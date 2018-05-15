В нашем государстве настолько много законов, поправок, запретов и правил, что из них постоянно получаются «ножницы», они же «вилки», они же «хрен пойми что делать и куда бежать» — ситуации, из которых нельзя выйти, ничего не нарушив.

В теории я знал это примерно всегда, но отчетливо ощутил на собственной шкуре только недавно.

История была такая: у меня эвакуировали машину, на которую закончилась страховка. По закону мне ее никогда не отдали бы и еще до конца жизни стригли бы деньги за место на штрафстоянке.

По 50 рублей в час. 1 200 в день. 36 000 в месяц. Почти 450 000 в год.

Если у вас случится такая же беда, знайте:

1. Без страховки вам не отдадут машину,

2. Без машины не дадут техосмотр,

3. Без техосмотра не дадут страховку.

Эти три пункта — как мантра российскому законодательству. Их можно перечитывать бесконечно. Или пока до вас не дойдет — что-то из этого придется покупать.

От редакции. Уважаемые читатели siapress.ru! Если у вас есть мнение по актуальной проблеме, и вы хотите вынести его на обсуждение в Сургуте и Югре или просто хотите поделиться мыслями с нами и нашей аудиторией — присылайте свои статьи вместе с фото на post@siapress.ru (в теме письма указывайте: «Блог на siapress.ru»). Мы обязательно разместим их в блогах нашего портала!