​Сидим и ждём: дачникам, попавшим в конфликт с Газпромом, рекомендуют затаиться

В редакцию siapress.ru обратились сургутянки Любовь Лужбина и Зинаида Александрова, которые владеют участками в кооперативе «Здоровье», находящимися в охранной зоне газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут». Они и десятки других граждан должны снести свои дома, чтобы выполнить решение суда. Об этой проблеме мы сообщали ранее в материале «Труба мира».

1 апреля закончился срок отсрочки решения суда, но уже 29 марта Зинаида Александрова получила уведомление от судебных приставов с требованием снести все постройки за собственный счет. Сургутянка в панике — это ее дом, и идти ей некуда. Все время, пока редакция ждала от администрации ответ на вопрос (месяц), что делать в уже критической ситуации, женщина и ее коллеги по несчастью сидели на чемоданах в ожидании сноса.

Вчера проблему дачников вновь подняли на заседании депутатов города, где выяснилось, что Верховный суд отказался рассматривать жалобу одного из жителей дачного поселка, примыкающего к газопроводу. Теперь, по словам сургутского депутата Василия Птицына, власти готовятся подавать иск уже в Европейский суд по правам человека.

Ответить однозначно на острые вопросы, интересующие всех дачников, попавших «под удар»: что делать? Куда бежать? — никто не берется. Повлиять на судебных приставов, которые за неисполнение решения суда могут начислить штрафные санкции, или вообще принудительно снести постройки, не в силах ни администрация, ни депутаты. Дачникам пока рекомендуется сидеть тихо и ждать — авось пронесет. Или все же выполнить решение суда.