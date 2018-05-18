На извилистой тропе больше находок

Моя старшая дочь заканчивает 11 класс. Впереди последний звонок, четыре ЕГЭ и поступление в вуз. Наш с нею опыт прохождения пути к ЕГЭ можно назвать уникальным, ну или хотя бы не рядовым. Достаточно трудным, но счастливым.

Вопрос о будущей профессии вставал перед ней с самого 1 класса: как многие дети она мысленно «примеряла» на себя профессии то водителя такси, то продавца, то звукорежиссера… Многократная смена кружков, секций, студий (танцы, синхронное плавание, тхэквондо, шитьё, выжигание по ткани, скрапбукинг, скорочтение, английский, классическая гитара, операторское дело) позволила определить области интереса и возможностей. Конечно, нами были прочитаны книги по профориентации, пройдены многочисленные тесты, в том числе в центре профориентации.

К 9 классу дочь собиралась быть психотерапевтом. Для этого требовалось поступать в медицинский, и она допускала, что в процессе обучения на факультете «Лечебное дело» может поменять область специализации. ОГЭ написала дочь хорошо и поступила в химико- биологический класс. Первые 4 месяца оказались очень тяжелыми: шок, паника, непонимание того, как вообще можно учить такие объемы теории. Её максимализм и перфекционизм приводили к нервным срывам и нарушению сна. Во время декабрьских актировок нам удалось посмотреть на сложившуюся ситуацию со стороны и принять решение о смене профиля.

Выбор пал на социально – гуманитарный, которого в школе дочери не было. К счастью, менять учебное заведение нам не пришлось– завуч предложила обучение по индивидуальному плану. Дочь стала готовиться к экзаменам по истории, обществознанию, литературе и английскому языку, мечтая о профессии киноведа или театроведа, даже поучаствовала в заочном этапе ВГИКовской олимпиады, в которой ей не хватило балла до прохождения во второй тур. Однако практикуясь в написании рецензий, девочка пришла к выводу, что смотрит фильмы не так, как нужно для написания отзывов. И было принято решение сдавать лишь историю и литературу, чтобы поступить на факультет искусствоведения.

10 класс дочь закончила с более высоким результатом, чем раньше. Результаты подтверждали ее высказывание о том, что индивидуальный план обучения для нее самый лучший вариант.

Летом мне удалось организовать встречу моей дочери со специалистом в области культуры, чтобы она задала вопросы о профессиях, которые были намечены на тот момент. В результате: новый самоанализ, просмотр «Атласа будущих профессий» Экзамен по литературе был заменён на обществознание. Понимание того, кем она хочет быть, исчезло.

Многие дети на этапе подготовки к ЕГЭ испытывают такие состояния: неопределенность, страх ошибиться, но на самом деле такие переживания, поиски решений, это хорошая тренировка характера!

До декабря 11 класса дочь просто готовилась к экзаменам, но внутренняя работа поиска своей профессии шла полным ходом

Отчаянная попытка замахнуться на архитектурный факультет привела нас на ускоренные курсы в художественную школу. После первого занятия стало ясно, что за год научиться правильно рисовать, наработать технику достойную профессионального испытания в вузе нереально, и занятия по самоучителю не являются гарантией успешного овладения всех необходимых навыков.

В это же время подруга дочери, поступающая на биологический факультет, стала настойчиво предлагать ей сдавать биологию. Дочь решила проверить свои силы – прошла 3 пробных варианта. Результат был ошеломляющим: каждый раз близко к 60 балам, учитывая то, что она уже год биологию посещала с классом, где этот предмет дается на базовом уровне! Вспомнился совет завуча: «Набор экзаменов должен быть избыточным». Теперь набор её предметов был обществознание, биология.

Самоанализ и постоянные поиски себя в разных профессиях все же дали результат! В январе 2018 года дочь окончательно определилась со своими предметами ЕГЭ – биология и обществознание, а также факультетом и вузом, в которой хочет поступать.

В том, что она многократно меняла набор «главных» предметов дало свои положительные результаты: знания в биологии, литературе, истории, обществознании у дочери глубже базового уровня и общий аттестационный балл значительно выше. У нее развились навыки планирования и самоорганизации. Но главное, сейчас есть уверенность, что этот выбор правильный. Ее предназначение- помогать людям находить выход из психологических лабиринтов.

Безусловно, ЕГЭ – это очень важный и сложный этап в жизни каждого школьника и родителя. Чтобы он оказался для ребёнка менее стрессовым, необходимо с детства давать ему возможность попробовать себя в различных областях и занятиях, и определиться с предметами как можно раньше. Но даже если вам не удалось этого сделать и принять решение до 11 класса, важно не сдаваться и не бояться пробовать углубляться в разные предметы и профессии, каждый раз сверяя результаты по формуле "хочу – могу - надо".

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