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​Неравнодушные до зелени

За последние полгода тема ботанического сада родного университета вспыхивала и замирала, вновь вспыхивала новыми подробностями и вариантами развития событий и вновь уступала место другим темам.

Вначале прогрессивные горожане кидались на амбразуру для защиты ботанического сада. Потом вдруг выяснилось устами администрации и прокуратуры, что ботанического сада нет – он ведь у нас просто мираж. Активные горожане сказали на это тоже, что и главная героиня советского детского фильма-сказки «Золотые рога» бабе Яге: «Да я сейчас из тебя мираж сделаю» и кинулись доказывать обратное. Этому помогли и отцы города, и нежданно негаданно, как говорят, нашедшийся документ, в далекие назинские годы передавший ботанический сад университету. Но администрация не унывает, предлагая вагон разных разностей на месте сада по принципу «Только бы ботаники проиграли».

Я все не мог понять, что же движет какими-то лицами в администрации, которые с таким упорством тормозят развитие науки и экологического просвещения в городе. Ведь, как сказал Воланд: «Я не допускаю мысли, что среди москвичей есть мошенники. Это низко!».

И вот здесь мне все очень доходчиво, а главное умно и с юмором растолковал один мой веселый и находчивый друг. Он напомнил давнюю историю о визите тогдашнего президента США Джорджа Буша младшего в Болгарию. Дак вот, одним из главных условий проезда столь важного гостя по улицам столичной Софии было ликвидация массы выстиранной одежды, развешанной на веревках между домами и прямиком над проезжей частью. Болгарская пресса тогда растолковала это требование таким образом: у президента США имеется особая фобия – боязнь выстиранного (чистого) сохнущего белья. Что ха-ха! У каждого человека своя история жизни и свое детство, полное страхов и фобий. И сильные мира сего тоже не исключение.

И перенеся эту историю на Сургут, друг предложил следующую версию происходящего. Возможно, кто-то в администрации страдает непереносимостью большого количества зеленых и цветущих насаждений, вокруг которых бегают малые дети, а за них радуются их родители. Ну, может все вместе, а может что-то одно из этих фобий. Вы снова смеетесь, а лучше может быть пожалели бы людей.

Например, есть люди, которые переселяются на Севера, ну и бывает попутно, занимают очень важные должности только потому, что здесь короткое лето и длинная зима. А зимой нет цветения и летящего пуха, а наоборот есть сосновые леса с их целебными качествами для организма. Опять же белый пушистый снег, превращающий город в сказку, а не мрачные свинцовые облака средней полосы. А может кто-то до дрожи не переваривает детский смех, научных работников и прочих пряников… Я думаю, что это многое может объяснить в нашей истории…

Если уж это так (конечно это очень интересно), то варианта для таких людей два – или идти к соответствующему специалисту и принимать пилюли строго по расписанию. Ну, или уехать из столь просвещенного и любящего лето города подальше – туда, где вообще ничего не растет – Диксон, Тикси, Новая земля, земля Франца Иосифа (последний по названию вообще заграница) – как говориться – «широка страна моя родная» – выбор огромен.

А что делать нам, горожанам? Конечно, строго следовать своей намеченной цели – реализации проекта ботанического сада, вопрос о необходимости которого теперь у всех горожан даже и не возникает. Все уверены в необходимости его реализации, оперевшись на известных людей города – Александра Сидорова, Валерия Салахова, память Георгия Назина и конечно, несгибаемую волю думы города.

Мне кажется, что главное сейчас не просто на бумаге, в речах поддержать ботанический сад, научных работников, отстаивающих свое детище, но и выйти со следующей инициативой – сделать день посадки деревьев этой осенью в конце сентября, начале октября – днем всегородской закладки большого БОТСАДА. Это событие должно сопровождаться заложением памятника или памятной стелы в центре сада и всеобщей высадки необходимых ботсаду деревьев и кустарников.

Не рассаживать яблони и груши посередь Югорского тракта, где они будут стоять как «три тополя на плющихе», а засадить такими экзотами наш сад. И пусть студенты университета годами и десятилетиями ухаживают за этими растениями, досаживают, прореживают, изучают особенности их роста на нашем Тобольском севере. А мы придем с нашими детьми полюбоваться на красоту их цветения весной, пышной зеленью летом, яркими красками увядающих листьев осенью и стройными силуэтами посередине зимы.

Что же до тех, кто не желает создавать наш ботанический сад то, наотрез отметая возможность коррупции, незаконных вариантов застройки лесных массивов парка «За Саймой» и какого-то сговора (читатели, вы же со мной согласны!), хочется по-человечески спросить у них: «Неужели вы настолько неравнодушны до зелени!?».

P.S. Пишу эту статью, восхищенно глядя на оранжерею и просторы цветущего Берлинского ботанического сада…


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Сегодня в 10:09, просмотров: 130, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:49
Сергей, да сколько можно уж твердить - ботанический сад это не прогулочное место для овуляторов с личинками и старых пней что поднимали север. Это узкопрофессиональный научный отдел университета

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Мнения

​Неравнодушные до зелени

​Неравнодушные до зелени
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