16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,8757   EUR  76,1848  

На извилистой тропе больше находок

Почему не надо мешать ребенку самоопределяться

Моя старшая дочь заканчивает 11 класс. Впереди последний звонок, четыре ЕГЭ и поступление в вуз. Наш с нею опыт прохождения пути к ЕГЭ можно назвать уникальным, ну или хотя бы не рядовым. Достаточно трудным, но счастливым.

Вопрос о будущей профессии вставал перед ней с самого 1 класса: как многие дети она мысленно «примеряла» на себя профессии то водителя такси, то продавца, то звукорежиссера… Многократная смена кружков, секций, студий (танцы, синхронное плавание, тхэквондо, шитьё, выжигание по ткани, скрапбукинг, скорочтение, английский, классическая гитара, операторское дело) позволила определить области интереса и возможностей. Конечно, нами были прочитаны книги по профориентации, пройдены многочисленные тесты, в том числе в центре профориентации.

К 9 классу дочь собиралась быть психотерапевтом. Для этого требовалось поступать в медицинский, и она допускала, что в процессе обучения на факультете «Лечебное дело» может поменять область специализации. ОГЭ написала дочь хорошо и поступила в химико- биологический класс. Первые 4 месяца оказались очень тяжелыми: шок, паника, непонимание того, как вообще можно учить такие объемы теории. Её максимализм и перфекционизм приводили к нервным срывам и нарушению сна. Во время декабрьских актировок нам удалось посмотреть на сложившуюся ситуацию со стороны и принять решение о смене профиля.

Выбор пал на социально – гуманитарный, которого в школе дочери не было. К счастью, менять учебное заведение нам не пришлось– завуч предложила обучение по индивидуальному плану. Дочь стала готовиться к экзаменам по истории, обществознанию, литературе и английскому языку, мечтая о профессии киноведа или театроведа, даже поучаствовала в заочном этапе ВГИКовской олимпиады, в которой ей не хватило балла до прохождения во второй тур. Однако практикуясь в написании рецензий, девочка пришла к выводу, что смотрит фильмы не так, как нужно для написания отзывов. И было принято решение сдавать лишь историю и литературу, чтобы поступить на факультет искусствоведения.

10 класс дочь закончила с более высоким результатом, чем раньше. Результаты подтверждали ее высказывание о том, что индивидуальный план обучения для нее самый лучший вариант.

Летом мне удалось организовать встречу моей дочери со специалистом в области культуры, чтобы она задала вопросы о профессиях, которые были намечены на тот момент. В результате: новый самоанализ, просмотр «Атласа будущих профессий» Экзамен по литературе был заменён на обществознание. Понимание того, кем она хочет быть, исчезло.

Многие дети на этапе подготовки к ЕГЭ испытывают такие состояния: неопределенность, страх ошибиться, но на самом деле такие переживания, поиски решений, это хорошая тренировка характера!

До декабря 11 класса дочь просто готовилась к экзаменам, но внутренняя работа поиска своей профессии шла полным ходом

Отчаянная попытка замахнуться на архитектурный факультет привела нас на ускоренные курсы в художественную школу. После первого занятия стало ясно, что за год научиться правильно рисовать, наработать технику достойную профессионального испытания в вузе нереально, и занятия по самоучителю не являются гарантией успешного овладения всех необходимых навыков.

В это же время подруга дочери, поступающая на биологический факультет, стала настойчиво предлагать ей сдавать биологию. Дочь решила проверить свои силы – прошла 3 пробных варианта. Результат был ошеломляющим: каждый раз близко к 60 балам, учитывая то, что она уже год биологию посещала с классом, где этот предмет дается на базовом уровне! Вспомнился совет завуча: «Набор экзаменов должен быть избыточным». Теперь набор её предметов был обществознание, биология.

Самоанализ и постоянные поиски себя в разных профессиях все же дали результат! В январе 2018 года дочь окончательно определилась со своими предметами ЕГЭ – биология и обществознание, а также факультетом и вузом, в которой хочет поступать.

В том, что она многократно меняла набор «главных» предметов дало свои положительные результаты: знания в биологии, литературе, истории, обществознании у дочери глубже базового уровня и общий аттестационный балл значительно выше. У нее развились навыки планирования и самоорганизации. Но главное, сейчас есть уверенность, что этот выбор правильный. Ее предназначение- помогать людям находить выход из психологических лабиринтов.

Безусловно, ЕГЭ – это очень важный и сложный этап в жизни каждого школьника и родителя. Чтобы он оказался для ребёнка менее стрессовым, необходимо с детства давать ему возможность попробовать себя в различных областях и занятиях, и определиться с предметами как можно раньше. Но даже если вам не удалось этого сделать и принять решение до 11 класса, важно не сдаваться и не бояться пробовать углубляться в разные предметы и профессии, каждый раз сверяя результаты по формуле "хочу – могу - надо".

От редакции. Уважаемые читатели siapress.ru! Если у вас есть мнение по актуальной проблеме, и вы хотите вынести его на обсуждение в Сургуте и Югре или просто хотите поделиться мыслями с нами и нашей аудиторией — присылайте свои статьи вместе с фото на post@siapress.ru (в теме письма указывайте: «Блог на siapress.ru»). Мы обязательно разместим их в блогах нашего портала!


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

17 мая в 15:15, просмотров: 1161, комментариев: 5


QR код
Комментарии:
Мудрец
не нравится
18 мая в 23:09
Разумеется, не надо мешать ребенку самоопределяться, но! ....если вообще не контролировать и не воздействовать на ребенка, то он и до 40 лет может не определится Во всём нужно разумная мера: свободы ребенка на самоопределение и права родителей волевым решением заставить ребенка определиться кем ему быть
редакция сиапресс Мудрец
не нравится
19 мая в 12:27
если ключевое тут "заставить определиться", то полностью согласны. а не "самому определить выбор ребенка". "Моня, у тебя-таки должно быть собственное мнение. И сейчас мама тебе его расскажет" ;)
babkaugra
не нравится
19 мая в 15:53
Адекватные матери прежде всего собой занимаются, а не детьми, себя развивать надо - дети подтянутся. Ваш пусть - в никуда
Мудрец редакция сиапресс
не нравится
19 мая в 23:05
Безусловно.
Мудрец
не нравится
21 мая в 08:52
Согласно официальной статистики (верить или не верить ей личное дело каждого) только 10% выпускников школ к моменту окончанию понимают четко кем они хотят быть. Получается 90% не определились. И я в верю этим цифрам. Вспоминая и себя и своих одноклассников могу сказать, что единицы к концу школы имели твердое САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ решение - кем им быть. в остальных случаях "папа/мама решили" А папа/мама решили потому у дитя не было понимая -кем он хочешь быть. Я сам только через 4 года после окончания школы принял конкретное решение: кем я хочу быть. А то много всего хотелось

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Преступление без наказания

Преступление без наказания
Можно врать, «кидать», дезинформировать, отказываться от обязательств и обещаний — все сойдет с рук. Это — главный урок Большого Дефолта.
Борис Вишневский, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко») Сегодня в 12:17
299 1
Девальвация — наш главный инструмент борьбы с внешними шоками

Девальвация — наш главный инструмент борьбы с внешними шоками
Сергей Васильев, председатель совета директоров инвестгруппы «Русские фонды» Сегодня в 11:21
302 2
Сколько сэкономит Газпром, отказавшись от общегородского праздника в Сургуте

Сколько сэкономит Газпром, отказавшись от общегородского праздника в Сургуте
Учитывая текущую экономическую ситуацию, даже для Газпрома такие расходы могли показаться излишними
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 09:05
516 7
Большинство предприятий из «списка Белоусова» – бывшая госсобственность, приватизированная за копейки на смутных аукционах

Большинство предприятий из «списка Белоусова» – бывшая госсобственность, приватизированная за копейки на смутных аукционах
Что же случится, если все-таки подобное изъятие проведут? Уж точно не наступит время всеобщей справедливости
Никита Исаев, экономист 17 августа в 20:15
541 2
Пациенты Сургутской ОКБ переезжают в обновленный хирургический блок

Пациенты Сургутской ОКБ переезжают в обновленный хирургический блок
Капремонт длился четыре года. Как изменился корпус?
Анастасия Якупова 17 августа в 17:39
531 0
Дожить до 2020

Дожить до 2020
Преобразования пройдут в три этапа: 2008-2012 годы - подготовка к прорыву, 2013-2017 годы - прорыв, с 2018 года предполагается начать закрепление достигнутого
Татьяна Зыкова, журналист 17 августа в 16:34
535 6
Якушев, Кобылкин и Моор открыли под Тюменью завод по сортировке мусора. Крупнейший в России// ФОТО

Якушев, Кобылкин и Моор открыли под Тюменью завод по сортировке мусора. Крупнейший в России// ФОТО
Стоимость проекта - 1,7 млрд рублей. Он реализован по концессионному соглашению
Марина Романова 17 августа в 16:19
423 1
На дискуссионных площадках по изменению пенсионной системы побывало 300 югорчан

На дискуссионных площадках по изменению пенсионной системы побывало 300 югорчан
Основные предложения от Югры – меры защиты будущих пенсионеров, которые заняты в определенных условиях труда, обеспечение занятости, переподготовка людей предпенсионного возраста.
Борис Хохряков, председатель думы Югры 17 августа в 15:42
451 3
Дождь: ФБК нашел у матери спикера Госдумы Володина квартиру за 230 млн рублей//ВИДЕО

Дождь: ФБК нашел у матери спикера Госдумы Володина квартиру за 230 млн рублей//ВИДЕО
Редакция СИА-ПРЕСС 16 августа в 21:02
853 0
​Может ли скорая или пожарная машины уехать с места ДТП в экстренном случае? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Может ли скорая или пожарная машины уехать с места ДТП в экстренном случае? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 16 августа в 16:56
563 1
​Выпасть из окна или нарваться на гопников

​Выпасть из окна или нарваться на гопников
Как маленькие сургутяне оказываются в травматологической больнице
Анастасия Якупова 16 августа в 16:51
631 0
Глава Сургута отчитался, что опасно торчащая арматура на пустыре в 33 мкр была срезана

Глава Сургута отчитался, что опасно торчащая арматура на пустыре в 33 мкр была срезана

Но читатель siapress.ru, приславший в редакцию фото, утверждает обратное
Лилия Сулейманова 16 августа в 11:36
940 10
В Подмосковье появился аналог сургутского Центра помощи семье//ФОТО, ВИДЕО

В Подмосковье появился аналог сургутского Центра помощи семье//ФОТО, ВИДЕО
Крупный социальный объект возвел сургутский застройщик
Редакция СИА-ПРЕСС 16 августа в 11:06
517 0
​Что называется, «судьба отвела»

​Что называется, «судьба отвела»
Проверяю фирму — нет такой. Проверяю, что находится в Екатеринбурге по указанному адресу. Министерство финансов, Архив и служба психологической помощи. Ни типографии, ни дизайнерского бюро там не зарегистрировано
Кирилл Акинцев, сургутянин 16 августа в 10:32
614 9
Под Нефтеюганском появится первый в Югре межмуниципальный полигон ТКО

Под Нефтеюганском появится первый в Югре межмуниципальный полигон ТКО
На нем будет действовать мусоросортировочный комплекс
Артем Мазнев 16 августа в 10:17
418 0
День памяти Виктора Цоя отмечают сегодня на пост-советском пространстве//ВИДЕО

День памяти Виктора Цоя отмечают сегодня на пост-советском пространстве//ВИДЕО
"Последний герой" погиб в автокатастрофе 28 лет назад
Редакция СИА-ПРЕСС 15 августа в 21:09
558 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика