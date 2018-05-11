​Тюльпаны в Сургуте запаздывают, но они взойдут!

Если в 2015 году 15 мая в Сургуте уже распускались первые тюльпаны, то в году нынешнем этот весенний цветок предпочитает обождать. Даже на разделительной полосе проспекта Мира, где почва греется от теплотрассы, еще серо и пустынно. Однако замначальника управления по природопользованию и экологии администрации города Наиль Шарипов подбадривает сургутян: в этом году тюльпанов станет вдвое больше, чем три года назад!

«Это уже некий бренд Сургута, поэтому мы ежегодно проводим конкурс на высадку тюльпанов. Организация, выигравшая тендер, тюльпаны высаживает осенью, затем содержит зимой и летом. Осенью луковицы выкапывают, потому как процент всхожести в разы падает на следующий год. У памятника основателям Сургута, на Мемориале Славы, у доски почета, возле филармонии, у памятника «Воинам-интернационалистам», на разделительной полосе проспекта Мира, — рассказал Шарипов. — Так, минувшей осенью было высажено 108 тысяч 900 луковиц, на что город потратил около четырех миллионов рублей. Если говорить о сезоне 2016-2017, тогда было высажено 104 тысяч 700 луковиц, а в 2014 — 99 тысяч луковиц. Подрядчик тот же самый, и стоимость работ также осталась на уровне прошлого года.

Кроме того, в управлении по природопользованию и экологии рассказали о планах по основным летним клумбам. Так, 33 цветника в июне появятся на городских клумбах общей площадью 28650 м кв. Для этого закуплена цветочная рассада в количестве 324164 штуки. Всего на высадку и содержание планируется потратить 19 млн рублей. В прошлом году было 32 цветника и соответственно потрачено меньше средств.

Дополнительный, 33-й цветник будет разбит возле сравнительно нового городского монумента – сквера газовиков. Его в этом году градообразующее предприятие передает фонтан с клумбами на баланс города.

Что касается прочих так называемые топиарных фигур и кашпо, то администрация города планирует усилить работу по вертикальному озеленению. Так, по сравнению с прошлым годом закуплено еще 300 цветочных вазонов и подвесных кашпо (всего 707 штук). Они появится на улицах Университетской и Энгельса. В прошлом году такие композиции красовались на опорах освещения по ул. Мелик-Карамова и на проспекте Комсомольском до самой осени.