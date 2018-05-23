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Сургуту не нужны суперурбанистические проекты

В сентябре пройдут довыборы депутатов думы Сургута, и я планирую принимать в них участие, поэтому хочу рассказать всем горожанам и избирателям с моего округа о планах на общественную и парламентскую работу.

Почему я иду в думу?

В городе меня знают в первую очередь как бизнесмена – генерального директора компании «СветоДизайн-Югра». Компания развивается, она стала одной из самых технологичных и продвинутых в своей сфере на уровне России и, что самое главное, в ней работает команда высококлассных профессионалов. Это позволяет мне самому развиваться и применять свои знания и умения за пределами бизнеса. Поэтому я занялся общественной работой – стал экспертом Общероссийского народного фронта, вошел в общественный совет при департаменте строительства Югры. Уверен, что мои организаторские способности и знания пригодятся Сургуту.

В комментариях мне будут задавать классический вопрос: «Признайся, ты идешь туда для продвижения своего бизнеса?» Знаете, в течение своей карьеры я вложил много времени и сил в расширение своих знаний и компетенций: два образования в СурГУ, два диплома Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, кандидатская диссертация – все это явно не требуется просто для руководства предприятием. Расширение горизонтов моей деятельности готовилось давно. И бизнес, напротив, научил меня искусству коммуникации и нахождения компромиссов – то, что составляет основу политики. Более того, в случае избрания депутатом сургутской думы я могу доверить основные бизнес-процессы в «СветоДизайне» своим коллегам, сохранив должность в совете директоров, дабы посвятить себя общественной работе.

Какие вопросы можно внести на повестку дня сургутского парламента? Давайте разделим их на общегородские и локальные.

Порядок в городе, дороги и спорт

Если говорить в целом о городе, то мне бы хотелось усилить работу думы по определению его перспективы, стратегических направлений его развития – как будет выглядеть Сургут через десять лет? Куда движется город? Как он должен развиваться? У нас была одна стратегия, созданная Романом Марковым, потом другая – от Алексея Сафиоллина, но мы все с вами видим, друзья, что городская власть вынуждена постоянно заниматься закрытием ситуативных дыр и вопросов. А если понимать стратегию и план развития города и постоянно держать их в голове, то под них можно делать финансовые обоснования и получать окружные деньги – принципы того, как строится подобный бюджетный процесс, и опыт работы с ним я получил в общественном совете при департаменте строительства. Тут же пригодятся знания из сферы бизнеса, который не может жить сегодняшним днем, а всегда смотрит на два шага вперед, дабы предвидеть проблемы и решать их заранее.

Но это – общее ощущение, а теперь давайте к конкретным проектам.

Первое. Включиться в сферу благоустройства, чтобы сделать её более эффективной

Сразу приведу красочный пример: город обновляется, ремонтируются дороги вместе с бордюрами. Но из-за того, что по краям бордюров оставляют слишком высокий слой земли на зеленых зонах, во время дождей или весной со сходом снега через них перетекает вода с грязью, которая забивает ливневку и выливается на дорогу, тротуары и дворы, нередко превращая их в моря.

Почему это происходит? Потому что не соблюдаются нормативы либо правильных и эффективных нормативов просто нет. Вот и получается, что ситуативные успехи и попытки сделать город красивым и комфортным утопают в общей неразберихе с правилами и нормами и их соблюдением. Мой вывод: Сургуту сейчас не нужны супер-урбанистические проекты, а нужно вернуться к базовым реалиям благоустройства и выполнить их. Для этого мы должны доработать существующие правила и сделать так, чтобы они исполнялись.

Второе. Масштабная программа по строительству школ в Сургуте, которая не должна сорваться

Напомню, что до 2023 года в нашем городе должны быть построены 23 школы. В СМИ постоянно пишут про проблемы, с которыми сталкивается программа, поэтому некоторые граждане в разговорах со мной опасаются, что какие-то объекты могут не появиться в нужный срок. Для того чтобы город избежал трудностей в этом важнейшем и принципиальном направлении, дума должна находиться в постоянном контакте с местными и окружными властями, а также подрядчиками. Так как я хорошо знаю механизмы государственно-частного партнерства, а также имею хорошие рабочие контакты со строителями и профильным департаментом Югры, то готов в качестве депутата думы Сургута тщательно заниматься этим вопросом.

Третье. Дорожное строительство, на которое может не хватить денег из-за двух развязок

Я выскажу мысль, которая кому-то покажется крамольной: Сургуту прямо сейчас не нужны две развязки, в которые городские власти хотят угрохать 3,5 млрд рублей. Лучше оставить одну, которая планируется на пересечении улицы Островского и Нефтеюганского шоссе, а деньги с другой инвестировать в масштабную модернизацию дорожной инфраструктуры – с полной заменой полотна и улучшениями дорожной сети: достройкой «карманов», локальными расширениями дорог и так далее. Конечно, было бы здорово и построить развязки, и модернизировать дороги, но нужно трезво оценивать ресурсы сургутского и регионального бюджетов.

Впрочем, город может получить больше денег на дороги из окружного бюджета, если привлечет к финансированию бизнес – я знаю, как это сделать и готов этим заниматься. Но все же разово зарыть несколько миллиардов рублей в две развязки – это, конечно, будет мега-проект, но он не даст городу практически ничего, а то и сыграет злую шутку, лишив финансирования остальные дорожные проекты. Этого нужно избежать.

И четвертое – как ни странно, это спорт

Я как спортсмен уже реализовался и достиг высоких результатов, но как отец трех девочек вижу, сколь мало может Сургут дать нынешним детям в плане спорта. Материально-техническая база в спортивных учреждениях и комплексах ветшает, программа по строительству спортивных площадок и сооружений во дворах идет, но требует ускорения. Можно увязать городские планы в этой сфере с окружными, областными и федеральными программами, выдавать готовые проекты и финансовые обоснования и получать деньги на эти цели.

Это очень кратко об общегородских вопросах. Но есть вещи, касающиеся моего избирательного округа, которыми я занимаюсь уже сейчас.

Сделаем 25-й микрорайон great again!

Крайне острая проблема, на которую жалуются жители моего избирательного округа из 25-го микрорайона – это неосвещенный, неблагоустроенный и от этого опасный участок дороги Пролетарского проспекта от ТЦ «Гера» до улицы Югорской. У этой проблемы есть реальное решение, которое практически ничего не будет стоить городу, и я готов его предложить и помочь в реализации.

Для того чтобы подсветить этот участок дороги, нужно примерно 14 опор с освещением и порядка 800 метров кабеля. В то же время на объездной дороге из-за переизбытка освещения часть опор просто не включается – в них нет надобности. «Горсвет» может без каких-либо потерь перенести их на Пролетарский проспект. Фундаменты под эти опоры будут стоить суммарно около 100 тысяч рублей, кабель – максимум один миллион рублей. Мизерные затраты, которые сделают жизнь тысяч людей, каждый день бывающих в том микрорайоне, безопаснее.

А когда дорога попадет в программу комплексной реконструкции, эти опоры можно вернуть на Югорский тракт, а там установить новые.

Видите, как просто может быть решена проблема, если подходить к ней с опытом и инструментарием бизнеса?

Жителей микрорайона волнует судьба пустыря на пересечении Югорской улицы и Комсомольского проспекта. Там запланировано строительство детской школы искусств, и это здорово, но есть опасения, что объект приведет к усилению и без того серьезных транспортных проблем района. Представьте, что там будет с проездом и парковкой каждый вечер, когда привозить и увозить детей будут сотни сургутян со всего города? Так что проект школы искусств нужно как минимум согласовать с жителями ближайших домов, дабы учесть их интересы и не навредить микрорайону. Может, в ходе этих встреч и опросов выяснится, что они хотели бы видеть на этом пустыре полноценную рекреационную зону, вроде многофункционального сквера с малыми архитектурными формами и спортивными снарядами. И в этом случае я поддержу жителей и помогу им как эксперт в благоустройстве и развитии общественных пространств.

Проблемами со строительством спортивного блока, а также ремонтом и благоустройством школы №38 я по линии общероссийского народного фронта занимаюсь уже несколько месяцев. Так же мы работаем над аналогичными трудностями школы №13. Я считаю, что эти школы, да и вообще весь микрорайон, должны быть красивыми, удобными и приспособленными, в том числе, для маломобильных групп населения – и активно этим занимаюсь.

Кстати, вы заметили, что ни один из домов во всем 25-м микрорайоне до сих пор не попал в программу капремонта? Их даже не обшивают, как многие другие дома в городе. Меня это удивляет, я проясню этот вопрос в региональном фонде. Аналогично – с участием домов микрорайона в программе благоустройства, в этом году в нее попал всего один двор. Это недопустимо.

В городе бытует мнение, что 25-й микрорайон всегда находился на отшибе, и будет там находиться в дальнейшем. Пора развернуть эту тенденцию вспять. Тут я могу только поблагодарить предыдущего депутата, ранее представлявшего этот округ, за то, что оставил мне огромное непаханое поле работы. Надеюсь, что избиратели доверят мне заняться ею и показать, как много может сделать активный и деятельный представитель в думе города.


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Сегодня в 12:27, просмотров: 550, комментариев: 7


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 12:46
"Мой вывод: Сургуту сейчас не нужны супер-урбанистические проекты, а нужно вернуться к базовым реалиям благоустройства и выполнить их. Для этого мы должны доработать существующие правила и сделать так, чтобы они исполнялись." - странно, когда делали пафосное освещение на улице Университетской, где ни один тротуар и газон не соответствует элементарным нормам, касающимся комфортной городской среды, Вы так не считали.
Li_ Моби
не нравится
Сегодня в 12:52
могу путать, но пафосное освещение на университетской делал Айсин, даже вроде как за свои деньги
Моби Li_
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Сегодня в 12:58
да, чёт не могу нагуглить, что на самой улице чего-то делали - ещё помню, когда речь об этом шла, я возмущался, какое освещение, если там тротуаров нормальных нет. СИА, удаляйте мой камент, перефразирую по-другому.
Моби
не нравится
Сегодня в 13:00
"Но из-за того, что по краям бордюров оставляют слишком высокий слой земли на зеленых зонах, во время дождей или весной со сходом снега через них перетекает вода с грязью, которая забивает ливневку и выливается на дорогу, тротуары и дворы, нередко превращая их в моря."- я Шувалову писал про это, когда бассейн на Университетской принимали, что сразу делайте правильно, ан нет - так и осталось, при любом дожде грязь на тротуар течёт
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:04
Ну станет депутатом - хана. Не будет никаких супер-урбанистических развязок, а только лампочки свои везде навтыкает
Моби
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Сегодня в 13:05
Про дорожное строительство - чтобы облегчить нагрузку автотранспорта на дороги надо развивать общественный транспорт, чего НЕ делается - как ездили невнятные маршрутки, так и ездят; делать нормальные тротуары и строить велодорожки как часть дорожной инфраструктуры ( пока в городе нет ни миллиметра велодорожек для передвижения по городу)
альберт леонов
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Сегодня в 14:01
В Думу города должны идти те, которые хотят работать на благо жителей избирательного округа от которого избрался и на всех жителей города. А не бизнес свой продвигать!
Такое складывается впечатление, депутатство рассматривается как новые вехи в личном бизнесе.
Тут что главное?! навешать лапши избирателю , а потом - трава не рости!
Школы строить? на какие извините "шиши?" на те слезы что остаются городу от 22 с лишним ярдов бюджета? Акститесь! Этих денег хватит для того , что бы не развалилось все ....

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Сургуту не нужны суперурбанистические проекты

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