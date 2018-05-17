Сургутяне массово записались в очередь на сертификаты ПФДО. Разбираемся в сути проекта

Сын Юлии Николаевой третий год занимается футболом в коммерческой секции. Удовольствие не из дешёвых: помимо ежемесячной оплаты 4000 рублей, родители сдают деньги на форму, воду для кулера, дневники, поездки. Каждый год нужны новые кроссовки. Но мальчишка резв, как Рональдо, поэтому семья не скупится. Если бы Юлии предложили оплатить хотя бы часть расходов на дополнительное образование, сургутянка наверняка бы не отказалась. Поэтому, узнав о возможности оформить денежный сертификат ПФДО, Николаевы примкнули к толпе родителей, штурмующих пункт приема заявлений. Какой в этом смысл и что дает сертификат, попробуем разобраться.

Что такое система ПФДО?

Фактически сертификат – это персональный счет, деньги с которого могут использоваться на оплату дополнительного образования детей. Все организации, которые хотят получить эти деньги, входят в реестр поставщиков образовательных услуг и вносят свои программы в навигатор. Для родителей не должно быть принципиальной разницы, какую организацию выбирать: муниципальную, частную, хоть и индивидуального предпринимателя. Именной документ (идентификационный номер) закрепляется за ребенком. Средства перечисляются в организацию или индивидуальному предпринимателю, который тоже «в системе». В Сургуте процесс курирует «Информационно-методический центр».

Первые сертификаты распределили в Сургуте еще в 2016 году в качестве эксперимента между воспитанниками нескольких центров дополнительного образования. Тогда участвовали 284 ребенка. Затем в самих образовательных учреждениях родителям стали предлагать включиться в систему ПФДО, чтобы уменьшить сумму затрат на год, либо и вовсе уложиться в номинал сертификата.

Какой номинал у сертификата?

В Сургуте номиналы сертификата установлены в размере 20 тысяч рублей (у детей с ограниченными возможностями сумма чуть больше, чем у здоровых). Родитель (законный представитель) имеет возможность оплатить недостающую разницу самостоятельно. Для любой сургутской семьи эти деньги нелишние. Особенно ели учесть, что бесплатные спортивные секции принимают в основном детей с 8 лет, а в тот же футбол, гимнастику, танцы тренеры набирают воспитанников с 4-5 лет. Кроме того, очень востребованы у школьников дополнительные занятия языками, и все они платные. Если учебный центр, клуб или секция включена в реестр ПФДО, то очевидно, что сертификат уместен. Поэтому у родителей возникает вопрос: «Как же этот документ заполучить?»

Как получить сертификат?

Заявления, которые родители массово писали в апреле, это и есть запрос на включение в систему. Напомним, весной слухи о том, что в городе раздают сертификаты на дополнительное образование, быстро распространились в родительских форумах. Многие боялись не успеть занять очередь, поэтому пришлось прибегнуть к старой знакомой системе списков. Опасения родителей можно понять: нетрудно посчитать, что только на тысячу получателей сертификатов необходимо 18 000 000 рублей. Но желающих кратно больше! Хватит ли у городского бюджета денег для всех?

А если сертификат захотят все?

Об этом мама четверых детей Юлия Лаптева еще в прошлом году писала обращение главе города от сургутского родительского сообщества. В письме были указаны опасения родителей, которые изучили опыт сертификатов на допуслуги в других регионах: «Этот опыт был провальным! Во-первых, если все родители вдруг спохватятся, решат, что можно перестать каждый месяц платить за секции, и напишут заявления на сертификаты, то денег попросту не хватит.Не менее 65 000 детей на 18 000 руб. в год, что равно 1.170.000.000 руб. в год бюджетных средств без учета расходов на содержание и обслуживание структуры распределения средств. Кроме того,многие программы заточены специально под финансирование сертификатами. А услуги, которые на протяжении многих лет были в городе бесплатными, стали недоступными, если ребенку вдруг не хватило сертификата. Например, занятия в бассейне «Дельфин» проводятся только по сертификатам».

По теме сертификатов в этом году создана целая рабочая группа под руководством сопредседателя регионального штаба ОНФ в Югре Ларисы Белоцерковцевой. На одном из совещаний она сообщила, что перед кураторами программы «Равные возможности — детям» стоит задача к 2020 году охватить сертификатами 75 процентов россиян. В 2017 году в систему были включены 10 процентов детей Югры, по планам 2018 года этот показатель должен увеличиться до 15 процентов. В программу ПФДО по состоянию на 1 января 2018 года вошли 216 организаций, из них 38 – негосударственных. Кураторы признали, что пока к системе много вопросов как со стороны родителей, так и со стороны сферы допуслуг. Сейчас они ломаю голову, как реализовать «пилот» в полном масштабе.

Дополнительное образование на бесплатной основе без использования сертификата в Сургуте можно получить в учреждениях допобразования, подведомственных департаменту образования города: «Технополис», «Эколого-биологический центр» и «Центр детского творчества». С полным перечнем реализуемых программ и вакантными местами для приема можно познакомиться на официальных сайтах организаций.

Услуги в сфере дополнительного образования за счет бюджетных средств возможны в соответствии с возрастом ребенка в подведомственных департаменту образования организациях:

- 39 общеобразовательных организаций;

- 48 дошкольных образовательных учреждений;

- 4 учреждения дополнительного образования.

Бесплатное обучение предусмотрено в 9-ти Центрах дополнительного образования, действующих при школах.

На бюджетной основе также программы реализуют подведомственные комитету культуры и туризма школы искусств, художественная и хореографическая школы. Спортивные школы, находящиеся в ведомстве управления физической культуры и спорта. В помощь родителям создано мобильное приложение «Атлас доступного образования для детей России». Скачать его можно в iTunes и Google Play. Ознакомиться с возможностями приложения можно на сайте http://do.edmonitor.ru.