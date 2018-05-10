Мама, я выжил в сургутской реконструкции!!!

Когда идешь на городские мероприятия, никогда не знаешь вернешься ли прежним. В этом собственно и есть прелесть ощущения первобытного ужаса. Сегодня ты станешь куском мяса в людском пироге, а завтра, чертыхаясь, отряхнешь тонны грязи с истоптанных сапог. Нервно ругнешься и выпьешь за праздник,твердо обещая себе больше никогда не следовать в угаре толпы куда бы то ни было. Но неет нет, ведь ты сам того не зная, уже подсел на эти неистовые эмоции барахтанья в кучах техники, шариков и полисменов. И кто знает куда понесет тебя в другой раз…

Мы были в черном пальто. Отчаянные и манерные. Нас было двое. Нет трое..ведь с нами был еще капризный, жизнелюбивый младенец.

Младенцы, даже если им пять лет, всегда представляют собой страшное оружие,никогда не знаешь, когда он весел, а когда уже норовит примкнуть к бригаде анархистов твоего района.

Всего один взгляд и мы уже все поняли. Мы должны были срочно покинуть свою точку и следовать за ними. Этот парень на мотоцикле явно что-то знал…Оглянувшись, мы уже четко знали каков наш общий ориентир.

Ты точно можешь быть уверен в трех мифических категориях. В существовании инопланетян, единорогов и бесплатной гречневой каши, которую раздают всем желающим. Ее манящий запах поведет тебя за собой куда угодно. И нас повело…

Немного отклонившись от нашего ориентира мы оказались вовлеченными в безумную толпу. Бандер-Логи рядом с ними были просто невинными агнцами. Жуткий вой и мельтешение поглотило нас в сумасшедший хоровод. Где-то вдалеке гремели взрывы...

Диктор гнусавым голосом,который вещал что-то серьезное, надрывался где-то вдалеке. А рядом с нами были лишь дым и отчаяние от бесплодных попыток понять хоть что-то.

Кто-то очень высокий мешал со стороны. О черт, да это же ботинок несчастного, залезшего, на указатель. Послышался радостный визг…Самолеты!!!

Да это было кружение нескольких самолетов, оно приводило в восторг почти всех собравшихся. Но только не тех, кто давно охладел к мирской суете, познал дао и презрел иллюзорность бытия.

Заметив некое уныние, мы понимали совсем скоро толпа станет совсем страшна.

Мы должны были предупредить ее обратный ход и выбираться как можно скорее.

Но пытаясь уцелеть в массовом беспределе, мы наткнулись на грузовики повстанцев.

Бежим быстрее, мы должны отдать в заботливые руки хотя бы ребенка…

В спешке мы не оглядывались назад, но издалека раздавался довольный хохот тех, кто что-то знал о месте расположения полевой кухни. Но нам давно было не до нее…

Эти ребята явно за что-то боролись..Грузовики вновь и вновь брали на абордаж..Нам казалось, что путь к отступлению был полностью отрезан.

Чувствуя себя оледенелыми кильками в соусе, из последних сил мы рвались к спасительному рубежу. Еще чуть-чуть и будет преодолена последняя огневая точка. Остановившись в укромном месте, мы посмотрели назад…

Чудесные,славные люди, заполонившие берег,заборы и даже заправку... они еще не знают какие дистанции, ради своей свободы, им придется преодолеть)).

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