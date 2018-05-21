Кадры из матрешки

Новый состав правительства, задачей которого должен тот самый пресловутый «прорыв», оказался в значительной мере продуктом политической борьбы политических группировок. В отличие от прошлого кабмина, который многие считали чисто техническим, новое правительство выглядит структурой более политической, со своими амбициозными персонажами.

Для нас же наиболее интересна судьба двух губернаторов из тюменской «матрешки» - Владимира Якушева и Дмитрия Кобылкина, которые сделали скачок в своей карьере. Первый занял пост министра строительства и ЖКХ, а второй возглавил министерство природных ресурсов и экологии.

Обстоятельства их назначения различны. Если приход Якушева в Минстрой выглядит исключительно как результат лоббирования со стороны мэра Москвы Сергея Собянина (по слухам, бывший министр Михаил Мень неоднократно сам просил об отставке, и претензий к его работе никто публично не высказывал), то повышение Дмитрия Кобылкина произошло на фоне провальной деятельности Сергея Донского в Минприроды. Последнему припомнили многое: неутешительные результаты Года экологии, ухудшение экологической обстановки на Байкале, скандал со свалками в Подмосковье. Уход Донского в такой ситуации был предопределен.

Кобылкин занял его место неслучайно, хотя его назначение могло показаться неожиданным. Во-первых, теперь уже бывший губернатор ЯНАО, по слухам, пользуется поддержкой бизнесмена Геннадия Тимченко, в чьих структурах новоиспеченный министр начинал свою карьеру. Во-вторых, Дмитрий Кобылкин, что называется, попал в тренд. Он достаточно активно продвигал идею освоения Арктики – региона, чье развитие стало частью стратегии «рывка». Очевидно, что бывший губернатор будет отвечать за арктическое направление, а значит должен будет взаимодействовать с научно-технологическим блоком правительства.

Меньше определенности в отношении Владимира Якушева. Не до конца понятно, насколько самостоятельной фигурой он станет и как сильно будет влияние на него Сергея Собянина. Некоторые наблюдатели отмечают, что мэр Москвы планирует через Якушева распространить свое влияние на всю строительную сферу и расширить практику реновации «по-московски». Как бы то ни было, а вывод и этого можно сделать такой – Тюмень в очередной раз оказалась кузницей кадров для федеральной власти.

Несмотря на явный интерес экспертного сообщества к новому кабмину и связанной с этим ритуальной части, главный центр принятия решений переместится (точнее, уже переместился) в администрацию президента. Именно ее руководители (Антон Вайно, Сергей Кириенко) будут брать на себя основную ответственность за выбранный курс на «прорыв».

Однако, процесс формирования состава администрации до сих пор не был анонсирован, что может свидетельствовать об очередном витке борьбы разных групп влияния. К чему он приведет, мы узнаем совсем скоро – до июня все кадровые вопросы в структуре власти должны быть решены.