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​Уважаемый Владимир Владимирович! Вы гляньте с пьедестала своего на это безобразие! // ФОТО

Фото Л. Захаровой
Фото Л. Захаровой

Дорогой Владимир Владимирович! К великому имени обращаюсь уверенно. И твердо. И в здравом уме. И повод веский у меня, вполне гражданский. Я аргументы приведу такие, что железней не бывает. Власть факта! У кого есть глаза, тот… Что сделает? Наверное, заплачет? Или?

А впрочем… У меня есть опыт предъявления фактов нечеловеческого ужаса, который происходит в Сургуте на улице Вашего имени. На улице самого Маяковского!

И кто же эти морды, что посмели присобачить мерзкую помойку к Вашему имени, священному для нас, воспитанников русской литературы? Да ведь никто, никто не сознается!

Вы, Владимир Владимирович, сообщите, пожалуйста, Михаилу Евграфовичу, который Салтыков-Щедрин, что город Глупов никуда не делся, а находится на своем привычном месте. Вот здесь у нас, в мегаполисе Севера и нефтяной столице, точный адрес и фото. Аккурат напротив юр-квартала, вокруг Ханты-Мансийского банка, а за углом – типография. Вот туточки!!!

На эту археологическую помойку я лично писала жалобы-телеги и вручала лично в руки товарищам (зачеркнуто) господам Карпеткину, Анохину, Токмянину. А они, Владимир Владимирович, нам были сочуствующие! То есть, почти за нас! За те, кто хочет город-сад! И присылали на руины поглядеть, на котлован из того века, своих верных клерков. С блокнотами, с фотоаппаратами. И что же?!

Просто интересно, про что отчитываются те посыльные в графе «работа с населением»? Небось, про то, что папарацци мусорная, пенса полоумная вполне утолила свою жажду общения с белыми воротничками?

Так или иначе, но данный участок улицы Великого поэта ХХ века Владимира Владимировича Маяковского много лет находится в чудовищных тисках коллективной безответственности нескольких организаций, а в оных имеется руководство, штат, дресс-код и даже!!! но в сугубом меньшинстве, само собой, господа (зачеркнуто) товарищи дворники.

А субботники-то у нас на что? Чтобы все вместе! В рукавицах! Господа + товарищи = граждане. Нет? Чтобы: власть закона, власть денег, власть печатного слова, а там еще есть, поэтично выражаясь, «за серебряным забором» некий «Сургутгаз» дружно взялись! Или это невозможно? Статус-кво и так далее? Но почему?

Уважаемый Владимир Владимирович! Вы гляньте с пьедестала своего на это безобразие. И, да, вот еще что. Ивану Андреевичу Крылову шепните, что его улица в Сургуте тоже есть. Ведь как он хлестко обозначил: «…а вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь…». А те, которые лелеют данную трущобу на улице Маяковского – клеветники России, достойные презрения. Я к ним не стану больше обращаться. Есть настоящие звезды!


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13 мая в 10:44, просмотров: 10845, комментариев: 21


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Комментарии:
Маня
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13 мая в 11:13
И это, практически, центр города! Интересно, что же тогда твориться на улицах, к примеру, Пушкина, Лермонтова, Крылова...
альберт леонов
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13 мая в 11:26
Все это делают сами горожане, не приезжают "туристы" чтоб такое свинство развести....
Город у нас молодой, можно сказать детский, посему нужны "няньки". Но "няньки" не успевают все убрать за "детьми"...
Dochimacho
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13 мая в 11:29
Даааа, это территория красоты необыкновенной, достоинств великих. И полно таких в нашем городе Глупово. Да вроде как межевание обещали сделать и всех вновь обретших территории обязать чистотой и красотой. Не?
Серж
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13 мая в 11:32
Идёшь весной по городским тротуарам, и видишь кучи мусора под балконами. НО не под всеми, а выборочно. Вот кучи окурков и даже мусорные мешки и бутылки, и сразу понятно, что в этом ряду живёт свинья. Что, работники ЖЭУ не могут найти, кто это делает? Да просто не хотят. Да и соседи знают, но не хотят связываться. В нашем городе живёт много свиней! Штрафики бы им приличные выписывать? А?
Швондер
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13 мая в 14:14
Вот будет владимира владимировича путина - приберутся))))
Скорей бы уже;)
Александр Серж
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13 мая в 16:42
Это вопрос к местной власти. Почему полиция не занимается наказанием этих свиней? Вопрос всего то месяца-двух активной работы по выписке штрафов.
Серж
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13 мая в 19:03
Кто занимался наведением чистоты в своём подъезде, знают, что сразу становишься всем соседям врагом. А жалобы в ЖЭУ заканчиваются тем, что требуют заявления от всего подъезда на эту квартиру, и чтобы все подписали. Вот так. Сами они ничего сделать не могут, говорят
Kolya
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13 мая в 22:40
По большому счету Сургут весной, когда оттаивает снег это большая свалка, причем и центр города за исключением территории администрации и объектов градообразующих предприятий. И дело даже не в отсутствии уборки, а в том что люди у нас свиньи или просто быдло. И это не обязательно люди с низким достатком. Мусор весь однотипный - это окурки, банки из под пива и упаковка от еды. При желании как минимум таких людей должна наказывать полиция из законных методов, так как народ понимает у нас только силовой вариант
сургутянка
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14 мая в 08:37
Каждую весну .... Пора привыкнуть к бездействию властей..
sam205@mail.ru
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14 мая в 09:07
Согласен с высказыванием по поводу мусора на дорогах и тротуарах. А еще одна беда города - это стоянка авто на газонах. Оглянитесь вокруг, почти в каждом дворе есть "умники", паркующиеся на траве, точнее там где она должна расти. Причем обратите внимание какие это машины и какие номера на них. Хотелось бы узнать где воспитывались и как такие горевладельцы. Причем ни я, ни еще 10-20 недовольных таким положением дел ничего не изменят. Только власть, если она существует в нашем городе, применив самые жесткие меры сможет хоть что-то изменить. Я бы предложил начать эвакуацию таких машин на штраф площадку, а самих владельцев обязать за свой счет восстановить газон, и т.д.
Швондер
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14 мая в 09:38
Предлагальщик, от одного автоведра, стоящего на засранной земле без травы - вреда ничуть не больше, чем от собачьих удобрений. У тебе собачка есть?
Серж
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14 мая в 11:05
Ведь был указ штрафовать тех, кто ставит машины на газоны, но его не стали применять. ПОжалели автовладельцев. Либералы хреновы! Только большие штрафы помогут, а не 500 рублей. Только жёсткими методами надо действовать. Ведь большинство тех, кто ставит свою. технику на газоны, имеют свои дачи, и там умиляются каждой травиночке. Это же на их даче! А это земля ничья. Можно гадить. Свиньи, что поделаешь.
Сургутянин
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14 мая в 11:18
О чем вы говорите? Сургут был и будет городом вахтовиков. Приехали на*рали и уехали.
Серж
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14 мая в 11:23
Да сейчас то уже не скажешь, что город вахтовиков. Просто много свиней, которые считают, что только своя квартира - это свято, а уже коридор - это уже улица и можно гадить. Как их лечить? Огромными штрафами и только. Но, опять же надо писать жалобы, а сами ЖЭУ не могут их наказывать. Только по жалобам. Это, считаю, неправильно!
Моби
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14 мая в 12:17
Это период неудачный просто выбрали Шувалов, вон, до сих пор грязь на улицах оправдывает тем, что субботник погода не даёт провести
Dochimacho
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14 мая в 17:37
Ещё одна беда города - дикие озеленители. Везде по городу торф разбросали, мы, горожане, это дело расходили и разъездили. Весь торф (читай грязь) на асфальте. У нас во дворе уже особо и асфальта из под торфяной грязи не видно. Долго мы так "озеленять, удобрять" будем? Воистину, заставь дурака богу молиться
вера
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14 мая в 18:16
Вот так идешь гулять с ребенком, место чистого свежего воздуха видишь горы мусора. Кошмар какой.
Швондер
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14 мая в 19:45
Надень презерватив
сургутянка
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17 мая в 23:46
В былые времена не было времени наблюдать как этот механизм работает - уборка территорий. А вот сегодня с утра два дворника вычистили двор. И каждый день они это делают. Позже во дворе под руководством мадам появились молодые ребята в оранжевой форме (не считала, может быть 10 человек) и давай мести не зная что. Скорее всего из "Наше время" То есть механизм так запущен, что средства собственников выброшены на ветер. А вот возвращаясь из дет. стоматологии по пешеходной зоне вдоль домов напротив торца "Камертона", я думала - вот где нужны грабли и мешки для мусора. Это позор! Эй, вы там на верху чем думаете? Чему молодежь то научите? Неудобно как то так сегодня было выгонять ребят, но в следующий раз мы попросим покинуть территорию. После дворников там делать нечего.
сургутянка
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18 мая в 00:33
То есть муниципалитет совместно с управляющими компаниями приносят двойной вред городу - обдирают собственников (ведь за эти деньги можно было прилично преобразить дворы), и муниципальные земли утопают в грязи. Конечно, муниципалитет выбрал второе - создают видимость, выдали для яркости сюжета формы ребятам, заключили договора и деньги с собственников полились рекой в муниципалитет. Мало! Еще за кап ремонт дворовых территорий + 20% с собственников. И можно паковать чемоданы в Крым наш.
Юный пенсионер альберт леонов
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18 мая в 09:07
Возраст города при чём? Грозный тоже молодой город, только от шрамов от бомбёжек избавился, но там вы не увидите такого свинства и скотов-водителей, которые бросают окурки из своих авто.

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