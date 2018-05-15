Детям в школах надо давать более глубокое финансовое образование

Готовит ли школа детей к жизни в реальном мире? «Прилежно учись, получай хорошие отметки – и ты найдешь высокооплачиваемую работу с хорошими льготами» — так говорили нам наши родители. Их главной целью в жизни было дать нам университетское образование, чтобы увеличить наши шансы на успех в будущем. Но, к сожалению, данные советы навряд ли могут быть такими же актуальными для «сегодняшних» детей в нашем изменчивом и неспокойном мире.

Наблюдая значительные изменения в тенденциях современного мира, совет: «ходите в школу, учитесь на «отлично» и ищите стабильную работу», является не самым лучшим. Мир вокруг нас изменился, поэтому и советы не могут оставаться прежними. К сожалению, сегодня хорошее образование и хорошие отметки уже не гарантируют успеха, но этого как будто никто не замечает, за исключением нас и наших детей. Наши дети правы, говоря нам о том, что мы отстали от времени! Не сложно заметить, что самые богатые становятся богатыми вовсе не благодаря их образованию, будь то Майкл Джордан и Мадонна, или тот же Билл Гейтс, который не закончил Гарвард, но основал «Microsoft», и который сейчас является одним из самых богатых людей на земле.

Сейчас стало отчетливо ясно, что, если «сегодняшние» дети последуют нашему совету, они будут жить так как сейчас живем мы — работать все больше, чтобы платить все больше налогов и в конце концов оказаться по уши в долгах. В наше время работа не бывает стабильной и не приносит стабильности. Выходя из стен школы, большинство из них уже прекрасно понимают, что не стоит надеяться на пенсию от государства или компании и что их пенсионный фонд теперь будет зависеть исключительно от их личных вкладов и сбережений.

Пришло осознание того, что «сегодняшних» детей нужно учить по-новому. Нужны новые ответы на вопросы.

Говоря о школьной системе, лично меня очень беспокоит то, что в школе дают очень скудное и незначительное финансовое образование. Многие ребята сегодня получают кредитные карточки сразу, как только окончат школу. Но, к сожалению, не многие из них на момент окончания школы могут похвастаться умением контролировать свои желания и расходы, особенно когда есть такой легкий способ залезть в долги, как кредитная карточка. Она им просто необходима для удовлетворения многочисленных соблазнов, которыми сегодня изобилует перенасыщенный рынок. И это неудивительно. Ведь в рамках сегодняшнего школьного образования им никто не объясняет, что такое деньги и как они работают, и уж тем более — на какой основе работают кредитные карточки. В школе также не рассказывают о том, как работает биржа и торги, как просчитать аннуитетный платеж по кредиту.

Проще говоря, без финансовой грамотности и понимания того, как работают деньги, они не готовы к жизни в реальном мире, где трате денег уделяется внимания больше, чем их сбережению и инвестированию. Мир изменился, а система образования осталась прежней. Дети годами учатся в «старых школах», изучая предметы, часть из которых им навряд ли вообще когда-нибудь понадобится, и готовятся к жизни в мире, которого уже не существует.

Сегодня самый опасный совет, который можно дать ребенку, на мой взгляд, — это «ходи в школу, получай хорошие отметки и ищи стабильную работу». Это старый совет, и поэтому плохой. Плохим этот совет прежде всего является еще и потому, что, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был защищен от финансовых проблем, он не должен играть по старым правилам. Это слишком рискованно. Первопричина всех финансовых проблем — это простое незнание, неведение, неграмотность, неумение правильно понимать цифры. Наша школьная программа сосредоточена на «грамотности», но по какой-то странной и не понятной мне причине, она не включает в себя финансовую грамотность.

В школе нет предмета под названием «бухгалтерский учет», на котором преподаватель мог бы понятным и доступным языком объяснить такие базовые понятия как «активы» и «пассивы», разницу между ними. Возможно, это был бы один из самых скучных предметов, но в долгосрочной перспективе, на мой взгляд, он был бы не менее важен всех остальных предметов, вместе взятых. Идея прилежно учиться чтобы получить хорошую работу, устарела. Сегодня ребенку нужно более продвинутое образование, а современная образовательная система его не дает. Безусловно, образование — это основа успеха, но навыки обращения с финансами не менее важны, чем школьные знания.

Сегодня в мире происходят такие серьезные изменения, что предсказывать будущее уже не под силу никому.

Финансовое образование очень важно, оно увеличивает шансы на успех, развивает финансовую смекалку, под которой я подразумеваю умственный процесс решения финансовых проблем. Сегодня для того, чтобы выжить, нужно проявлять как можно больше финансовой смекалки. Ведь деньги — это всего лишь идея. Если вы хотите иметь больше денег, просто измените ваш образ мышления. Каждый человек, который чего-то добился в жизни, начинал с малого — с идеи, которая затем переросла во что-то большее. То же можно сказать и об инвестициях. То, что у вас в руках, зависит от того, что у вас в голове. Есть отличная книга под названием «Думай и богатей». Обратите внимание: не «Работай и богатей»! Нужно учиться заставлять деньги работать на себя, и тогда, я верю, что жизнь станет гораздо счастливее. А для этого нужно изучать деньги и принципы их работы и действовать с осторожностью и умом.

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