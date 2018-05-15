16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  61,9164   EUR  73,8601  

Будет Гоша Куценко — и не только

Представитель Сургутского музыкально-драматического театра рассказал siapress.ru о том, чем удивит горожан фестиваль «Белое пространство»

Фото yandex.ru
Фото yandex.ru

Через две недели, 31 мая, в Сургуте стартует VIII окружной театральный фестиваль «Белое пространство», в котором за звание лучших поборются профессиональные труппы Югры.

Заместитель директора по связям с общественностью Сургутского музыкально-драматического театра Мария Епанешникова рассказала siapress.ru о подробностях грядущего фестиваля.

«В 2014 году Сургут уже принимал очередной фестиваль «Белое пространство», и это был большой театральный праздник для нашего города, — поделилась представительница СМДТ. — В 2016 году (а фестиваль проходит раз в два года) «Белое пространство» оставался в Ханты-Мансийске».
По словам Епанешниковой, особенность нынешнего фестиваля в том, что большая часть спектаклей адресована детям и подходит для семейного просмотра. И это неудивительно, поскольку в России стартовало Десятилетие детства.
Кроме того, в программе впервые появился театр-гость, а точнее — антреприза-гость. Речь идет о спектакле «Скамейка» по комедии А. Гельмана с участием известных российских актеров — Ирины Апексимовой и Гоши Куценко. Вообще, VIII окружной театральный фестиваль «Белое пространство» посвящен столетию со дня рождения Александра Солженицына. К этому событию Сургутский театр приурочит тематическую акцию «Поступком отпечататься в жизненном пути».

Хотя среди спектаклей фестиваля нет тех, что поставлены именно по произведениям Солженицына, имеются работы, авторы которых следуют гуманистическим традициям этого писателя. Их творения — о трагических страницах истории ХХ века, они связаны с темой репрессивного государства, свободы личности, подавления свобод. Это касается спектакля «Последнее пришествие» Театра обско-угорских народов «Солнце» и постановки «Наш класс» Няганского ТЮЗа.
«Спектакли семи театров принимают пять сценических площадок Сургута: музыкально-драматический театр, филармония, Городской культурный центр, ЦКиД «Камертон», Дворец искусств «Нефтяник». Кроме того, в Нижневартовске пройдет показ спектакля их драматического театра «Разводки по-итальянски», — подытоживает Мария Епанешникова.

Телефоны для заказа билетов: 414-321; 711-818; 240-280.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:40, просмотров: 302, комментариев: 5


QR код
Комментарии:
Серж
не нравится
Сегодня в 15:58
Думаю, что люди, любящие свою страну, не будут праздновать юбилей Солженицына, понимая, что он был одним из знаменем развала СССР, призывал американцев бросить атомные бомбочки на России. Есть документальные кадры его выступления. Есть документальный фильм "Жить по лжи". Посмотрите его, сургутяне. Недаром на его памятник во Владике не успевают снимать табличку с его шеи "Иуда". Он этого заслужил! Где ваш ум, творческая интеллигенция?
Tenoten
не нравится
Сегодня в 16:49
Творческая интеллигенция не ориентируется на хулиганье, отрывающееся на памятниках. А вы, Серж, так и осквернение могил видимо сможете оправдать?
Серж
не нравится
Сегодня в 17:01
Перестаньте передёргивать. Послушайте, что говорит о Солженицыне Н. Губенко, например. Я, вообще-то, неправильно назвал - творческая интеллигенция. Творческая ли она? И интеллигенция ли? Извините! Но то, что Солженицын заслужил звание Иуды, это точною. Это моё мнение, и многих других. У вас другое. Что ж, считайте его "совестью нации", как это не прискорбно.
444
не нравится
Сегодня в 18:15
Думаю, что Серж Лагерев, гордо заявляющий "Да! Я сталинист! И что тут такого?" не будет праздновать юбилей Солженицына. Вместе со своими единомышленниками, которым и узурпация власти, отстранение народа от рычагов управления страной, и высочайшая ложь, и произвол, и цензура, и лживая пропаганда, и бессудные казни - божественный бальзам, они отпразднуют юбилей палача русского народа - Сталина. Да, выведенная их "святым иосифом" за годы репрессий и отрицательного отбора советская образованщина любой плевок на могилу Солженицына будет радостно приветствовать, как нагляднее некуда продемонстрировал это культуртрегер Лагерев со своим "заслужил". И понять их легче легкого, они любят не Россию, им родина сталинский СССР. А российская Интеллигенция, да просто люди, воспитанные в многовековой русской культурной традиции никогда не забудут о вкладе Солженицына в освобождение России от пролившего реки крови тоталитарного коммунистического режима, измывавшегося над русским народом 70 лет.
Серж
не нравится
Сегодня в 18:22
Я высказал свой мнение, высказывайте свои. Словоблудие Мазурина не читаю. Успокойтесь, Александр.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

В Сургуте на торце дома «выросло» 30-метровое дерево // ФОТО

В Сургуте на торце дома «выросло» 30-метровое дерево // ФОТО
Кто стоит за появлением одного из самых масштабных граффити в городе?
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:33
248 2
Детям в школах надо давать более глубокое финансовое образование

Детям в школах надо давать более глубокое финансовое образование
Многие ребята сегодня получают кредитные карточки сразу, как только окончат школу, но они плохо знают, как правильно пользоваться ими
Ксения Зимина, зампредседателя РОО «Зарница» Сегодня в 13:56
307 6
Будет Гоша Куценко — и не только

Будет Гоша Куценко — и не только
Представитель Сургутского музыкально-драматического театра рассказал siapress.ru о том, чем удивит горожан фестиваль «Белое пространство»
Надежда Макаренко Сегодня в 11:40
300 5
​Ножницы

​Ножницы
В нашем государстве настолько много законов, поправок, запретов и правил, что из них постоянно получаются «ножницы», они же «вилки», они же «хрен пойми что делать и куда бежать» — ситуации, из которых нельзя выйти, ничего не нарушив.
Никита Алексеенко, блогер, Нижневартовск Сегодня в 09:06
385 4
​Сосед моет машину во дворе и не реагирует на замечания: как добиться выписки штрафа? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Сосед моет машину во дворе и не реагирует на замечания: как добиться выписки штрафа? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Нарушение правил благоустройства может привести к потере двух тысяч рублей
Лилия Сулейманова 14 мая в 12:01
715 3
​Уважаемый Владимир Владимирович! Вы гляньте с пьедестала своего на это безобразие! // ФОТО

​Уважаемый Владимир Владимирович! Вы гляньте с пьедестала своего на это безобразие! // ФОТО
И кто же эти морды, что посмели присобачить мерзкую помойку к Вашему имени, священному для нас?
Татьяна Грин-Кондрашина, член Союза журналистов РФ 13 мая в 10:44
3840 18
Хотите, чтобы серая и невзрачная стена возле вашего дома стала новым арт-объектом? Пишите нам

Хотите, чтобы серая и невзрачная стена возле вашего дома стала новым арт-объектом? Пишите нам
А картины, которые украсят стены Сургута, уже нарисовали юные жители города
Ольга Сидорова, куратор проекта «Музей под открытым небом» 12 мая в 13:24
857 0
​Карты, разговорники и туалеты: ТОП-10 приложений на смартфоны для путешественников

​Карты, разговорники и туалеты: ТОП-10 приложений на смартфоны для путешественников
Все сервисы мы испробовали на собственных телефонах
Анастасия Якупова 12 мая в 10:43
668 0
​Тюльпаны в Сургуте запаздывают, но они взойдут!

​Тюльпаны в Сургуте запаздывают, но они взойдут!
Более 108 тысяч луковиц, высаженных под зиму, ждут тепла
Сергей Степанов 11 мая в 16:08
828 0
Украл, съел – в тюрьму // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Украл, съел – в тюрьму // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
На втором месте по популярности среди сургутских воришек – еда. Чаще крадут только деньги
Редакция СИА-ПРЕСС 11 мая в 13:51
534 0
Вопросы на миллион: что вы знаете о российской валюте? // ТЕСТ

Вопросы на миллион: что вы знаете о российской валюте? // ТЕСТ
Какой длины рубль? Какое наказание грозит за испорченную банкноту в России? Узнайте ответы и проверьте себя, пройдя наш тест!
Редакция СИА-ПРЕСС 11 мая в 12:53
732 0
​Неравнодушные до зелени

​Неравнодушные до зелени
Возможно, кто-то в администрации страдает непереносимостью большого количества зеленых и цветущих насаждений, вокруг которых бегают малые дети, а за них радуются их родители...
Сергей Антонов, сургутянин 11 мая в 10:09
866 3
​«Лишь единицам достается возможность представлять Россию на таких престижных конкурсах!»

​«Лишь единицам достается возможность представлять Россию на таких престижных конкурсах!»
Сургутская аккордеонистка Мария Кушникова — о победе в международных соревнованиях, приглашении в Канаду и суевериях
Надежда Макаренко 11 мая в 09:15
574 2
Мама, я выжил в сургутской реконструкции!!!

Мама, я выжил в сургутской реконструкции!!!
Кто-то очень высокий мешал со стороны. О черт, да это же ботинок несчастного, залезшего на указатель. Послышался радостный визг…Самолеты!
Александра Астра, сургутянка 10 мая в 21:56
1098 1
О чем говорят читатели siapress.ru: Портрет Сталина, «Он нам не царь» и День Победы // ОБЗОР КОММЕНТАРИЕВ

О чем говорят читатели siapress.ru: Портрет Сталина, «Он нам не царь» и День Победы // ОБЗОР КОММЕНТАРИЕВ
Артем Мазнев 10 мая в 19:23
1185 33
​«Снимали в библиотеке, институте и в какой-то квартире!»

​«Снимали в библиотеке, институте и в какой-то квартире!»
Мальчишки и девчонки из Сургута рассказали, как засветились в журнале «Ералаш»
Алина Горошко 10 мая в 17:04
758 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика