Если дом снесут, то идти ему просто некуда

Я был непосредственным участников процесса, поскольку представлял этого человека в суде. У него ситуация простая – если дом снесут, то он останется на улице, идти ему просто некуда. Отказ был ожидаем, и даже если бы иск был коллективным, то результат бы не изменился.

Сейчас мы готовимся подавать иск уже в Европейский суд по правам человека, ответчиком будет государство. Это прозвучит громко, но мы понимали, что в России эту проблему не решим и к поражению были готовы. Мы общались с другими собственниками домов в поселках, которые тоже попадают в зону минимальных расстояний, предлагали им также защищать свои интересы в суде, но, как видите, на это пошел пока только один человек.

Я думаю, что идея с законопроектом, который бы предполагал бы снос домов за счет компании-владельцев и выплату компенсации проблему не решит. А вот попытка администрации Сургута уменьшить зону минимальных расстояний за счет изменения технических параметров самого газопровода может сработать. Технически это реализуемо, другой вопрос захочет ли пойти на это Газпром? И новый мораторий на исполнение судебных решений не поможет – по истечении трех лет подавать апелляцию человек уже не сможет и ему останется только сносить свой дом.