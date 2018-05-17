16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  61,8215   EUR  73,0236  

​Какой хоккей нам нужен

Единственная в округе женская баскетбольная команда «Университет-Югра» находится на грани финансового краха. Равно как и одноименный мужской коллектив, который год назад выиграл Суперлигу-1 и мог бы претендовать на участие в самом престижном соревновании для баскетболистов России – лиге ВТБ. В этом году под гнетом финансовых проблем и игровых неудач «Университет-Югра» выбыл из Суперлиги-1 в четвертьфинале, и неизвестно, как теперь команда соберется и будет играть в новом сезоне. К слову, даже до поражения в плей-офф эта титулованная команда, действующий чемпион второй по статусу лиги страны, не попала в «Спортивную элиту Югры».

У окружных спортивных чиновников на это один ответ: по поручению Владимира Путина идет сокращение бюджетных расходов на спортивные клубы (история, которая началась после знаменитых банкетов сборной России по футболу), поэтому тот же «Университет-Югра» получил в сезоне 2017-2018 года субсидию из бюджета на 55 млн рублей, а на 2018-2019 год бюджет даст 13 млн рублей. После чего следует «подсказка»: мол, ребята, спускайтесь на лигу ниже – там вам этих денег должно хватить.

И все бы ничего, если бы спортивная и широкая общественность не наблюдали за трепетным отношением окружного профильного департамента к хоккейному клубу «Югра». А он, напомним, несмотря на гигантские бюджетные вливания (как пишут в разных источниках, порядка 700-900 млн рублей в год – с учетом того, что только зарплаты и бонусы игроков были на уровне 450 млн рублей – предполагаемая сумма едва ли далека от истины) благополучно выпал из Континентальной хоккейной лиги, заняв там последнее место. Часть игроков на фоне этих событий уже разбежалась по другим клубам, а «Югра» обновляет состав на спортсменов «попроще».

Налицо абсолютно непрозрачное, непропорциональное и субъективное отношение к спортивным организациям и вообще видам спорта, которое неизбежно вызывает ропот, раздражение и возмущение на местах. А если наложить эти мнения на классическую сюжетную линию давно тлеющей ревности сургутян по отношению к столичному статусу Ханты-Мансийска, то выйдет крайне упрощенный и от того не совсем верный тезис: «Округ нашел себе игрушку в виде ХК «Югра», в то время как весь остальной спорт загибается».

Впрочем, даже если абсолютно беспристрастно посмотреть на соотношение результатов главной спортивной команды региона к ее финансированию, возникает понимание, что такой хоккей нам не нужен. А какой нужен?

Давайте для начала возьмем за аксиому тот факт, что региональная власть может находить деньги на профессиональные команды. Не из бюджета, так из спонсорских контактов с грандами бизнеса – есть банки, нефтяные компании, строители, и все они пойдут навстречу округу, если правильно попросить. Не проходит месяца, чтобы в новостной повестке не всплыло очередное подписание соглашение о социальном партнерстве с крупным бизнесом федерального уровня.

Никто не говорит, что нужно отказаться, например, от строительства детсада за счет, например, «Лукойла», «Сургутнефтегаза» или «Сбербанка» в пользу какой-то спортивной организации. Но сбалансировать вложения бюджета и спонсорские деньги так, чтобы на достойном уровне поддерживать несколько знаковых для округа коллективов, вполне возможно. И далее – использовать сам факт наличия этих местных профессиональных (оговорюсь — они не обязательно должны играть в высших федеральных лигах, они должны стать узнаваемыми и любимыми в округе) команд как повод для популяризации спорта, в том числе – массового и детского.

Посмотрите на Германию – там чуть ли не возле каждой сельской школы есть по небольшому стадиону (как минимум – футбольному полю), и постоянно проходят всякие матчи между школами, селами, городами, сборными. Вы скажете: у нас тоже ежедневно кто-нибудь да соревнуется – на ледовой ли арене или в мини-футбольном зале. Но есть отличие – даже на любительские соревнования в той же Германии ходит огромное количество людей. У нас – в основном полупустые либо пустые трибуны (исключением, пожалуй, можно назвать игры ХК «Югра» сургутского волейбольного «Газпрома-Югры»).

Что даст наличие нескольких успешных профессиональных команд? Возможность поднять их на флаги и показать на их примере, что: а) спорт интересен и зрелищен; б) можно быть местным спортсменом, выступать за город и получать не только нормальную зарплату, но и свою долю лучей славы и поддержки от земляков; в) хорошо играя на местном уровне, можно переместиться на уровень супер-профессионального спорта федерального и международного масштаба и стать героем своего города.

Если вложить силы, время и деньги в то популяризацию нескольких местных команд, чтобы они собирали спорткомплексы и аудиторию на теле- и интернет-трансляциях, и система сама собой переберется на новый уровень: то, что интересно большому количеству зрителей, интересно и прессе, и спонсорам, и именитым спортсменам.

Я сейчас немного идеализирую ситуацию, но в общих чертах описанное мной более чем выполнимо. Это потребует гигантского вложения сил в работу со спонсорами, командами, прессой, социальными сетями, и займет годы. Но такие проекты создают историю городов и регионов. Достойные спортсмены у нас есть, бюджетные и спонсорские деньги есть, даже какая-никакая инфраструктура есть – может, пора?

Читайте предыдущий блог Дмитрия Щеглова «Прорыва не будет».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:24, просмотров: 77, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Мало кто из жителей поселков рядом с газопроводом обратился в суд

Мало кто из жителей поселков рядом с газопроводом обратился в суд
У наших людей до сих пор есть уверенность, что все проблемы решатся сами собой. Неистребима еще с советских времен вера в «волшебника на голубом вертолете, который прилетит и бесплатно покажет кино»
Дмитрий Пахотин, депутат думы Сургута Сегодня в 18:08
38 0
Плюсы и минусы повышения пенсионного возраста

Плюсы и минусы повышения пенсионного возраста
Повышения пенсионного возраста, вероятнее всего, россиянам не миновать. Представители рынка негосударственного пенсионного страхования этого уже не скрывают. Причем видят в этом и минусы, и плюсы.
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 16:51
115 0
Перед гимназией стоит новая экспериментальная задача

Перед гимназией стоит новая экспериментальная задача
Ответ родителям учащихся гимназии «Лаборатория Салахова» основателя учебного заведения, депутата думы ХМАО, народного учителя РФ Валерия Салахова
Валерий Салахов Сегодня в 13:35
338 0
Предоставление сертификатов ПФДО предусмотрено по мере их высвобождения

Предоставление сертификатов ПФДО предусмотрено по мере их высвобождения
Анна Томазова, директор департамента образования Сургута Сегодня в 12:41
195 0
Сургутяне массово записались в очередь на сертификаты ПФДО. Разбираемся в сути проекта

Сургутяне массово записались в очередь на сертификаты ПФДО. Разбираемся в сути проекта
Вера Куликова Сегодня в 09:12
874 3
​Сидим и ждём: дачникам, попавшим в конфликт с Газпромом, рекомендуют затаиться

​Сидим и ждём: дачникам, попавшим в конфликт с Газпромом, рекомендуют затаиться
Ответить на вопросы: что делать и куда бежать? — не может никто
Лилия Сулейманова 16 мая в 14:32
1021 2
Если дом снесут, то идти ему просто некуда

Если дом снесут, то идти ему просто некуда
В зону минимальных расстояний газопровода «Газпром Трансгаз Сургута» попадают десятки жилых построек. Люди готовы дойти до Европейского суда по правам человека, чтобы сохранить их
Василий Птицын, депутат думы Сургута 16 мая в 09:16
850 3
Без понятных правил муниципалитеты утонут в горах мусора

Без понятных правил муниципалитеты утонут в горах мусора
​Основной итог этой встречи – это начало диалога.
Дмитрий Пахотин, предприниматель 16 мая в 08:52
624 0
Потерь нам не избежать

Потерь нам не избежать

Тектонические изменения в системе управления коммунальными отходами серьезно отразятся не только на бизнесе, участвующем в цепочке под названием «обращение ТКО», но и на простых гражданах.
Анна Чурманова, генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты 16 мая в 08:47
447 0
В Сургуте на торце дома «выросло» 30-метровое дерево // ФОТО

В Сургуте на торце дома «выросло» 30-метровое дерево // ФОТО
Кто стоит за появлением одного из самых масштабных граффити в городе?
Редакция СИА-ПРЕСС 15 мая в 15:33
1033 2
Детям в школах надо давать более глубокое финансовое образование

Детям в школах надо давать более глубокое финансовое образование
Многие ребята сегодня получают кредитные карточки сразу, как только окончат школу, но они плохо знают, как правильно пользоваться ими
Ксения Зимина, зампредседателя РОО «Зарница» 15 мая в 13:56
902 9
Будет Гоша Куценко — и не только

Будет Гоша Куценко — и не только
Представитель Сургутского музыкально-драматического театра рассказал siapress.ru о том, чем удивит горожан фестиваль «Белое пространство»
Надежда Макаренко 15 мая в 11:40
609 26
​Ножницы

​Ножницы
В нашем государстве настолько много законов, поправок, запретов и правил, что из них постоянно получаются «ножницы», они же «вилки», они же «хрен пойми что делать и куда бежать» — ситуации, из которых нельзя выйти, ничего не нарушив.
Никита Алексеенко, блогер, Нижневартовск 15 мая в 09:06
519 5
​Сосед моет машину во дворе и не реагирует на замечания: как добиться выписки штрафа? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Сосед моет машину во дворе и не реагирует на замечания: как добиться выписки штрафа? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Нарушение правил благоустройства может привести к потере двух тысяч рублей
Лилия Сулейманова 14 мая в 12:01
844 3
​Уважаемый Владимир Владимирович! Вы гляньте с пьедестала своего на это безобразие! // ФОТО

​Уважаемый Владимир Владимирович! Вы гляньте с пьедестала своего на это безобразие! // ФОТО
И кто же эти морды, что посмели присобачить мерзкую помойку к Вашему имени, священному для нас?
Татьяна Грин-Кондрашина, член Союза журналистов РФ 13 мая в 10:44
5026 18
Хотите, чтобы серая и невзрачная стена возле вашего дома стала новым арт-объектом? Пишите нам

Хотите, чтобы серая и невзрачная стена возле вашего дома стала новым арт-объектом? Пишите нам
А картины, которые украсят стены Сургута, уже нарисовали юные жители города
Ольга Сидорова, куратор проекта «Музей под открытым небом» 12 мая в 13:24
918 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика