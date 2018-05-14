​Сосед моет машину во дворе и не реагирует на замечания: как добиться выписки штрафа? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

С наступлением теплой сухой погоды во дворах города периодически можно встретить автовладельцев, которые решили сэкономить и помыть своих железных коней «не отходя от кассы».

Если водитель не прислушается к устной просьбе не нарушать правила благоустройства во дворе, то его можно привлечь за нарушение закона — мойка и ремонт транспортных средств в жилой зоне вне установленных для этих целей карается штрафом. И денежные потери в этом случае в разы превышают сэкономленные 300 рублей.

Так, штраф для граждан составляет от одной до двух тысяч рублей, для юрлиц — от пяти до 10 тысяч рублей.

Денежное взыскание выпишет автовладельцу административная комиссия города. Для этого нужно на почту admkom@admsurgut.ru написать письмо, где указать адрес, дату, время и госномер машины. Также для полноты доказательной базы к вышеуказанной информации не лишним будет приложить фотографии или видео.

Читайте предыдущий материал этой рубрики «Чем закончился пилотный проект по безналичной оплате проезда в общественном транспорте города?»

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