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С 1 июля цена на бензин может снизиться на пару рублей

Так она вернется на прежний уровень после недавнего скачка

Фото life.ru
Фото life.ru

С 1 июля акцизы на бензин могут быть снижены на 3000 руб. за тонну – это сделает литр бензина дешевле на 2,2 рубля. Цена литра дизельного топлива снизится на 1,7 рубля. Такие данные привели «Ведомостям» два федеральных чиновника, также их подтвердил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Таким образом, цены вернутся на прежний уровень. По крайней мере таких результатов можно ожидать в Сургуте, где 10 дней назад они поднялись как раз на эти цифры – в среднем литр топлива подорожал на 2-3 рубля.

Такой рост цен стал поводом для истерии. Причем, по сути, беспредметной: от общей цены это чуть более 5 процентов. При этом стоит учитывать, что изменения были прогнозируемыми: так происходит каждый год накануне сезонного повышения спроса. Повышение цен было обусловлено изменением цен на баррель, высоким спросом и как следствие дефицитом, которого по сути не случилось.

К примеру, за первые 4 месяца 2018 года ПАО «ЛУКОЙЛ» обеспечило рост производства автомобильных бензинов на 109 тыс. тонн относительно планового уровня. Эксперты так же отмечают, что дефицита топлива на рынке нет. Предложений много, но все они дорогие. «Принимая во внимание оживление на российском топливном рынке, ЛУКОЙЛ в настоящее время рассматривает возможность дополнительного сверхпланового увеличения объемов производства бензинов, а также более ранний вывод Ухтинского НПЗ из планового капитального ремонта», – отметил Первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьев.

Сургут бензином обеспечивает завод по стабилизации газового конденсата –– филиал ООО «Газпром переработка», который в свою очередь поддерживает общие тренды. «Из предыдущего опыта могу сообщить, что цены на товарную продукцию ПАО «Газпром» изменяются в зависимости от сложившейся конъюнктуры внутреннего рынка. Как правило, отпускные цены на заводскую продукцию находятся в средней ценовой категории по России. Это подтверждают публичные данные различных торговых площадок, которые находятся в свободном доступе. В том числе и Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, на которой сегодня наблюдается рост цен на моторное топливо», – прокомментировал последнее повышение цен директор Сургутского ЗСК им. В.С. Черномырдина Андрей Дорощук.

По данным Росстата, с начала года бензин на заправках подорожал на 3,4 процента, дизельное топливо – на 4,2 процента. Объясняется это ростом цен на нефть и решением предыдущего состава правительства незапланированно поднять акцизы на топливо в два этапа – по 50 коп. за 1 л с 1 января и с 1 июля, что существенно выше, чем предполагалось раньше.


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Сегодня в 12:45, просмотров: 236, комментариев: 1


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 14:02
Свяжо придание, да верится с трудом!

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Мнения

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