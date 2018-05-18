«Разве это допустимо?!», - восклицает читательница siapress.ru Елена, приславшая письмо в редакцию. Женщина жалуется: «Участковой педиатр Детской поликлиники №1 назначил моему ребенку лечебный массаж. Заметила, что у медсестры руки поражены псориазом». Елену интересует, может ли медперсонал с кожными заболеваниями выполнять процедуры.

Прежде чем устроиться в медицинской учреждение, каждый специалист проходит осмотр, а далее – регулярные обследования. Медицинские комиссии по профессиональной пригодности всегда проходят с врачом-профпатологом. В Окружном Центре профессиональной патологии сообщили, что существует ряд противопоказаний к работе в медицинской сфере.

Кстати, медслужащие считаются специалистами, занятыми на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Что касается кожных заболеваний – список невелик, но псориаз здесь присутствует:

• псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, псориатическая эритродермия;

• хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема;

• вульгарная пузырчатка;

• хронический необратимый распространенный ихтиоз;

• хронический прогрессирующий атопический дерматит;

Однако, как отметила врач-профпатолог медицинской клиники «Наджа» Людмила Ведмедева,

даже профильные специалисты не всегда могут с точностью определить заболевание пациента на первый взгляд.

Это касается и кожных повреждений.

Вообще противопоказаний к работе в медучреждениях гораздо больше, чем можно представить. Например, в их числе нервные и психические расстройства. В случаях выраженных форм невротических расстройств вопрос о профессиональной пригодности решается индивидуально комиссией врачей-специалистов с участием врача-профпатолога.

Также противопоказаниями к данному виду работ является брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия, сифилис в заразном периоде, чесотка, заразные и деструктивные формы туберкулеза легких и многие другие заболевания.

Алкоголизм, токсикомания и наркомания тоже могут закрыть двери в медицину потенциальным работникам.

Из-за злокачественных новообразований любой локализации медицинского сотрудника могут отстранить на время лечения. После чего вопрос о профпригодности решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, профпатологом, онкологом.

Список противопоказаний можно продолжать еще очень долго. Важно понимать, что все вопросы касательно здоровья медперсонала решаются врачебной коллегией индивидуально.