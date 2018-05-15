Будет Гоша Куценко — и не только

Через две недели, 31 мая, в Сургуте стартует VIII окружной театральный фестиваль «Белое пространство», в котором за звание лучших поборются профессиональные труппы Югры.

Заместитель директора по связям с общественностью Сургутского музыкально-драматического театра Мария Епанешникова рассказала siapress.ru о подробностях грядущего фестиваля.

«В 2014 году Сургут уже принимал очередной фестиваль «Белое пространство», и это был большой театральный праздник для нашего города, — поделилась представительница СМДТ. — В 2016 году (а фестиваль проходит раз в два года) «Белое пространство» оставался в Ханты-Мансийске».

По словам Епанешниковой, особенность нынешнего фестиваля в том, что большая часть спектаклей адресована детям и подходит для семейного просмотра. И это неудивительно, поскольку в России стартовало Десятилетие детства.

Кроме того, в программе впервые появился театр-гость, а точнее — антреприза-гость. Речь идет о спектакле «Скамейка» по комедии А. Гельмана с участием известных российских актеров — Ирины Апексимовой и Гоши Куценко. Вообще, VIII окружной театральный фестиваль «Белое пространство» посвящен столетию со дня рождения Александра Солженицына. К этому событию Сургутский театр приурочит тематическую акцию «Поступком отпечататься в жизненном пути».

Хотя среди спектаклей фестиваля нет тех, что поставлены именно по произведениям Солженицына, имеются работы, авторы которых следуют гуманистическим традициям этого писателя. Их творения — о трагических страницах истории ХХ века, они связаны с темой репрессивного государства, свободы личности, подавления свобод. Это касается спектакля «Последнее пришествие» Театра обско-угорских народов «Солнце» и постановки «Наш класс» Няганского ТЮЗа.

«Спектакли семи театров принимают пять сценических площадок Сургута: музыкально-драматический театр, филармония, Городской культурный центр, ЦКиД «Камертон», Дворец искусств «Нефтяник». Кроме того, в Нижневартовске пройдет показ спектакля их драматического театра «Разводки по-итальянски», — подытоживает Мария Епанешникова.

Телефоны для заказа билетов: 414-321; 711-818; 240-280.