​Факты и мифы об иммунитете и ВИЧ: в Сургуте состоится лекция ученого из МГУ

Проект «Популярная наука в Сургуте» продолжает свою образовательную миссию и приглашает всех горожан посетить VII научно-популярный лекторий, который пройдет 26 мая в малом зале филармонии. Он будет состоять из двух частей: «Внутренний убийца. Иммунная система человека» и «Как устроен, как лечить и какую пользу можно извлечь из ВИЧ».

«Первая лекция будет посвящена иммунитету, — делится лаборант-исследователь факультета фундаментальной медицины МГУ и лектор фонда «Эволюция» Максим Казарновский. — Вообще, иммунитет — это очень сложная штука, которую понимает далеко не каждый биолог. И многие делают ошибки, когда говорят об иммунной защите нашего организма. Я постараюсь понятно и доступно рассказать вам о том, как он устроен, как работает и почему иногда он не работает, какие у него есть враги и друзья».

Какими уровнями защиты обладает человек? Чем отличается иммунитет ребенка и взрослого? Какую роль в человеческом теле играют паразиты, вирусы и бактерии? Обо всем этом сургутяне узнают в первой половине лектория.

«На второй своей лекции я расскажу вам о таком страшном враге нашего иммунитета, как вирус иммунодефицита человека — ВИЧ, — говорит Максим Казарновский. — Как вы знаете, сейчас очень много людей страдает от заражения этим вирусом. И очень многие ученые стараются найти конечное решение, излечение от него». Иммунная система человека» и «Как устроен, как лечить и какую пользу можно извлечь из ВИЧ».

В этом блоке лектория ученый объяснит, что

на самом деле из себя представляет ВИЧ, откуда и почему возникли мифы о том, что ему не существует, и какую пользу можно извлечь из этого вируса.

Посетить мероприятие можно абсолютно бесплатно, но необходима предварительная регистрация по ссылке: https://kii-surgut.timepad.ru/event/724420

Напомним, что последний лекторий проекта «Популярная наука в Сургуте» провел кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, член Международной ассоциации египтологов Максим Лебедев, поведавший сургутянам о том, как египтяне смогли построить пирамиды Гизы, и как российские археологи теперь изучают наследие тех времен.

Справка siapress.ru:

1. Проект «Популярная наука в Сургуте», подготовленный Сургутским интеллектуальным клубом, в августе 2017 года был поддержан Фондом президентских грантов.

Информационные партнеры проекта: информационно-аналитический портал siapress.ru, телекомпания «СургутинформТВ», информационный портал «Про-Сургут», просветительский проект «Курилка Гуттенберга».

Организационные партнеры проекта: Югорский интеллектуальный клуб и Сургутский Государственный университет.

В ходе реализации проекта проживание для лекторов предоставляет гостиница «Gala».

2. Фонд «Эволюция» — просветительский фонд, созданный российскими учеными и научными журналистами в 2015 году для популяризации науки и научного мировоззрения