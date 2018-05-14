​Будущее наступило

Ключевым событием недавней выставки Google I\O должна была стать презентация новой версии Android. Но что-то пошло не так.

«Бомбой» выставки стал рассказ о возможностях Google assistant - продолжения продукта Google Now.

Вот это, действительно, что-то невероятное.

«Ассистент» оправдывает свое название практически полностью. Это личный помощник, который может заказать еду в ресторане еще до того, как мы в него пришли. Записать на стрижку и любые другие процедуры. Он сам делает заказы в интернет магазинах. На данный момент к системе уже подключены такие сети, как Starbucks, Dominos’s, Dunkin Donuts, 7-Eleven и некоторые другие. Достаточно один раз вызвать голосового помощника, после чего у вас появляется возможность вести с ним диалог. Ассистент понимает контекст и сможет отвечать сразу на несколько запросов.

Сейчас сервис доступен только на английском и немецком языках, но вскоре сможет поддерживать более 30, в том числе русский, обещают разработчики. Посмотреть его в действии можно в отрывке видеопрезентации:

Видео с канала Tech Insider

Кстати, реальный человек, который принимает заказ может даже не понять, что разговаривает с роботом: голосовой помощник говорит очень естественно, вздыхает и задумчиво мычит.