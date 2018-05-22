​Сургутский художественный музей представит Югру на международном фестивале

С 31 мая по 3 июня в Москве пройдет фестиваль «Интермузей-2018», в котором примут участие Сургутский художественный музей, а также три учреждения из Ханты-Мансийска.

Наш музей прошел во второй тур конкурса и представит выставку «7 ликов ЯХа».

Эта экспозиция, по словам и.о. директора СХМ Ольги Перепечиной является адаптированной тактильной версией проекта «Возвращение в ЯХ» для незрячих и слабовидящих посетителей. «Это первый проект в Сургуте, который задействует уникальную археологическую коллекцию музея в работе с такими посетителями», — отмечает Перепечина.

В чем особенность экспозиции? Здесь на семи подиумах разместилось аналогичное число артефактов. Они несут в себе образы человека, водоплавающих и хищных птиц, медведя, мифических и лесных зверей, а также рыб. Проект раскрывает каждому посетителю изображенные на предмете сюжеты, которые в свою очередь отражают мировоззрение югорчан III-XI века. Кроме того, выставка «7 ликов ЯХа» создана на общественных началах.

Ее поддержали муниципальные учреждения, общественные организации бизнес-структуры Сургута.

Примечательно, что это не первый опыт участия Сургутского художественного музея в международных конкурсах. Представители учреждения рассказывают, что раньше СХМ был частым гостем фестивалей, в том числе «Интермузея». Однако в 2005 году организаторы начали поднимать стоимость аренды, ставя под сомнение возможность участия музея в подобном мероприятии. «Конечно, в меру своих возможностей мы стараемся участвовать и представлять свои проекты на всероссийском и международном уровне, ведь это бесценный опыт, но теперь делаем это более избирательно, — поясняет и. о. директора СХМ. — Условия «Интермузея» 2018 года стали более лояльными, и мы решили вновь принять участие на международном фестивале».

В Сургутском художественном музее понимают, что их ждет жесткая конкуренция с коллегами из России и зарубежья, однако не теряют уверенности в том, что «7 ликов ЯХа» оценят по достоинству.

Кстати:

Во второй тур конкурса «Интермузей-2018» прошло лишь 173 музея из 400, включая 48 зарубежных музеев, подавших заявки.