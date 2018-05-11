Украл, съел – в тюрьму // РЕЙТИНГ, ИНФОГРАФИКА

В 2017 в Сургуте было заведено 1200 уголовных дел по статье «кража». Редакция siapress.ruрешила выяснить, что пользуется популярностью

Безоговорочное первое место (60 краж) занимают деньги, что не является чем-то удивительным, а вот то, что вторыми в списке идут продукты питания (41 кража), вызывает недоумение. Неужто грабителям в Сургуте живется так тяжело, что они готовы «работать за еду»? Дальше с большим отставанием идут более привычные для такого рейтинга промтовары, мобильные телефоны (по 19 краж) и автомобили (18 краж). Большое количество крупных торговых центров с сетевыми магазинами одежды становятся соблазном для воришек, о чем свидетельствует следующая строка списка – предметы гардероба «вынесли» в прошлом году 17 раз. Затем в рейтинге идет «горячительное» - любители выпить, не заплатив, украли алкоголь 15 раз. Ювелирные украшения, как ни странно, большой популярностью среди грабителей не пользуются (12 краж) или такое воровство просто трудно реализовать. На предпоследнем месте в списке – косметика и парфюм (10 краж), а на нижней строчке расположились компьютеры (3 кражи).