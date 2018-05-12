Хотите, чтобы серая и невзрачная стена возле вашего дома стала новым арт-объектом? Пишите нам

Завершатся первый этап проекта «Музей под открытым небом», который реализует АНО «Интеллектуальный клуб при поддержке Фонда президентских грантов.Уже возможно подвести первые итоги, а именно: более 300 школьников города Сургута приняли участие в проекте. С февраля 2018 года Интеллектуальный клуб открыл свои двери для проведения интерактивных уроков, на которых дети знакомились с культурой и бытом народов севера, а также узнавали сакральный смысл сказок и легенд.

Присутствовать на этих занятиях было познавательно не только для учащихся 1-6 классов, но и для их родителей. Особое внимание вызывали наглядные пособия. Дети буквально вставали с мест, в желании дотронуться до удивительного, уникального и не знакомого объекта. А в завершении начинались активные обсуждения пройденного материала, задавалось множество вопросов, дети делали удивительные выводы и умозаключения. Никто не оставался равнодушным.

Меня не только впечатляла любознательность детей, я даже записывала их рассуждения: например, один ребенок, слушая информацию о быте народов севера и семейном укладе, сделал вывод: «Обязанность женщины – защищать оленей от волков».

К участию в проекте было подано заявок на более чем 4 500 школьников. К сожалению, не удалось принять или прийти в класс ко всем желающим, однако в группе проекта были выложены обучающие, информационные видеоролики, сказки народов севера и другая интересная информация по данной тематике, к ней имел доступ каждый желающий. Очень приятно было получать положительные отзывы от классных руководителей, которые использовали снятое в рамках проекта видео на школьных занятиях.

Также в рамках проекта проходили творческие мастер-классы по живописи. Художники творческого центра «Сойка» знакомили детей с основами живописи, основами перспективы и цветопередачи. На творческих занятиях работали с различным материалом и в разных техниках. Самое удивительное, что начиная рисовать вместе с художником один пейзаж, к завершению занятия у всех детей получались совершенно уникальные, не похожие друг на друга работы.Творческие занятия всегда захватывали детей, они с удовольствием пускались в путешествие по волнам красок, изображая красоту природы, птиц и животных родного края.

А теперь, когда первый этап проекта «Музей под открытым небом» завершается и мы заканчиваем прием детских рисунков, следующим шагом будет проведение выставки. И не одной! Жители города получат прекрасную возможность увидеть работы талантливых детей, задуматься о величии природы родного края и уникальности фольклора народов севера.

Уже заказана краска для росписи стен города, уже с июня профессионалы творческого центра «Сойка» начнут воплощать детские работы на стены нашего родного и любимого города.А сейчас у жителей города есть уникальная возможность самостоятельно выбрать и предложить площадку для эстетического улучшения. Для этого нужно выложить фото объекта в группу проекта – и может быть именно возле вашего дома появится новый круглогодичный арт-объект.