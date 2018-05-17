Мало кто из жителей поселков рядом с газопроводом обратился в суд

Перспективы у конфликта вокруг газопровода крайне сложные. Мы имеем дело со столкновением двух государственных структур и цена вопроса – один миллиард. Кто-то должен будет заплатить эти деньги - либо жители города, либо Газпром. В этой ситуации строительство понижающей станции позволит изменить технические характеристики газопровода и уменьшить зону минимальных расстояний. Ну или совсем закрывать газопровод, но, учитывая, что он снабжает ГРЭС, то я не вижу реальной возможности его ликвидации.

Мало кто из жителей дачных поселков, оказавшихся в зоне минимальных расстояний от газопровода обратился в суд. Неудивительно, учитывая, что это требует серьезных усилий и, чего греха таить, финансовых издержек. Кроме того, у наших людей до сих пор есть уверенность, что все проблемы решатся сами собой. Неистребима еще с советских времен вера в «волшебника на голубом вертолете, который прилетит и бесплатно покажет кино». Все ждут, что именно так и произойдет. К счастью администрация города видит, что происходит и старается включаться в процесс.

Но я бы многого не ждал от иска, который был подан в московский арбитражный суд. Шансы составляют где-то 30 на 70 в пользу Газпрома как раз по причине серьезной финансовой подоплеки. Юристы будут биться до последнего.

Их позицию вообще сложно как-то комментировать, потому что она несколько раз менялась. Сначала они говорили: «Да, у нас в планах на далекий 2025 года есть строительство этой станции, надо только попросить Миллера передвинуть ее на 2018 год». Город под это выделял участок земли, который несколько раз переводили, потому что они хотели строить дополнительно еще и какой-то завод. А потом как-то тихо их позиция поменялась, и они уже говорили: «Вы знаете, ГРЭС стал потреблять значительно больше газа, и мы уже не видим экономической целесообразности в трате одного миллиарда рублей непонятно на что».