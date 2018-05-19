Разговор ни о чем

На последнем заседании комитета по бюджету, налогам финансам и имуществу в сургутской думе в очередной раз встал вопрос будущего муниципального РКЦ ЖКХ. Все ждали, что администрация города представит стратегию развития предприятия для выведения его из кризиса, однако за несколько дней до встречи депутатов с чиновниками стало известно, что документ не готов.

В такой ситуации ключевым остался только вопрос продажи пакета акций АО «ЕИРКЦ», созданного совместно с одноименной костромской фирмой, и выхода сургутского МУПа из акционерного общества. Такое решение было принято еще в феврале, когда депутаты захотели спасать РКЦ (от кризиса или от костромской «ЕИРКЦ» - вопрос открытый).

За истекшие месяцы стратегия развития так и не была подготовлена, а процесс продажи акций прошел через формальные согласования. Появились и первые подробности. Так известно, что на продажу будут выставлены 25,01 процентов акции АО «ЕИРКЦ» принадлежащих сургутскому РКЦ ЖКХ.

Весь пакет оценивается в 25 тысяч рублей из расчета в 10 рублей за акцию. Что интересно, второй акционер, то самое костромское ЕИРКЦ, не обладает приоритетным правом выкупа, поэтому пакет акций будет выставлен на аукцион.

Стартовая цена кажется заниженной, учитывая, что речь идет о коммунальной сфере города, однако, как утверждают источники siapress.ru, реальная цифра может быть еще ниже:

У АО «ЕИРКЦ» в Сургуте практически нет материальной базы, все платежи принимались РКЦ ЖКХ в своих офисах. Таким образом, это пакет акций «ничего», никакой реальной деятельности у «ЕИРКЦ» в Сургуте не будет, если только они не заключат контракты с управляющими компаниями и соглашения с городскими РКЦ на абонентское обслуживание на обычных рыночных условиях. Сейчас с ними сотрудничает только одна сургутская УК. Больше того, по итогам за прошлый год АО «ЕИРКЦ» показало чистый убыток. РКЦ ЖКХ оказалось проблемным активом, в которое нужно было вкладывать деньги.

Как говорят люди, знакомые с ситуацией, причина настойчивого желания депутатов вывести РКЦ ЖКХ из состава сомнительного акционерного общества было продиктовано в первую очередь опасениями коррупционно-управленческого характера. У думы было подозрение, что некоторые сотрудники администрации города могут лоббировать интересы костромской ЕИРКЦ в переговорах с сургутскими управляющими компаниями, прикрываясь при этом вывеской муниципальной РКЦ ЖКХ.

Похоже, что «операция приватизация» приближается к своему логическому завершению. Попытки в том или ином виде продать сургутские МУПы коммерческим структурам прекратились вместе с активным противодействием со стороны городских депутатов.

Вместе с этим изменился и подход к муниципальным предприятиям – для них создаются антикризисные стратегии и долгосрочные планы развития. Настораживает только то, что пока дальше разговоров дело не идет и до сих пор никакого реального выхлопа от этих инициатив нет. Остается надеется, что в ближайшее время администрация города все же представит на суд общественности готовые планы развития МУПов и результаты оптимизации их работы.