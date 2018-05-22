​Время циничных избирателей

В соцсетях Сургута появился пока еще не очень многочисленный феномен – сообщество «Циничный избиратель». Его месседж прост до примитивности, но любопытен. Мол, впереди выборы (имеются в виду довыборы в городскую думу по двум округам), и скоро к нам придут кандидаты, которые будут всякое обещать и заманивать, и вот наше условие – мы выберем яму в районе, и если кто-то из претендентов в думу ее залатает – за того и проголосуем.

Еще раз – подход простой и циничный, но таит в себе принципиально новую и пока неизведанную сургутянами механику взаимодействия людей со своими представителями во власти. Понятно, что дело не в одной яме – хотя, если ее залатают на сезон – считай, выборы удались, электорат получил хоть что-то, кроме протокольных речей и тонн плакатов на стенах. Дело в подходе: эти люди пользуются нашими голосами для проникновения в политику и получения доступа к ресурсам, которые в ней крутятся, а мы должны воспользоваться их связями и деньгами или чем там еще, чтобы сделать нашу жизнь лучше.

Если изложить эту формулу с использованием пары эвфемизмов – то получится чуть ли не концентрат, основа представительской демократии с поправками на современные российские политические и экономические реалии.

Объясню. Мы пребываем в ситуации, когда повсеместно сжимаются ресурсные возможности власти. Проще говоря: денег становится меньше, а желающих эти деньги как-то освоить не уменьшается. Поэтому растет ценность людей, способных добывать ресурсы в условиях повышенной конкуренции.

Простой и свежий пример: Тюменская область, руководство которой смогло в условиях стремительно сжимающейся экономики (чего стоит момент, когда у региона окончательно забрали налог на добычу полезных ископаемых – десятки миллиардов рублей) не только не уронить большие инфраструктурные стройки, но и усилить их – чего стоят мега-проекты, вроде набережной Тюмени и нескольких крупных развязок в столице. А это – капля в море из того, что было сделано. Народ свою благодарность за инфраструктурные прорывы конвертировал в политическую поддержку сначала губернатора, потом – президента. Это, в свою очередь, дает новые лоббистские возможности и новые конвертации денег в рейтинг, а рейтинга – в доверие на всех уровнях власти и бизнеса и, как следствие, новые проекты.

Понятно, что я сильно упрощаю ситуацию, и в ней, безусловно, есть свои трудности и затыки. Но суть от этого не меняется – добытчик ресурсов и решатель проблем будет популярен в народе. Особенно, сейчас, когда реальные доходы у россиян падают уже четвертый год подряд.

А теперь задайте себе вопрос: является депутат от вашего избирательного округа добытчиком ресурсов и решателем проблем для двора или района? Это в том случае, если вы вообще знаете имя вашего представителя в городской думе. Вообще, если вы сургутянин, то есть почти 50-процентная вероятность, что ваш депутат – это некий человек, назначенный нефтяной или газовой корпорацией сидеть от определенного микрорайона в думе города. Зачастую – просто так, без какой-либо цели.

И так будет продолжаться до тех пор, пока избиратели не разовьют в себе шкурную заинтересованность и, если вам угодно, некоторую циничность по отношению к своим представителям в думе. Будут задавать вопросы: а нам от вашего избрания что? Вот эту яму залатаете? А этот двор? А когда? А если спросим через год? А если отзовем из думы? (Жду не дождусь, когда подобное, наконец, случится – хотя бы один раз, для острастки и проверки системы, кто возьмется?)

Если избиратели станут такими: въедливыми, дотошными, настырными, упертыми, задающими вопросы не один раз в ходе отчетной кампании депутата, а постоянно – чуть ли не еженедельно, чтобы этот сиделец в думе взвыл от ужаса и либо начал работать (маловероятно), либо подал в отставку и сбежал оттуда (куда правдоподобнее) – тогда система изменится. Тогда спрос начнет в муках рожать предложение. Политическая машина начнет медленно и неповоротливо приспосабливаться, на свет божий выпрыгнут молодые и голодные, которые хотят испробовать себя в этой сфере, и дело завертится.

Понятно, что жизнь единовременно не станет лучше, и Сургут не расцветет за один год, если избиратели начнут флешмоб по общественному давлению на своих ленивых депутатов. Процесс слома и модернизации политической культуры в отдельно взятой территории – вещь очень долгая и муторная. Но – не надо верить, когда говорят, что от простых людей в России ничего не зависит. На многие макропроцессы мы действительно никак повлиять не можем, но на то, что происходит во дворе, районе и городе – вполне. Поэтому я желаю циничным избирателям успеха. Их дело правое.