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О чем говорят читатели siapress.ru: Портрет Сталина, «Он нам не царь» и День Победы // ОБЗОР КОММЕНТАРИЕВ

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За предпраздничные и праздничные дни в России случилось много резонансных событий, на которые читатели siapress.ru ответили массой комментариев.

Началось все с того, что в Тюмени на одной из остановок общественного транспорта в рамках проекта, приуроченного к 9 мая, появился портрет Сталина, что вызвало бурную реакцию в соцсетях. Не прошли мимо и читатели siapress.ru, среди которых начался очередной спор сталинистов с противниками диктатора.

(комментарии публикуются с сохранением авторской орфографии)

«Сургут может спать спокойно, меня нет в городе, а это значит не будет ничего. Сижу и ощущаю пустоту. Взглянув назад, вижу как принимает парад Победы товарищ Сталин. Как дэ Голь вымолил у него и Франция встала одной из стран победительниц. Как начертил границу Польши, одав ей то, что никогда не преналледало. Аки самостиймая получила львов. Взглянув вперёд вижу много документов которые расскажут правду и товарищ Сталин будет в почёте» (альберт леонов)

Вам не видно, как тов. Сталин с тов.(?) Гитлером Польшу делят? Как Сталин у Гитлера Литву, Латвию, Эстонию вымолил. Как с благословения Адольфа начертил границу Молдавии. Как получил у Гитлера Львов. Совсем-совсем не видите в своем хрустальном шаре? Все документы уже и так в свободном доступе. О преступлениях вашего любимого палача русского народа правда известна. (444)

На этом странные предпраздничные инициативы не закончились. Резонанс вызвало освящение георгиевских лент в Элисте местной епархии, о чем с недоумением написал в своем блоге Тарас Самборский.

yareparhia.ru

«В инете есть видео о подставных ветеранах, которых отправляют на парад в Москву местные социальные службы. Так как все участники той страшной войны стали старенькими и немощными, их заменяют на более молодых, лояльных властям ряженых. Эта ложь потрясает и возмущает до глубины души. Всё доброе оболгали, превратили в фарс. Освящение ленточек - из этой же истории. Лучше бы детям войны пенсии увеличили, чтобы их старость стала более-менее обеспеченной. Показуха и дурь властьпридержащих достали уже». (Марина Соболевская)

«Перегибы на местах, раньше это называлось, ООО город Сургут, тоже этой болезнью болеет. Причём на всю голову. ВРУТ не моргнул глазом. Хвастается огромным бюджетом, а денег нет на строительство школ, есть деньги, дали, на Дом Пионеров, благополучно пролележали и отдали на строительство очередного храма все к богу ближе хотят быть, тоесь торопятся умереть, иначе как встретится с ним. Показуха всегда была и есть в России. Мёртвые души хорошо показывают данное бытие. Особенно сейчас, когда каждый из мелких клерков хочет показать свою работу. Противненько как то, и смотрица фальшиво». (альберт леонов)

Митинги, прошедшие по всей стране 5 мая под лозунгом «Он нам не царь», завершились задержанием больше 1600 человек. Очередная протестная акция, организованная Алексеем Навальным, привела к дискуссии читателей siapress.ruо том, какие причины могут вынудить людей выйти на улицы.

Reuters

«Да все власти понимают. Но, «Васька слушает, да ест». С такими протестантами боятся пока не чего. Это в пределах нормы иллюстрирующей как бы демократию. Космические корабли бороздят просторы оперного театра, а о протестах в Югре и Сургуте не гу-гу». (Сергей Б)

«Тут давеча смотрел демонстрацию 5 мая в москве...как солидные граждане отстаивают свою свободу быть там где они хотят сейчас быть....все верно- так и должно быть...только вот эти солидные любители свободы никаким образом не протестовали, когда корпоративных налогоплательщиков Сургута гнули и заставляли переносить адрес регистрации в Москву для того, чтобы боьшая часть налоговых поступлений капала в бюджеьт Москвы....думаю, что некоторые из этих свободолюбивых граждан еще и участие в этом принимали...как-то так получилось, что куда ни кинь- весь крупный бизнес в стране - сконцентрировался и управляется любителями свобод в отдельно взятом городе». (Ми-Ми-Ми)

На этом политические события в России не закончились. Уже через несколько дней состоялась инаугурация президента Владимира Путина, отставка правительства Медведева и переназначение последнего на пост премьер-министра. Это вызвало бурную реакцию наших комментаторов.

РИА Новости

«Сегодня увидим верх мазохизма. Все неполживые и либерально настроенные граждане будут издеваться над собой смотря вступление в должность. Потом разберу её по кусочкам, комментирую, рассказывает как противно им было смотреть! Одно слово мазохисты». (альбертлеонов)

Самая горячая дискуссия разгорелась в дисциплине «диванная история» - кто же победил в Великой Отечественной войне (Второй Мировой): Советский Союз или антигитлеровская коалиция.

«Да бред это. Через 73 года считаться, кто без кого из союзников в той войне победил бы нацистов. СССР необходима была неотложная помощь в 1941-42 годах. И от поставок по ленд-лизу никто не отказывался вплоть до конца войны. И открытие второго фронта все ждали. Каждого дебила, который бы году в 42-м, в 45-м ли сказанул, что нам не нужны союзники, что мы лучше сами, без них и их помощи будем воевать и без всякого второго фронта всех и вся разобьем, пусть война и продлится на пару лет дольше, просто растерзали бы». (444)

Союзники, бесспорно - внесли вклад в Победу...умаляет ли это степень радости выхода из ужасной мясорубки, равных которой не былово всей истории? Значит ли это, что без союзников победа была невозможной? Счмтать Победу достоянием только одной страны- быть ксенофобом...считать, что без союзников Победа была бы невозможна- такая же глупость...Для меня этот день- праздник со слезами на глазах...Радость окончания войны и слезы по погибшим, коих было миллионы... (Ми-Ми-Ми)

«Если б не мериканскаятушонка, солдацки пуговицы, кобальт и марганец для брони танков (которыйосяжугашвили отдал шикльгруберу) самолеты студеры виллисы и прочий шмурдяк - боюсь мы бы тут ща праздновали не эту победу». (Швондер)


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Сегодня в 19:23, просмотров: 109, комментариев: 0


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