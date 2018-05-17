​Какой хоккей нам нужен

Единственная в округе женская баскетбольная команда «Университет-Югра» находится на грани финансового краха. Равно как и одноименный мужской коллектив, который год назад выиграл Суперлигу-1 и мог бы претендовать на участие в самом престижном соревновании для баскетболистов России – лиге ВТБ. В этом году под гнетом финансовых проблем и игровых неудач «Университет-Югра» выбыл из Суперлиги-1 в четвертьфинале, и неизвестно, как теперь команда соберется и будет играть в новом сезоне. К слову, даже до поражения в плей-офф эта титулованная команда, действующий чемпион второй по статусу лиги страны, не попала в «Спортивную элиту Югры».

У окружных спортивных чиновников на это один ответ: по поручению Владимира Путина идет сокращение бюджетных расходов на спортивные клубы (история, которая началась после знаменитых банкетов сборной России по футболу), поэтому тот же «Университет-Югра» получил в сезоне 2017-2018 года субсидию из бюджета на 55 млн рублей, а на 2018-2019 год бюджет даст 13 млн рублей. После чего следует «подсказка»: мол, ребята, спускайтесь на лигу ниже – там вам этих денег должно хватить.

И все бы ничего, если бы спортивная и широкая общественность не наблюдали за трепетным отношением окружного профильного департамента к хоккейному клубу «Югра». А он, напомним, несмотря на гигантские бюджетные вливания (как пишут в разных источниках, порядка 700-900 млн рублей в год – с учетом того, что только зарплаты и бонусы игроков были на уровне 450 млн рублей – предполагаемая сумма едва ли далека от истины) благополучно выпал из Континентальной хоккейной лиги, заняв там последнее место. Часть игроков на фоне этих событий уже разбежалась по другим клубам, а «Югра» обновляет состав на спортсменов «попроще».

Налицо абсолютно непрозрачное, непропорциональное и субъективное отношение к спортивным организациям и вообще видам спорта, которое неизбежно вызывает ропот, раздражение и возмущение на местах. А если наложить эти мнения на классическую сюжетную линию давно тлеющей ревности сургутян по отношению к столичному статусу Ханты-Мансийска, то выйдет крайне упрощенный и от того не совсем верный тезис: «Округ нашел себе игрушку в виде ХК «Югра», в то время как весь остальной спорт загибается».

Впрочем, даже если абсолютно беспристрастно посмотреть на соотношение результатов главной спортивной команды региона к ее финансированию, возникает понимание, что такой хоккей нам не нужен. А какой нужен?

Давайте для начала возьмем за аксиому тот факт, что региональная власть может находить деньги на профессиональные команды. Не из бюджета, так из спонсорских контактов с грандами бизнеса – есть банки, нефтяные компании, строители, и все они пойдут навстречу округу, если правильно попросить. Не проходит месяца, чтобы в новостной повестке не всплыло очередное подписание соглашение о социальном партнерстве с крупным бизнесом федерального уровня.

Никто не говорит, что нужно отказаться, например, от строительства детсада за счет, например, «Лукойла», «Сургутнефтегаза» или «Сбербанка» в пользу какой-то спортивной организации. Но сбалансировать вложения бюджета и спонсорские деньги так, чтобы на достойном уровне поддерживать несколько знаковых для округа коллективов, вполне возможно. И далее – использовать сам факт наличия этих местных профессиональных (оговорюсь — они не обязательно должны играть в высших федеральных лигах, они должны стать узнаваемыми и любимыми в округе) команд как повод для популяризации спорта, в том числе – массового и детского.

Посмотрите на Германию – там чуть ли не возле каждой сельской школы есть по небольшому стадиону (как минимум – футбольному полю), и постоянно проходят всякие матчи между школами, селами, городами, сборными. Вы скажете: у нас тоже ежедневно кто-нибудь да соревнуется – на ледовой ли арене или в мини-футбольном зале. Но есть отличие – даже на любительские соревнования в той же Германии ходит огромное количество людей. У нас – в основном полупустые либо пустые трибуны (исключением, пожалуй, можно назвать игры ХК «Югра» сургутского волейбольного «Газпрома-Югры»).

Что даст наличие нескольких успешных профессиональных команд? Возможность поднять их на флаги и показать на их примере, что: а) спорт интересен и зрелищен; б) можно быть местным спортсменом, выступать за город и получать не только нормальную зарплату, но и свою долю лучей славы и поддержки от земляков; в) хорошо играя на местном уровне, можно переместиться на уровень супер-профессионального спорта федерального и международного масштаба и стать героем своего города.

Если вложить силы, время и деньги в то популяризацию нескольких местных команд, чтобы они собирали спорткомплексы и аудиторию на теле- и интернет-трансляциях, и система сама собой переберется на новый уровень: то, что интересно большому количеству зрителей, интересно и прессе, и спонсорам, и именитым спортсменам.

Я сейчас немного идеализирую ситуацию, но в общих чертах описанное мной более чем выполнимо. Это потребует гигантского вложения сил в работу со спонсорами, командами, прессой, социальными сетями, и займет годы. Но такие проекты создают историю городов и регионов. Достойные спортсмены у нас есть, бюджетные и спонсорские деньги есть, даже какая-никакая инфраструктура есть – может, пора?

Читайте предыдущий блог Дмитрия Щеглова «Прорыва не будет».