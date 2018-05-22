​Прокурор Югры вынес представление по поводу ботанического сада СурГУ в адрес городской и окружной власти. За что?

Прокурор Югры Евгений Ботвинкин вынес представление об устранении нарушений (это такой тип обращения, который адресат должен рассматривать незамедлительно) заместителю губернатора Югры и главе Сургута. Поводом стала история с ботаническим садом Сургутского Государственного университета, который стал центром скандалов и общественных волнений с лета минувшего года. Редакция siapress.ru разбиралась, что случилось и что будет дальше.

Что случилось?

История конкретной этой прокурорской проверки началась с обращения сургутянина к депутату Госдумы Владимиру Сысоеву о происходящих в экономической столице Югры событиях. Тот направил письмо в Генпрокуратуру, и был запущен процесс проверки сверху вниз. Это привело, в частности, к вызову замглавы города Алексея Жердева на комиссию по конфликту интересов, о чем недавно писал siapress.ru.

Одним из пунктов, на который просил обратить внимание сургутянин, была история с ботаническим садом СурГУ, который находится в парке «За Саймой» и в 2017 году пострадал при строительстве детской площадки (для прокладки коммуникаций строители срубили несколько редких деревьев в этом саду). Позже администрация города предприняла все возможные действия, чтобы утвердить сокращение этого ботанического сада либо его перенос вообще в другую часть города, чем вызывала активное раздражение общественных активистов (в частности, общероссийского народного фронта) и депутатов городской думы. В итоге они заблокировали любые работы в парке «За Саймой» до выяснения обстоятельств и появления внятного и устраивающего сургутян плана развития территории.

И вот прокуратура Югры после наводки Генпрокуратуры нашла, в чем недоработка окружных и городских чиновников.

Что не так с ботаническим садом?

В письме Евгения Ботвинкина приведены сведения, что в 2013 году региональным правительством была утверждена концепция развития и функционирования особо охраняемой природной территории «Сургутский ботанический сад». Работать над этим должны были департамент недропользования и природных ресурсов Югры, администрация Сургута (тогда еще возглавляемая Дмитрием Поповым) и Сургутский государственный университет.

Но, как пишет прокурор Югры, департамент недропользования не провел резервирование и экологическое обследования ботанического сада, а также не инициировал обособление этой территории в сургутских правилах землепользования и застройки.

При строительстве этой детской площадки в парке «За Саймой» подрядчик вырубил несколько деревьев в ботаническом саду СурГУ

В итоге компания «СтройМатик» по договору с сургутским управлением лесопаркового хозяйства вырубила нескольких деревьев ботсада, чем незаконно нанесла ущерб природе. Этот эпизод чуть не стал поводом для уголовного дела, но городское УМВД после процессуальной проверки не нашло состава преступления. Так что фактически все обошлось представлением прокурора в адрес замгубернатора (в письме не указано, какого именно, но, вероятно, куратору департамента недропользования и природных ресурсов Алексею Забозлаеву) и главе Сургута Вадиму Шувалову.

Редакция обратилась в департамент общественных и внешних связей Югры с просьбой предоставить комментарий департамента недропользования, но пока официального ответа от них не поступило. Администрация Сургута ответила на запрос редакции, мы приведем его полностью:

«23.04.2018 в Администрацию города Сургута поступило представление прокуратуры ХМАО-Югры об устранении нарушений градостроительного законодательства и законодательства об особо охраняемых природных территориях, выразившееся в нарушении сроков реализации «Концепции развития и функционирования системы ООПТ автономного округа-Югры на период до 2020 года», утвержденного постановлением Правительства ХМАО-Югры от 12.07.2013 №245-п. В настоящее время представление находится на рассмотрение в структурных подразделениях Администрации города».

Что дальше?

Как рассказали siapress.ru в прокуратуре Югры, по закону окружное правительство и городская администрация имеют месяц на то, чтобы направить ответ на представление – по сути, они должны отчитаться о сформированном плане действий по устранению проблемы, на которую указал прокурор. Возможно, это приведет также к дисциплинарным мерам в отношении каких-то чиновников, но подобное происходит далеко не всегда.

В логике закона это должно привести к появлению в Сургуте защищенного от посягательств извне ботанического сада в статусе «особо охраняемой природной территории», но один из депутатов думы города в разговоре с siapress.ru допустил, что подобного не произойдет. По его мнению, чиновники вполне могут объяснить прокуратуре, почему у них не получилось оформить ботсад как ООПТ, и история бюрократических битв вокруг него продолжится.

Так или иначе, сегодня вопрос с развитием ботанического сада и парка «За Саймой» в целом затихла. Ни конкретных планов, ни денег на какие-то строительные задумки пока нет. Так как процесс заходит в лето, есть все основания полагать, что масштабных перемен центральный сургутский парк в этом году уже не увидит.