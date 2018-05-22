Стрит-арт художники преобразят 1000 кв. м. Нижневартовска // ФОТО

Более 50 эскизов поступило на конкурсный отбор фестиваля уличного искусства «Арт-Квартал». Свои работы прислали художники со всей России: из Москвы, Санкт-Петербурга Казани, Новосибирска Красноярска, Невьянска, Екатеринбурга, Тюмени, Ханты-Мансийска и Нижневартовска.

Планируется, что благодаря этому проекту этим летом в Нижневартовске будут преображены более 1000 кв. м. фасадов.

«Мы добивались реализации проекта на хорошем уровне. В наших интересах было привлечь художников высокого класса. Нужно понимать, что летом проходит много мероприятий фестивалей стрит-арта по всему миру и привлечение профессионалов для нас стало конкурентной борьбой, – рассказал руководитель проекта Анатолий Лисин корреспонденту портала siapress.ru – С каждым художником у нас индивидуальные условия. Мы спрашивали их, какую помощь им оказать и как их мотивировать, чтобы они могли принять участие в проекте. Стоит учесть, что коммерческих договоров нет – это не заказные работы. Все участники проекта едут на фестиваль».

Организаторы приглашают волонтеров и художников-ассистентов присоединится к реализации проекта. Для этого необходимо связаться с ними через официальную группу фестиваля в сети «ВКонтакте».

Итоговое заседание конкурсной комиссии, на котором будет определен финальный список авторских работ, состоится 23 мая.

В проекте принимает участие известная стрит-арт художница Юлия Волчкова. Она будет расписывать фасад 7-этажного здания. Несколько предыдущих работ Юлии:

Фото со страницы Юлии Волчковой «Вконтакте».