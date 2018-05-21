​Югорские дети научились оказывать первую помощь и подержали «сердце» в руках // ФОТО

Окружной кардиологический диспансер принял участие во Всероссийском Дне детского сердца. «По восторженным взглядам и счастливым лицам наших гостей, по благодарным отзывам родителей, можно судить о том, что День Детского Сердца в Сургуте прошел», - считает главный врач ОКДЦ, депутат думы Югры Ирина Урванцева.

Для бывших пациентов детского отделения ОКДЦ медики провели экскурсию в «Музей сердца». 22 ребенка познакомились со строением сердечно-сосудистой системы, увидели, что содержат легкие курильщика, подержали в руках макеты человеческих органов, а также примерили костюм лишнего веса.

Также детей научили оказывать сердечно-легочную реанимацию: ребята отработали навыки оказания первой помощи на специальных манекенах.

Театр актера и куклы «Петрушка» представил бывшим пациентам спектакль «Теплый хлеб». «Это история о милосердии, взаимопомощи, взаимовыручке, доброте, о взаимоотношении между людьми и братьями нашими меньшими», - отмечает пресс-служба театра.

День детского сердца – акция всероссийская. В этом году в ней приняли участие лучшие врачи из 30 городов страны. С помощью телемоста специалисты провели консилиум о методах лечения и обсудили перспективы российской кардиохирургии. Окружной кардиоцентр презентовал свой опыт хирургического лечения и диспансерного наблюдения детей с врожденными пороками сердца.

Сегодня с эти заболеванием рождается каждый сотый ребенок, каждому четвертому из них необходимо немедленное вмешательство. Специалисты ОКДЦ ежегодно выполняют более 150 операций на сердце маленьким жителям Югры.

Напомним, мероприятие федерального уровня инициировал Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева и лично его директор, главный кардиохирург Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия.