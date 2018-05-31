Дорогие Сургутяне!
Примите мои поздравления с Международным днем защиты детей!
Этот светлый праздник напоминает нам о самом лучшем времени в жизни каждого человека.
Хочется поблагодарить всех, кто посвятил свою жизнь заботе о детях, их воспитанию и образованию, а также сказать спасибо многодетным семьям и тем родителям, которые согрели теплом своего сердца приемных детишек.
Этот день позволяет еще раз напомнить: любовь к ребенку – это не покупка новой вещи и потакание желаниям. Это связь родных душ, умение выслушать и дать мудрый совет, проявить терпение; это искреннее желание говорить своим детям слова поддержки и любви.
С праздником! Пусть во всех домах царят
любовь и взаимопонимание,
а детство наших детей будет безмятежным и радостным!
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