое состояние, наличие аптечки для оказания первой помощи, работу систем безопасности, в том числе тревожных кнопок. И это лишь малая часть всего, на что обращают внимание ревизоры.

Ведущий специалист отдела дополнительного образования, воспитательной и профилактической работы Елена Коростелева и врач-педиатр Лиана Ганина оценивает сан-эпид состояние кухни:

проверяют, нет ли сколов на посуде, маркировку столовых принадлежностей (тазов, кастрюль, фартуков), состояние складских помещений, температуру холодильников.

Комиссия даже подмечает целостность стен и пола, наличие в рационе детей яиц и способы обработки продуктов.

Кроме того, педиатр проверяет медицинские книжки сотрудников лагеря, в том числе наличие необходимых прививок, а также содержимое аптечек первой помощи и количество медикаментов.

Государственный инспектор по пожарному надзору по Сургутскому району Елена Лукьянова осматривает огнетушители, отмечает срок их действия и исправность. Вместе с сотрудниками лагерей она проверяет работу тревожных кнопок и аварийные выходы.

Члены общественного совета оценивают все аспекты работы лагерей, а также следят за прозрачностью процедуры проверки. Более того даже активисты разделены: по одному представителю на каждый муниципалитет, чтобы не было предвзятого отношения.

Один из общественников Владимир Поздняков рассказал, что особое внимание он обращает на качество транспортного обеспечения, однако мелочей в проверках не существует. «Я думаю, что в этом году лагеря и комиссия готовятся к каникулам более тщательно», - отметил член совета.

У члена общественного совета Карины Лаврентьевой к будущему лагерю на базе школы искусств в Барсово возник вопрос.

В лагере предусмотрена только одна смена, рассчитанная на 45 детей. Могу предположить, желающих гораздо больше. Я узнаю, почему такая ситуация складывается и буду обсуждать тему с коллегами из совета,

- отмечает общественница.

Кроме того, общественница считает, что задача активистов проверять бытовые моменты, на которые может не обратить внимание комиссия. Например, как встречают посетителей школы охранники. В школе искусств Барсово, к примеру, к безопасности детей относятся ответственно: ревизоров даже не хотели впускать - выясняли что за комиссия.

Единственно, что сегодня не могут оценить проверяющие – это качество образовательно-досуговой программы: насколько она будет интересна детям.

«Начнутся каникулы – съездим посмотрим», - говорят общественные контролеры. Но своих детей без особых раздумий отправили бы в любой из районных лагерей. Комфорт и безопасность, как минимум, школьникам гарантированы.