Потерь нам не избежать

Новая система предполагает аккумулирование платежей за услуги по обращению с отходами у регионального оператора, который в свою очередь обязан организовать процесс от сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и до захоронения. Чтобы утвердить тариф на услуги регионального оператора на текущий момент требуется подать сведения по стоимости услуг компаний, осуществляющих сбор и транспортирование ТКО. Поскольку стоимость услуг формируется в условиях свободного рынка и сильной конкуренции, оператор должен провести электронный аукционы по правилам ФЗ № 44, регулирующего государственные и муниципальные закупки. Это означает, во-первых, аукцион будет на понижение цены услуг, во-вторых, не исключено участие предприятий из соседних регионов. В любом случае, проведение торгов неизбежно повлечет за собой в некоторой части перераспределение рынка, часть компаний вынуждена будет уйти с рынка.

Такие отрицательные последствия практически всегда присутствуют при таком кардинальном изменении законодательства. На встрече с представителями регионального оператора АО «Югра-Экология» в Сургутской ТПП было заявлены очень сокращенные период для перехода на новую систему. Фактически у регионального оператора сжатые сроки на то, чтобы разыграть аукционы по всем муниципалитетам и сформировать эту составляющую единого тарифа. Учитывая, что даже не со всеми предпринимателями, работающих в данном секторе, удалось связаться, что конечно создает определенные трудности для всех.

Региональный оператор также столкнется с большими трудностями по заключению прямых договоров с собственниками, проживающих в многоквартирных домах, частных домовладениях. С юридическими лицами в этом плане ситуация обстоит гораздо проще. Поэтому план регионального оператора завершить договорную кампанию к 1 октября представляется малореалистичным.

Подводя итог, стоит отметить что предприниматели конечно активно участвуют в обсуждении проблем, связанных с переходом на новый формат работы, совместно с Сургутской ТПП формулируют принципиальные положения, гарантирующие сохранение большинства компаний. Но потерь нам не избежать.