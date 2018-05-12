​Карты, разговорники и туалеты: ТОП-10 приложений на смартфоны для путешественников

Лето – пора отпусков. Совсем скоро чемоданы будут упакованы. Только вот проблема – как не разориться на роуминге, и что делать, если в пути пропал интернет?

Портал siapress.ru подготовил ТОП-10 бесплатных приложений на русском языке на смартфоны для путешественников, многие из которых работают без подключения к Сети. Кстати, все сервисы мы испробовали на своих телефонах.

WiFi Map

Более 120 000 000 бесплатных точек WiFi в одном приложении, которое работает без интернета. Пароли от Wi-Fi и подсказки от реальных людей по всему миру. Пользователи могут добавить новую сеть или подключиться к уже существующим точкам.

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TripAdvisor

Правдивые отзывы об отелях и ресторанах разного класса от пользователей, а также форумы и мнения путешественников о достопримечательностях с фотографиями. Есть возможность забронировать билеты.

Для работы некоторых функций необходим интернет.

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Maps.Me

Оффлайн-карты стран мира. Выбираете нужную страну/регион/город, загружаете в свой гаджет и пользуетесь картой в поездке без интернета. Плюс приложение точно определяет местоположение, даже без подключения к Сети. Также можно выстраивать маршруты и оставлять отзывы о местах и достопримечательностях.

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2GIS

Офлайн-карты, удобный навигатор по городу и информация о магазинах, ресторанах, музеях и прочих организациях с контактными данными и временем работы. 2GIS можно считать лучшим вариантом для перемещения по России. А в последние годы стали появляться города других стран, в том числе Украины, Чехии, Италии, Чили, Кипра и Киргизии. В обновлении приложения стала доступна функция добавления и просмотра меток, например, «дорожные работы», «ДТП», «перекрытие».

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Redigo

Удобный гид по странам и популярным туристическим направлениям. Здесь есть все необходимое для путешественника: оффлайн-карты, информация о достопримечательностях, справка о получении виз, часовых поясах и валюте, разговорник на шести языках (английский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, французский), и даже разговорник в картинках. Также в приложение встроен сервис покупки авиабилетов.

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Google Translate

Перевод с другого языка в режиме реального времени и оффлайн. Для этого необходимо загрузить язык, и навести камеру на текст, который нужно перевести. Также есть возможность голосового ввода.

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WeatherPRO

Сервис о погоде, кстати, весьма точный. В приложении доступны такие детали, как прогноз погоды для катания на лыжах или похода на пляж, с температурой воды и уровнем ультрафиолетового излучения.

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Афиша-Мир

Приложение, в котором можно скачать и использовать оффлайн-путеводители, делиться фотографиями с друзьями и другими пользователями, искать на карте достопримечательности и выбирать их для посещения. Также есть возможность вести дневник путешествий.

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Яндекс.Метро

Создавайте маршруты метро в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Харькове, Минске и Стамбуле. Также можно узнать время поездки с учетом пересадок и в какую часть поезда лучше садиться, чтобы доехать быстрее.

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Flush – toilet finder

Сервис по поиску … туалета на карте. Невероятно удобное приложение, которое покажет, как далеко от пользователя находится уборная. Кстати, есть и пометка платные там услуги или нет. Также большой плюс то, что приложение работает без подключения к интернету.

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