​Уважаемый Владимир Владимирович! Вы гляньте с пьедестала своего на это безобразие! // ФОТО

Дорогой Владимир Владимирович! К великому имени обращаюсь уверенно. И твердо. И в здравом уме. И повод веский у меня, вполне гражданский. Я аргументы приведу такие, что железней не бывает. Власть факта! У кого есть глаза, тот… Что сделает? Наверное, заплачет? Или?

А впрочем… У меня есть опыт предъявления фактов нечеловеческого ужаса, который происходит в Сургуте на улице Вашего имени. На улице самого Маяковского!

И кто же эти морды, что посмели присобачить мерзкую помойку к Вашему имени, священному для нас, воспитанников русской литературы? Да ведь никто, никто не сознается!

Вы, Владимир Владимирович, сообщите, пожалуйста, Михаилу Евграфовичу, который Салтыков-Щедрин, что город Глупов никуда не делся, а находится на своем привычном месте. Вот здесь у нас, в мегаполисе Севера и нефтяной столице, точный адрес и фото. Аккурат напротив юр-квартала, вокруг Ханты-Мансийского банка, а за углом – типография. Вот туточки!!!

На эту археологическую помойку я лично писала жалобы-телеги и вручала лично в руки товарищам (зачеркнуто) господам Карпеткину, Анохину, Токмянину. А они, Владимир Владимирович, нам были сочуствующие! То есть, почти за нас! За те, кто хочет город-сад! И присылали на руины поглядеть, на котлован из того века, своих верных клерков. С блокнотами, с фотоаппаратами. И что же?!

Просто интересно, про что отчитываются те посыльные в графе «работа с населением»? Небось, про то, что папарацци мусорная, пенса полоумная вполне утолила свою жажду общения с белыми воротничками?

Так или иначе, но данный участок улицы Великого поэта ХХ века Владимира Владимировича Маяковского много лет находится в чудовищных тисках коллективной безответственности нескольких организаций, а в оных имеется руководство, штат, дресс-код и даже!!! но в сугубом меньшинстве, само собой, господа (зачеркнуто) товарищи дворники.

А субботники-то у нас на что? Чтобы все вместе! В рукавицах! Господа + товарищи = граждане. Нет? Чтобы: власть закона, власть денег, власть печатного слова, а там еще есть, поэтично выражаясь, «за серебряным забором» некий «Сургутгаз» дружно взялись! Или это невозможно? Статус-кво и так далее? Но почему?

Уважаемый Владимир Владимирович! Вы гляньте с пьедестала своего на это безобразие. И, да, вот еще что. Ивану Андреевичу Крылову шепните, что его улица в Сургуте тоже есть. Ведь как он хлестко обозначил: «…а вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь…». А те, которые лелеют данную трущобу на улице Маяковского – клеветники России, достойные презрения. Я к ним не стану больше обращаться. Есть настоящие звезды!