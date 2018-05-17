Плюсы и минусы повышения пенсионного возраста

"Повышение пенсионного возраста конечно непопулярная мера и может повлечь дополнительные риски граждан. Чем дальше инвестиционный горизонт, выше вероятность кризисов на этапе накопления. Но, с другой стороны, увеличивается и период накопления пенсионного капитала, а, следовательно, и сумма будущей дополнительной негосударственной пенсии", - считает генеральный директор АО «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» Алексей Назаров.

Изменения в законодательстве должны существенно сократить возможности для финансовых мошенников. Переводить свои пенсионные накопления между фондами, как ПФР, так и любым НПФ, человек сможет самостоятельно через портал Госуслуг.

«Отпадет потребность в агентах, среди которых нередко встречаются проходимцы и мошенники, возможность обращаться в фонды напрямую также остается, - комментирует ситуацию руководитель АО «НПФ «Сургутнефтегаз». – Второй положительный момент – гражданина по новым правилам будут в обязательном порядке информировать о потере инвестиционного дохода в случае досрочного перевода накоплений из фонда в фонд. Третий плюс – о переходе клиента будут знать и сами фонды. И, соответственно, иметь возможность своевременно связаться с человеком, чтобы узнать – сознательно ли он делает этот шаг. И если шаг необдуманный, или, как нередко сегодня случается, человек его не делал вовсе, то будет возможность этот переход отменить через обычное заявление в Пенсионный Фонд России».

Сейчас отмена смены фонда возможна только по решению суда.

Средний размер пенсионных накоплений жителя Сургута, по оценке Алексея Назарова, в три-пять раз выше, чем в среднем по стране: за счет размера заработных плат и «белых» выплат. И «охота» на таких клиентов, а точнее – их накопления, идет азартно.

Чего не надо делать, чтобы не попасть в капкан:

- Не давать паспорт и СНИЛС посторонним людям;

- По возможности избегать оформления кредитов в магазинах, но если это все же необходимо, быть предельно внимательными при подписании документов: нередко в толстой пачке оказываются заявления о переходе из фонда в фонд;

Что делать, если вас уже перевели из фонда в фонд незаконно:

- Запросить у навязавшегося фонда документы, на основании которых произошел перевод;

- На основании этих документов составить исковое заявление в суд;

- Самостоятельно или с помощью адвоката отстоять свои интересы.

Стоит учитывать, что пока судебные тяжбы по вопросам пенсионных накоплений могут длиться годами. Лучше обратиться за консультацией в НПФ, из которого «увели» ваши накопления.

фото finhow.ru