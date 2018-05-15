В Сургуте на торце дома «выросло» 30-метровое дерево // ФОТО

Горожане бурно обсуждают новый стрит-арт, появившийся на днях в Сургуте. Могучее дерево, нарисованное в «лоскутной» манере, украсило стену дома 7/3 на ул. Дзержинского.

Как отметил руководитель школы граффити «Гаражи» Максим Яровой, столь масштабную живопись на архитектурных сооружениях называют муралом. «Подобного масштаба в Сургуте еще не было, хотя местные художники уже выполняли мурал, правда не в своем родном городе, а в Магнитогорске (Борис Карасев и Александр Марков), — сказал siapress.ru Максим. — В Сургуте стрит-арт, граффити становятся неотъемлемой и отличительной чертой города. Художница из Москвы Mis Sake, которая выполнила данную работу, сделала также граффити на местном Hall of Fame — стене славы уличных художников, находящейся в проулке между ГТС и СПАТО. В творческом сообществе некоторые художники называют его «Молодежным».

Работа московской художницы Mis Sake в «Молодежном» проулке близ ГТС

Мы попытались связаться с самой художницей. На момент публикации получить ответ от девушки не удалось.

Кроме того, ходят слухи, что к росписи стены имеет отношение близлежащий филиал «Сбербанка». Однако на просьбу об информации нам сообщили следующее: «К сожалению, мы не сможем дать комментарий. «Сбербанк» не имеет отношения к граффити».

Между тем руководитель «Гаражей» считает, что «данная работа — это хороший знак того, что администрация и бизнес вовлекаются в процесс формирования облика города, формирования общественных пространств, сотрудничают с художниками».

Пока что никто не спешит взять на себя ответственность за появление сей красоты. Вокруг арт-объекта витает тайна. Возможно, скоро это обернется какой-либо тематической акцией, а затишье — отнюдь не случайно.

Но кто бы ни стоял за созданием гигантского мурала, сургутяне от него, судя по всему, в восторге.

«Очень красиво, приятно проходить мимо», «спасибо за труд и красоту», «очень здорово смотрится» — пишут сургутяне в социальных сетях. А как вам новое украшение городского ландшафта?

