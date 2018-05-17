Перед гимназией стоит новая экспериментальная задача

Различные «реформы», как это называют СМИ, вводились в гимназии всегда. И, конечно, они будут вводиться и сейчас.

Я вам больше скажу, когда я был директором, я не просто «реформы» задумывал! Если бы всех этих изменений не было, то не было бы и открытия гимназии. Это система, а она продумана с самого начала, поэтому мы не можем сейчас говорить о том, что школа находится в стадии «реформ». Нет! Она работает в установленной системе.

Я прошел через множество типов школ, поэтому понимаю, что, когда происходят изменения, все переживания со стороны родителей, учеников и учителей — это нормально, ведь они не хотят растерять то, что уже построено. Это их всегда беспокоит.

С учителями легче, потому что в школе кадры всегда предельно доверяли мне, ведь они по опыту знали, что решение, которое мы приняли в нашей гимназии, через несколько лет будет принято на всероссийском уровне. Например, в нашей школе раньше писали сочинение как допуск до основного экзамена. А сегодня это принято на всероссийском уровне.

А сейчас перед учреждением стоит выполнение новой экспериментальной задачи. Посмотрим, как она будет выполняться. Как, например, в ситуации, с расформированием централизованной бухгалтерии в школе. Еще задолго до своего ухода я говорил: «Первое, что будет убрано — это централизованная бухгалтерия». Потому что закончили эксперимент по совместной работе с филиалами вузов, а значит встанет вопрос, нужно ли это будет новому руководителю? Поэтому его при сложившейся ситуации сняли.

Мы можем по-разному относиться к тому или иному решению, но чаще всего родителям совершенно не надо беспокоиться. Но вопросы с их стороны естественны. И они должны возникать!

И ведь я их понимаю! Тут на собрании им заявили, что тройка — это тоже хорошая оценка! Тройка — это не хорошая оценка. Откройте документ – Постановление Правительства ХМАО-Югры от 2013 года о приеме в образовательные организации повышенного уровня, либо послушайте речь президента, в которой он говорит, что стране нужны в вузах студенты с оценками хорошо и отлично и имеющие 80 и выше баллов успеваемости. Меня также встревожило, что результаты олимпиады по округу у города упали, но в данном случае это не было связано с изменениями в школе.

А самое страшное, когда то или иное действие обрастает слухами.

Вот, например, прошел слух, что гимназию хотят объединять с кем-то! И я вам точно скажу, что это учреждение как было самостоятельным, так и останется, а выполнение вышеупомянутых задач на это никак не повлияет.

Недавно у нас прошла встреча с родителями, на которой я сказал, что им необходимо определить свои недовольства по каждому блоку, а затем обговорить это со школьным управляющим советом и прийти к компромиссу. Если же этого не произойдет, тогда они могут прийти ко мне, а тут уже два варианта: либо они меня убедят, либо я им скажу: «нет, мы должны двигаться таким путем, чтобы выполнить ту экспериментальную задачу, которая будет через какое-то время использоваться на всероссийском уровне».

Сегодня родители дают нам толчок, показывают свою обеспокоенность, а для меня самое главное, что им это небезразлично. И мы всегда готовы идти на диалог с родителями. Стратегия развития образовательного учреждения —это же не секрет. Самое главное, чтобы традиции не были стерты, но в то же время необходимо адаптироваться так, чтобы традиции не мешали проведению новых экспериментальных задач.