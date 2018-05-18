​Отказ сотрудников UTair посадить на борт ребенка с инвалидностью – вопиющий случай. Что дальше?

От редакции. В воскресенье, 13 мая, в Кургане сотрудники АК «UTair» отказались посадить на борт ребенка с инвалидностью после операции на ногах. Спустя трое суток его отправили домой самолетом UTair, компания заявила, что это можно было сделать сразу, если бы заявка об особенностях здоровья пассажира поступила сразу. Авиакомпания за 2017 год перевезла 165 детей с инвалидностью. Об этой ситуации рассуждает сенатор от Югры Эдуард Исаков.

В социальных сетях увидел пост о вопиющем случае халатности, равнодушия и произвола некоторых сотрудников авиакомпании «UTair», которые не посадили на рейс ребенка с инвалидностью после операции в Кургане, ссылаясь на то, что «он будет занимать слишком много места». Я сам часто летаю этой авиакомпанией и знаю, что сотрудники всегда с большим вниманием и заботой относятся к перевозкам людей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому для меня эта ситуация крайне странная. Конечно, согласно части первой статьи 106.1 Воздушного кодекса РФ, пассажир-инвалид обязан сообщить перевозчику об имеющихся у него ограничениях жизнедеятельности.

Однако формальным поводом для отказа послужил тот факт, что сотрудник Фонда социального страхования Приморского края, отвечавший за покупку авиабилетов, не указал в бронировании, что летит пассажир с инвалидностью. Огорчает, что администрация авиакомпании в этой сложной ситуации не попыталась хоть чем-то помочь отцу с больным ребенком на руках. Им пришлось самостоятельно искать себе место для проживания. В неотапливаемой квартире им пришлось кутаться в одеяла и спать в куртках трое суток. Очень неприятно, что до сих пор происходят такие случаи. Некоторые подходят к ситуации формально, ведь их никак это не касается, никто не хочет помочь и поставить себя на место этого отца и мальчика.

Но здесь есть и другая сторона. Через месяц мы будем встречать иностранных гостей на ЧМ по футболу, среди которых могут быть и инвалиды. Что с ними в таком случае может произойти, если они не укажут свои ограничения жизнедеятельности? Им нужно заранее ознакомиться с правилами Воздушного кодекса РФ? Каждый человек имеет право на беспрепятственное пользование авиа- и ж/д услугами. На мой взгляд, необходимо в кратчайшие сроки привести это положение документа в соответствие, с тем учетом, чтобы любой человек с инвалидностью смог воспользоваться услугами авиаперевозчика. Сейчас с этой ситуацией разбираются правоохранительные органы, буду держать ее на контроле.