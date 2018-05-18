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​День жестянщика в Сургуте // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ 

Фото Instagram.com
Фото Instagram.com

Многие автолюбители уже переобулись в летнюю резину. Однако погода в Сургуте внесла коррективы: снегопад 17 мая стал неприятной неожиданностью для жителей города.

Вчера вечером многие водители не смогли подняться по мосту (улица Аэрофлотская), из-за гололеда.

Благо, нашлись добрые люди – машины толкали на подъем.


Это была лишь одна из многих неприятностей, которые погода подарила жителям. За прошедшие сутки в Сургуте произошло 80 ДТП, и еще семь в районе. Городские сообщества в VK неустанно пополняют фото-архив аварий, а ГИБДД призывает водителей быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия при движении по городу.

Из-за «переобуваний» автовладельцев в соцсетях разгорелся конфликт. Многие призывали не выезжать на дорогу с летней резиной. Но им возразили:


Также автовладельцы делятся «сургутскими мудростями»:


Сегодняшний транспортный коллапс сказался и на тех, кто решил отправиться на такси: цены подскочили в 4 раза, время ожидания растянулось на час, а у некоторых служб заказа попросту отказали серверы.

Непогода создала проблемы не только на дороге. Баннер, расположенный на торце здания по адресу Ленина, 46, срывает порывами ветра.

И все-таки основная часть публикаций посвящена изгнанию снега из города. Сургутяне устали от зимы и готовы к крайним мерам – ритуальным куклам вуду.

Юмора жителям города не занимать. Некоторые даже готовятся встретить Новый год:

В Сети сургутяне шлют друг другу следующий текст: «Шёл 295-й день зимы... Снег уже выпадает реже, в свитере и в пуховике уже жарковато, но просто в пуховике - вполне тепло. Отопление отключили месяц назад, сказали, что по календарю уже лето, так что щас ещё и горячую воду отключат на две недели. Зато в магазинах, продающих шубы, почему-то нет летних скидок. Только акция: "Купи три шубы, четвёртая в подарок. + Две пары валенок и купальник". Издеваются...
Через месяц, думаю, созреет рябина. Как раз к тому времени проморозится как надо. Можно делать рябиновые бусы или рябиновые смузи, кому чо. Хорошо идёт вместо черешни и клубники.
Иногда выглядывает солнце. Поверив в чудо, как дурак, ты достаёшь из шкафа шорты и резиновые тапки, выбегаешь на улицу с надувным кругом, а там +8, и хмурые люди в куртках с меховыми воротниками. Ты плачешь, и плетёшься обратно в свою холодную квартиру, под свои два одеяла, и снова варишь глинтвейн. Глинтвейном уже пропах насквозь весь подъезд твоего дома. А так же Тера Флёй со вкусом лесных ягод - всем известно, что ягодный Тера Флю вкуснее.
Назло всему, откапываешь в пыльном ящике комода тюбик автозагара, и яростно им мажешься. Жалко, что в варежках это делать неудобно, но иначе никак. И волосатые ноги плохо промазываются, но брить их тоже нельзя: они дают тебе пусть немного - но тепла.
Унылые простуженные синоптики обещают заморозки, но ты уже давно не расстраиваешься. Заморозки так заморозки. Рябина зато быстрее поспеет, и холодец можно с балкона не убирать.
Говорят, к сентябрю к нам завезут арбузы. Врут, наверное. Какие зимой арбузы-то? Небось, и стоить они будут как чугунный мост. Рябины лучше поем, в ней витамин С. Как раз Тера Флю закончился, а как за новым идти, если тёплые носки износились?
... Шёл 295-й день зимы...» [орфография и пунктуация сохранена, прим.ред.]

А еще жители города неустанно вспоминают теплую весну прошлых лет, и постят сравнительные фотоколлажи.

Есть и те, кому надоели подобные публикации.


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Сегодня в 15:53, просмотров: 379, комментариев: 0


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