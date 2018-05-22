Сделки с загородной недвижимостью: что может пойти не так?

Приобретая или продавая дачу, некоторые сургутяне даже не представляют, с какими проблемами могут столкнуться. В целом можно выделить пару самых актуальных и часто встречающихся в практике случаев: необходимость доказательств права собственности, отсутствие межевания и необходимого полного пакета документов.

О том, чем грозит тот или иной нюанс мы спросили у руководителя направления загородной недвижимости компании «Этажи» Елены Койновой.

Кто тут хозяин?

Есть такая практика — перезапись участка в кооперативе. Это нельзя назвать полноценной продажей, так как деньги хоть и передаются, документы на право собственности не оформляются. И вот, когда последний владелец хочет продать свою дачу по всем правилам, нередко всплывает факт, что официально собственником до сих пор является человек, бывший владельцем очень много лет назад (старое право). Просто на протяжении этих лет собственники менялись по перезаписи.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, покупателю нужно проверить все документы продавца и факт перезаписи в кооперативе. А можно передать это дело в руки риелтора, который в тандеме с юристами компании проведет процедуру гораздо быстрее.

От сих и до сих

С проблемой межевания чаще всего можно столкнуться в старых кооперативах, где участки делили, но со временем границы размылись. Ведь собственники нередко устанавливают заборы «на глаз».

«Мы как-то столкнулись с собственником, который решил продать дачу через наше агентство. Он сказал, что участок у него размером девять соток, а по документам — шесть. У продавца была возможность сдвинуть забор, что он и сделал» — рассказывает Елена Койнова.

Также на практике встречаются случаи, когда после уточнения точек выноса на местности выясняется, что дом частично стоит на чужой земле. Хорошо, если с соседом получится мирно урегулировать этот вопрос, а если нет?

В новых кооперативах, образованных не больше десяти лет назад, проблем с отсутствием межевания практически нет, но и тут не может быть полной уверенности, что забор стоит ровно по границам участка, а не перенесен на некоторое расстояние.

Документики предъявите

С документами при продаже-покупке дачи тоже нередко случаются проволочки. Например, бывает так, что дом у собственника построен, но не оформлен — есть только документы на землю.

Или нет необходимой технической документации, типатехплана или техпаспорта, потому что дом был введен по декларации (такое встречается в почти 80 процентах случаев).

«60-70 процентов сделок с загородной недвижимостью проходят по ипотеке. А банки требуют техническую документацию и межевание в обязательном порядке. Поэтому продажа может затянуться на время подготовки бумаг», — говорит Койнова.

Еще один не очень приятный момент: по декларации дом, например, заявлен площадью в 80 квадратов, а там на самом деле их меньше. Это происходит не потому, что собственник хотел обмануть, а потому что никто не требовал от него точного размера — можно было замерить площадь навскидку шагами. В подобном случае потребуется новая документация, плюс некорректная информация в объявлении о продаже вводит покупателя в заблуждение, и, соответственно, отражается на цене.

Для справки: до 2017 года для прохождения процедуры регистрации дома можно было заполнить и подать в регистрирующий орган декларацию с полной информацией о строении. В нее собственник мог вносить примерные данные. Сейчас регистрирующий орган требует провести выездную оценку в БТИ.

Для продажи и покупки земли желательно знать точные размеры и границы участка, а для этого необходимо провести межевание.

Плюс собственнику нужно доказать, что участок находится в границах межевания. Для этого ему необходимо сверить расположение по точкам выноса — координатам в пространстве, погрешность которых составляет всего несколько сантиметров. Точки выноса определяют кадастровые инженеры. На практике, как говорят эксперты, расхождение в 20-30 см встречается довольно часто.

Также сейчас для сделок с недвижимостью требуется наличие домовой книги.

Кстати, о газопроводе

«Этажи» помогают в продаже загородной недвижимости в кооперативах, которые попадают в зеленую зону трубопровода Газпрома: «В процессе сбора пакета документов наши специалисты получают, в том числе, и официальное разрешение от Газпрома на продажу. Фактически будущему собственнику мы предоставляем письмо с подтверждением того, что земля не находится в непосредственной близости к газопроводу. Это поможет в будущем избежать проблем, если ситуация поменяется», — разъясняет Елена Койнова.

Что имеем?

Покупка и продажа загородной недвижимости отчасти нелегкое и рискованное дело. Человеку нужно обладать такими знаниями, которые не почерпнешь из бытовых бесед. Конечно, есть масса советов в интернете, но и тут сложно определить актуальность той или иной информации.

Да, разобраться во всех аспектах самостоятельно все же можно, но иногда не помешает доверить работу профессионалам: «В большинстве случаев главная сложность — тщательная проверка всех имеющихся документов на дом или участок, а также сбор соответствующих справок. Безусловно, в подобных ситуациях обратиться к риелтору было бы логичным решением, поскольку «муторную часть» работы с документами возьмет на себя он и целая команда опытных юристов. Мы же, чтобы обезопасить наших клиентов от описанных случаев при покупке загородного дома или дачи, берем на себя обязательства по возврату суммы сделки, в случае внезапного потери покупателем права собственности», — говорит Койнова.