Предоставление сертификатов ПФДО предусмотрено по мере их высвобождения

Подробнее о том, как стать обладателем сертификата ПФДО, рассказала директор департамента образования администрации Сургута Анна Томазова.

— В апреле были приняты почти 1 500 заявлений на сертификаты. Когда и как дети смогут их получить?

— В соответствии с журналом регистрации заявлений и резервным списком очередности было принято 1 239 заявлений. Предоставление сертификатов предусмотрено по мере их высвобождения из выданного ранее количества сертификатов. Актуальность использования сертификатов проверяется в ходе мониторинга, осуществляемого специалистами уполномоченной организации. В информационной системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Ближайший период предоставления сертификатов запланирован с 15 июля по 15 августа 2018 года. Соответственно в этот период будут обработаны заявления, которые были приняты в резервный список.

— Желающих получить сертификаты гораздо больше, хватит ли финансирования?

Ежегодно запланированная сумма финансового обеспечения соответствует количеству выданных на настоящий период времени сертификатов в объеме 8 009 сертификатов.

— То есть количество самих сертификатов ограничено?

— Общее количество сертификатов до 2020 года, имеющих финансовое обеспечение, в соответствии с постановлением Администрации города от 08.11.2016 № 824 «Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы», составляет 8 009 сертификатов и является лимитированным числом. На сегодняшний день все они распределены, дети получают образовательные услуги.

— Получается, новых сертификатов нет, есть освободившиеся? Как вообще понять, что сертификат освободился? А есть ли первоочередность? Например, у детей более старшего возраста или наоборот младшего.

— Получателями сертификатов могут быть дети в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. В связи с этим подача заявления родителем (законным представителем) о включении ребенка в систему ПФДО носит заявительный характер согласно очередности и не зависит от возраста детей, принадлежности их к льготным категориям граждан.

Справка: Вместе с сертификатом родители получают логин и пароль от личного кабинета системы, в котором можно увидеть информацию об остатке средств, перечень образовательных организаций, а также непосредственно записаться на обучение. Можно просто прийти в организацию с сертификатом.