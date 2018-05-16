Без понятных правил муниципалитеты утонут в горах мусора

Именно поэтому одним из ключевых считаю решение о проведении в каждом из 22 муниципалитетов «локальной» встречи местных перевозчиков, администрации и представителей регионального оператора.

Безусловно, обозначился ряд вопросов, на которые пока нет абсолютно чётких ответов. Уверен, что многие из них прозвучали впервые и для регионального оператора. Очень надеюсь что в ближайшее время он сможет сформулировать по ним чёткую позицию.

Понятные правила позволят без проблем реализовать задачу перехода на новую схему обращения отходов. Это очень важно, потому что в противном случае наши муниципалитеты могут утонуть в горах мусора.

Уверен , что все заинтересованные стороны тоже это понимает, а значито, этого не произойдёт. Впереди ещё очень много напряженной работы.

Отдельная благодарность Сургутская торгово-промышленной палате за активную позицию в этом вопросе , а также огромную организационную помощь.